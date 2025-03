I sistemi AI composti sono già utilizzati in casi d'uso reali, come:

Chatbot

Alcune versioni di chatbot, tra cui ChatGPT di OpenAI e Copilot di Microsoft, sono basate su architetture composte. ChatGPT, ad esempio, estende la propria utility attraverso numerosi strumenti e API per attività specifiche.

Riunisce un LLM, il generatore di immagini DALL-E e un plug-in per l'interpretazione di codice. Utilizza la RAG per accedere dinamicamente a fonti di dati e knowledge base esterne. Vengono utilizzati modelli AI separati per rilevare e filtrare contenuti dannosi o inopportuni prima di fornire una risposta.

Auto senza conducente

Sebbene questa tecnologia non sia ancora così diffusa, i sistemi di veicoli autonomi utilizzano modelli di computer vision per rilevare e riconoscere gli oggetti nell'ambiente circostante l'auto. Gli algoritmi di fusione dei dati dei sensori combinano i dati provenienti da telecamere, LiDAR, radar e sensori a ultrasuoni per creare una mappa 3D completa dell'ambiente, migliorando la conoscenza dell'ambiente circostante.

I modelli di apprendimento per rinforzo gestiscono il processo decisionale, come determinare quando cambiare corsia, regolare la velocità o fermarsi al semaforo, in base alle condizioni in tempo reale.

Inoltre, l'elaborazione del linguaggio naturale (PNL) consente al veicolo di interpretare e rispondere ai comandi vocali dei passeggeri. Questi componenti lavorano senza soluzione di continuità per elaborare grandi quantità di dati, prendere decisioni rapide e intelligenti e fornire un'esperienza intuitiva.

Assistenza clienti

Un sistema AI composto di supporto clienti combina diverse tecnologie di AI per fornire un servizio efficiente, personalizzato e reattivo. I modelli di NLP, ad esempio, analizzano le richieste dei clienti per estrarre gli intenti e i dettagli chiave, consentendo al sistema di comprendere il problema con precisione.

Una volta identificato l'intento, un chatbot con tecnologia di AI generativa (gen AI) coinvolge il cliente in una conversazione, offrendo assistenza immediata o chiarendo dettagli aggiuntivi. Allo stesso tempo, un sistema di raccomandazioni suggerisce soluzioni pertinenti, come passaggi per la risoluzione dei problemi, articoli FAQ o consigli sui prodotti su misura per le esigenze del cliente.

Per migliorare l'esperienza, un modello di analisi del sentiment valuta il tono e lo stato emotivo del cliente, dando la priorità per l'intervento da parte di un umano ai casi urgenti o non risolti. Questa combinazione di componenti genera un supporto clienti rapido, intelligente ed empatico, riducendo i tempi di risoluzione e mantenendo elevato il livello di soddisfazione del cliente.

Gestione della supply chain

Un sistema AI composto nella supply chain utilizza più componenti di AI per ottimizzare la logistica, la gestione dell'inventario e l'efficienza complessiva. I modelli di analytics predittiva, ad esempio, prevedono la domanda analizzando i dati storici di vendita, le tendenze stagionali e le variabili di mercato, consentendo una pianificazione precisa dell'inventario.

I sistemi di computer vision monitorano le operazioni di magazzino, identificando in tempo reale inefficienze o errori, come articoli fuori posto o merci danneggiate. Allo stesso tempo, gli algoritmi di ottimizzazione dei percorsi determinano i percorsi di consegna più efficienti, considerando fattori come il traffico, le condizioni meteorologiche e i consumi di carburante.

Inoltre, l'NLP consente la gestione automatizzata delle comunicazioni con fornitori e clienti, come l'elaborazione degli ordini di acquisto o la risposta alle richieste. Integrando questi componenti, il sistema migliora la reattività della supply chain, riduce gli sprechi e aiuta a garantire consegne puntuali, il tutto adattandosi dinamicamente ai cambiamenti della domanda e alle condizioni esterne.