Scott Harper In qualità di fondatore e CEO di Dialexa, un'azienda IBM, Scott crede nella creazione di un mondo migliore tramite l'innovazione tecnologica. È specializzato in strategia, ideazione, progettazione, esperienza utente, architettura, sviluppo e creazione di team straordinari. Scott porta una solida disciplina di prodotto, una comprovata esperienza nella fornitura ai clienti e una mentalità di innovazione e collaborazione, per promuovere la trasformazione digitale delle imprese in tutti i settori industriali.

Chris Garrick Chief Product Officer di Dialexa, un'azienda IBM, Chris ha maturato oltre 25 anni di esperienza nella consulenza strategica e tecnologica, specializzandosi nell'aiutare i clienti a raggiungere risultati di business significativi tramite l'innovazione, la trasformazione e la creazione di prodotti end-to-end.

Dixie Adams In qualità di Managing Partner, Digital Product Engineering per IBM® Consulting, Dixie è fortemente motivata a comprendere l'intersezione tra business e tecnologia. Ha maturato più di 25 anni di esperienza nella strategia IT, nell'implementazione di sistemi e tecnologie e nella trasformazione digitale. Dixie lavora a stretto contatto con i clienti per creare strategie tecnologiche in linea con i loro obiettivi e con i principali imperativi aziendali.

Samer Fallouh In qualità di Chief Delivery Officer di Dialexa, un'azienda IBM, Samer offre un mix unico di competenza ingegneristica e capacità di leadership supportate da 12 anni di successi nello sviluppo di prodotti software e hardware all'avanguardia.

Ellen Dowd In qualità di Chief Operating Officer di Dialexa, un'azienda IBM, Ellen porta 25 anni di esperienza nella consulenza incentrata sulle tecnologie emergenti e sull'innovazione.