Il primo passo per una social media analytics efficace è lo sviluppo di un obiettivo. Gli obiettivi possono variare dall'incremento del fatturato all'individuazione dei problemi del servizio. Da lì, è possibile selezionare argomenti o parole chiave e impostare parametri come un intervallo di date. È inoltre necessario specificare le fonti: risposte ai video di YouTube, conversazioni su Facebook, argomentazioni su Twitter, recensioni di prodotti Amazon, commenti dai siti di notizie. È importante selezionare le fonti pertinenti a un determinato prodotto, servizio o marchio.



In genere, verrà stabilito un set di dati per supportare gli obiettivi, gli argomenti, i parametri e le fonti. I dati vengono recuperati, analizzati e riportati tramite visualizzazioni che semplificano la comprensione e la manipolazione.



Queste fasi sono tipiche di un approccio generale alla social media analytics che può essere reso più efficace dalle funzionalità presenti nelle piattaforme dedicate.



Le tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale e di machine learning identificano entità e relazioni nei dati non strutturati, informazioni non preformattate per funzionare con l'analytics dei dati. Quasi tutti i contenuti dei social media non sono strutturati. Queste tecnologie sono fondamentali per ricavare insight significativi.

identificano entità e relazioni nei dati non strutturati, informazioni non preformattate per funzionare con l'analytics dei dati. Quasi tutti i contenuti dei social media non sono strutturati. Queste tecnologie sono fondamentali per ricavare insight significativi. La segmentazione è un’esigenza fondamentale nella social media analytics. Classifica i partecipanti ai social media in base a geografia, età, sesso, stato civile, stato parentale e altri dati demografici. Può aiutare a identificare gli influencer in quelle categorie. I messaggi, le iniziative e le risposte possono essere meglio sintonizzati e mirati comprendendo chi sta interagendo su argomenti chiave.

è un’esigenza fondamentale nella social media analytics. Classifica i partecipanti ai social media in base a geografia, età, sesso, stato civile, stato parentale e altri dati demografici. Può aiutare a identificare gli influencer in quelle categorie. I messaggi, le iniziative e le risposte possono essere meglio sintonizzati e mirati comprendendo chi sta interagendo su argomenti chiave. L' analisi del comportamento viene utilizzata per comprendere le preoccupazioni dei partecipanti ai social media assegnando tipi di comportamento come utente, raccomandante, potenziale utente e detrattore. Comprendere questi ruoli aiuta a sviluppare messaggi e risposte mirate per soddisfare, cambiare o deviare le loro percezioni.

viene utilizzata per comprendere le preoccupazioni dei partecipanti ai social media assegnando tipi di comportamento come utente, raccomandante, potenziale utente e detrattore. Comprendere questi ruoli aiuta a sviluppare messaggi e risposte mirate per soddisfare, cambiare o deviare le loro percezioni. L’analisi del sentiment misura il tono e l’intento dei commenti sui social media. In genere si tratta di tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale per comprendere entità e relazioni per rivelare attributi positivi, negativi, neutri o ambivalenti.

misura il tono e l’intento dei commenti sui social media. In genere si tratta di tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale per comprendere entità e relazioni per rivelare attributi positivi, negativi, neutri o ambivalenti. La share of voice analizza la prevalenza e l'intensità delle conversazioni riguardanti il marchio, i prodotti, i servizi, la reputazione e altro ancora. Consente di determinare le questioni chiave e gli argomenti importanti. Inoltre, aiuta a classificare le discussioni come positive, negative, neutre o ambivalenti.

analizza la prevalenza e l'intensità delle conversazioni riguardanti il marchio, i prodotti, i servizi, la reputazione e altro ancora. Consente di determinare le questioni chiave e gli argomenti importanti. Inoltre, aiuta a classificare le discussioni come positive, negative, neutre o ambivalenti. L' analisi di clustering può scoprire conversazioni nascoste e insight inaspettati. Crea associazioni tra parole chiave o frasi che appaiono insieme frequentemente e ricava nuovi argomenti, problemi e opportunità. Le persone che producono bicarbonato di sodio, ad esempio, hanno scoperto nuovi usi e opportunità utilizzando l'analisi del clustering.

può scoprire conversazioni nascoste e insight inaspettati. Crea associazioni tra parole chiave o frasi che appaiono insieme frequentemente e ricava nuovi argomenti, problemi e opportunità. Le persone che producono bicarbonato di sodio, ad esempio, hanno scoperto nuovi usi e opportunità utilizzando l'analisi del clustering. Dashboard e diagrammi di visualizzazione, grafici, tabelle e altri strumenti di presentazione riassumono e condividono i risultati della social media analytics, una capacità fondamentale per comunicare e agire in base a ciò che è stato appreso. Consentono inoltre agli utenti di cogliere il significato e gli insight più rapidamente e di approfondire risultati specifici senza skill tecniche avanzate.