L'AI è una tecnologia che consente ai computer di imparare, risolvere i problemi e prendere decisioni come gli esseri umani. Dalla sua ampia integrazione nei processi core business principali a partire dagli anni 2010, i designer di prodotto e i manager hanno sperimentato come applicarla al meglio allo sviluppo del prodotto.

Solo nell'ultimo decennio, i sistemi basati sull'AI hanno trasformato il modo in cui le organizzazioni sviluppano prodotti, semplificando i workflow, automatizzando compiti ripetitivi e favorendo un approccio più basato sui dati allo sviluppo dei prodotti. Alcune delle aziende più grandi e di maggior successo al mondo hanno integrato l'AI nei loro processi, tra cui Microsoft, Open AI (ChatGPT) e McKinsey.

Oggi, gli strumenti di sviluppo prodotto AI più avanzati aiutano i designer a generare nuove idee che utilizzano algoritmi complessi e modelli di AI generativa (gen AI), prototipandoli e testandoli più rapidamente. Questo approccio riduce il time-to-market complessivo.