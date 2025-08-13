Forse "perfetto" non è la parola giusta, perché la perfezione qui potrebbe non essere davvero raggiungibile. Tuttavia, puoi creare i migliori casi di test possibili e questo è di fondamentale importanza perché i casi di test sono la valuta del regno dei test E2E. I casi di test sono lo strumento di implementazione che rende possibile i test E2E; pertanto, la loro corretta progettazione è fondamentale.

Utilizzando ciò che hai appreso sulle esigenze e sui requisiti degli utenti durante la Fase 1, inizia a sviluppare dei casi di test. I tester intelligenti puntano alla completezza e cercano di catturare ogni probabile interazione dell'utente che potrebbe verificarsi durante il normale comportamento dell'applicazione.

I tester formulano gli scenari di test che delineano diversi scenari di utilizzo, in quanto riguardano tutti i singoli componenti correlati, come il front-end, il backend, i database e le application programming interface (API). Quando possibile, i workflow più complessi devono essere più mirati, al fine di semplificare la gestione e l'esecuzione dei casi di test.

La gestione dei casi di test ha un'importanza simile, il che è fondamentale perché potresti avere a che fare con più casi di test. Per mantenerli tutti allineati, è essenziale implementare una gestione attenta di tutti i casi di test (e delle suite di test che li contengono in modo organizzato).

Ciò significa assicurarsi che i casi di test rimangano facilmente identificabili e confermare che i loro titoli possano essere chiaramente compresi. Allo stesso modo, devono essere articolate eventuali condizioni preliminari. I casi di test devono delineare le risorse necessarie per eseguire il test e i risultati attesi da tale test.