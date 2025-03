GrabTV ha pensato di rivoluzionare il commercio televisivo tradizionale con una piattaforma innovativa chiamata Television Commerce (T-Commerce), un nuovo prodotto che avrebbe portato la comunicazione bidirezionale nel settore ormai secolare, che tradizionalmente ha un solo canale unidirezionale.

Questo ambizioso progetto richiedeva l'integrazione di diversi componenti, come un'applicazione lato client per televisori, un'applicazione mobile, strumenti di amministrazione, dashboard e server. Il passaggio da un promettente proof of concept (POC) a un prodotto commercialmente valido ha comportato ostacoli significativi, in particolare per quanto riguarda la scalabilità e l'attrattiva per i potenziali investitori. I dirigenti sono alle prese con scelte tecnologiche cruciali senza impegnarsi eccessivamente in sistemi inflessibili, temendo limitazioni che potessero ostacolare le opportunità di crescita future.