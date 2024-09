Grazie all'AI generativa e all'automazione, gli assistenti AI di IBM consentono alle persone di svolgere il proprio lavoro senza dover avere una conoscenza da esperti in materia di processi aziendali, applicazioni software e sintassi di codifica.

Precostituiti per aggiungere rapidamente valore, questi assistenti AI funzionano con set di skill in continua espansione, modelli AI che imparano costantemente e automazioni che possono essere orchestrate in tempo reale.