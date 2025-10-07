La social media analytics è la capacità di raccogliere e trovare un significato nei dati raccolti dai canali social per supportare le decisioni aziendali e misurare le prestazioni delle azioni basate su tali decisioni attraverso i social media.
Sia i professionisti che gli analisti conoscono i social media attraverso numerosi siti Web e canali: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit e molti altri.
La social media analytics è un'analisi più ampia rispetto a metriche come Mi piace, follower, retweet, anteprime, clic e impressioni raccolte da singoli canali. Inoltre, differisce dalla reportistica offerta dai servizi che supportano campagne di marketing come LinkedIn o Google Analytics.
La social media analytics utilizza piattaforme software appositamente progettate che funzionano in modo simile agli strumenti di ricerca sul web. I dati relativi a parole chiave o argomenti vengono recuperati tramite query di ricerca o web "crawler" che si estendono su tutti i canali. I frammenti di testo vengono restituiti, caricati in un database, categorizzati e analizzati per ricavare insight significativi.
La social media analytics include il concetto di social listening, che monitora i canali social alla ricerca di problemi e opportunità. Gli strumenti di social media analytics in genere incorporano il listening in una reportistica più completa che coinvolge l'ascolto e l'analisi delle prestazioni.
IBM sottolinea che con la prevalenza dei social media: "La notizia di un ottimo prodotto può diffondersi a macchia d'olio. E le notizie su un prodotto scadente, o una brutta esperienza con un rappresentante del servizio clienti, possono diffondersi altrettanto rapidamente. I consumatori ora chiedono alle organizzazioni di rendere conto delle promesse del brand e condividono le loro esperienze con amici, colleghi e con il pubblico in generale".
La social media analytics aiuta le aziende ad affrontare queste esperienze e ad utilizzarle per:
Questi insight possono essere utilizzati non solo per apportare modifiche tattiche, come rispondere a un tweet arrabbiato, ma anche per guidare le decisioni strategiche. Infatti, IBM ritiene che la social media analytics sia ormai "entrata nelle discussioni principali su come le aziende sviluppano le loro strategie".
Queste strategie influiscono su una serie di attività aziendali:
Il primo passo per una social media analytics efficace è lo sviluppo di un obiettivo. Gli obiettivi possono variare dall'incremento del fatturato all'individuazione dei problemi del servizio. Da lì, è possibile selezionare argomenti o parole chiave e impostare parametri come un intervallo di date. È inoltre necessario specificare le fonti: risposte ai video di YouTube, conversazioni su Facebook, argomentazioni su Twitter, recensioni di prodotti Amazon, commenti dai siti di notizie. È importante selezionare le fonti pertinenti a un determinato prodotto, servizio o marchio.
In genere, verrà stabilito un set di dati per supportare gli obiettivi, gli argomenti, i parametri e le fonti. I dati vengono recuperati, analizzati e riportati tramite visualizzazioni che semplificano la comprensione e la manipolazione.
Queste fasi sono tipiche di un approccio generale alla social media analytics che può essere reso più efficace dalle funzionalità presenti nelle piattaforme dedicate.
