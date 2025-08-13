8 minuti
I test end-to-end (E2E) analizzano i workflow delle applicazioni dall'inizio alla fine per controllarne la funzionalità generale. Le best practice per i test E2E includono un'attenta definizione dell'ambito, l'uso di scenari reali, la scrittura efficace dei test, la collaborazione interfunzionale e il pieno utilizzo dell'automazione.
Per molti versi, tra tutti i diversi tipi di test del software disponibili, E2E offre il metodo di test più completo. Non si limita a dare una risposta limitata "sì" o "no" (come alcuni tipi di test "black box") alla domanda fondamentale: "L'applicazione funziona come previsto?"
E2E offre una risposta più completa e dettagliata a questa domanda fondamentale, dipingendo un ritratto più ricco delle prestazioni delle applicazioni.
Tuttavia, tutta questa maggiore prospettiva ha un prezzo. Gli stessi fattori che rendono i test E2E così completi e preziosi li rendono anche più lenti e ingombranti rispetto ad altri tipi di test. Ci vuole solo più tempo affinché i test E2E diano i risultati attesi. Allo stesso tempo, ci vuole più partecipazione e pazienza da parte di coloro che supervisionano il processo.
Ciò rende le best practice per i test E2E ancora più importanti da seguire. Attraverso la loro implementazione, puoi contribuire a mitigare i grandi requisiti dei test E2E che tendono a rallentarne l'uso. Le preoccupazioni non si limitano solo alla velocità. Le best practice qui delineate possono aumentare la validità dei dati prodotti dai test E2E, rendendo alla fine l'intero processo di test più prezioso.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Prima di discutere i metodi ottimali per gestire i test E2E, assicuriamoci innanzitutto che questo tipo di test sia il più adatto alle tue esigenze, esaminandone i principali benefici. L'E2E offre dei vantaggi che aiutano gli utenti a:
È vero che non tutti i tipi di organizzazioni sono ideali per i test E2E, tuttavia i settori qui elencati hanno dimostrato di esserlo.
Molti di essi gestiscono alcune delle informazioni più importanti e protette attualmente esistenti.
I tester devono gestire i dati sensibili dei pazienti con maggiore attenzione. I test E2E aiutano gli operatori sanitari a fare proprio questo, assicurandosi che i dati dei pazienti siano utilizzati in modo sicuro e nel pieno rispetto delle normative.
I principali componenti operativi delle tecnologie finanziarie (fintech), come i pagamenti delle fatture online, le procedure di accesso degli utenti e i trasferimenti elettronici di fondi, assicurano che queste organizzazioni continuino a rivolgersi ai test E2E.
Uno dei settori che trae maggior beneficio dai test E2E è l'e-commerce, che può convalidare l'intero processo di acquisto utilizzato nel marketing online.
I test E2E consentono ai tester di valutare funzionalità come le notifiche degli utenti, la condivisione dei contenuti e la registrazione degli utenti agli ingressi del sito.
Le app basate sul cloud devono funzionare con vari servizi, mantenendo un livello costante di qualità di visualizzazione e interazione con l'utente. I test E2E consentono alle app cloud di funzionare con vari servizi.
Possiamo suddividere le best practice per i test E2E in sette aree generali, ognuna delle quali prevede la combinazione di diverse fasi separate.
Questo primo passo è principalmente concettuale e comporta un'intensa pianificazione dei test. Ricorda che i test E2E riguardano in gran parte l'esperienza utente e questo è il punto logico da cui iniziare l'intero processo di test.
Mettiti nei panni di un potenziale utente di questa applicazione e pensa dal suo punto di vista. Cosa si aspetta di ottenere dalla sua esperienza utente? È probabile che esista una grande differenza di aspettative da un utente all'altro? Quali sono i percorsi utente più importanti e quelli scelti più frequentemente?
Fare queste domande può aiutarti a scoprire le aspettative degli utenti e le normali funzioni e i workflow che verranno associati a questa applicazione.
Innanzitutto, designa quali workflow sono più essenziali. Questo passaggio include processi di uso frequente come login, checkout (per applicazioni di e-commerce) e integrazioni chiave. Questi processi svolgono il ruolo più importante nel garantire la stabilità del sistema e sono considerati vitali per l'integrità operativa.
Durante questa fase di test E2E, è buona norma prendere in considerazione gli scenari utente peggiori per questa app. È necessario prevedere dove un errore sistemico di un'app potrebbe creare il peggiore impatto e le maggiori interruzioni per gli utenti. I tester utilizzano spesso test basati sul rischio per decidere quali nuove funzionalità possano essere aggiunte all'app per ottimizzare le prestazioni e prevenire potenziali problemi.
Forse "perfetto" non è la parola giusta, perché la perfezione qui potrebbe non essere davvero raggiungibile. Tuttavia, puoi creare i migliori casi di test possibili e questo è di fondamentale importanza perché i casi di test sono la valuta del regno dei test E2E. I casi di test sono lo strumento di implementazione che rende possibile i test E2E; pertanto, la loro corretta progettazione è fondamentale.
Utilizzando ciò che hai appreso sulle esigenze e sui requisiti degli utenti durante la Fase 1, inizia a sviluppare dei casi di test. I tester intelligenti puntano alla completezza e cercano di catturare ogni probabile interazione dell'utente che potrebbe verificarsi durante il normale comportamento dell'applicazione.
I tester formulano gli scenari di test che delineano diversi scenari di utilizzo, in quanto riguardano tutti i singoli componenti correlati, come il front-end, il backend, i database e le application programming interface (API). Quando possibile, i workflow più complessi devono essere più mirati, al fine di semplificare la gestione e l'esecuzione dei casi di test.
La gestione dei casi di test ha un'importanza simile, il che è fondamentale perché potresti avere a che fare con più casi di test. Per mantenerli tutti allineati, è essenziale implementare una gestione attenta di tutti i casi di test (e delle suite di test che li contengono in modo organizzato).
Ciò significa assicurarsi che i casi di test rimangano facilmente identificabili e confermare che i loro titoli possano essere chiaramente compresi. Allo stesso modo, devono essere articolate eventuali condizioni preliminari. I casi di test devono delineare le risorse necessarie per eseguire il test e i risultati attesi da tale test.
Potrebbe sembrare un discorso ambiguo, ma riflettiamoci un attimo. Per quanto importante sia la Fase 2, si tratta di un punto inutile senza un ambiente di test sicuro e capace di ospitare quel caso di test. L'ambiente di test deve imitare fortemente l'ambiente di produzione in cui l'applicazione viene generalmente utilizzata e deve essere super favorevole ai test.
Pertanto, l'ambiente di test dovrebbe contenere tipi simili di configurazioni di servizio, schemi di database e chiavi API utilizzati nei test delle API. Allo stesso modo, gli ambienti di test dovrebbero avere tutti i componenti necessari, siano essi orientati all'hardware, basati su software o relativi alla rete. Se si trova nell'ambiente di produzione, deve essere incluso anche nell'ambiente di test.
Ora, una parola sui dati che stai utilizzando nei casi di test. È facile arrivare a questo punto del processo di test e pensare di aver coperto tutti gli imprevisti. Se non si incorporano dati di test che dimostrano la stabilità e si avvicinano a ciò che si potrebbe incontrare in condizioni reali, potrebbe non essere così.
Per ottenere dati di alta qualità, potresti essere in grado di riutilizzare dati di produzione precedenti, i cui dati sensibili sono stati rimossi. A parte ciò, dati generati sinteticamente che imitano le caratteristiche dei dati sono un'altra possibilità.
Infine, una volta completati i test, utilizza meccanismi di teardown consolidati, in modo che i dati possano essere raccolti e analizzati e il nuovo test possa ricominciare con nuove misure di configurazione.
Ora che ti sei impegnato a sviluppare casi di test utili, devi essere in grado di richiamarli e utilizzarli ripetutamente.
Qui entra in scena l'automazione, ovvero la potenza trasformativa per gestire l'esecuzione di routine di più casi di test, per conto di qualsiasi numero di framework programmati.
L'automazione dei test si rivela particolarmente utile durante i test di regressione, quando l'automazione offre un notevole risparmio di tempo e una maggiore produttività rispetto ai test manuali. I framework di test E2E come Selenium possono automatizzare le applicazioni web, mentre framework come Appium sono progettati per semplificare e automatizzare l'esecuzione dei test delle app per dispositivi mobili.
Esistono anche strumenti di automazione dei test (come Katalon) che utilizzano tecnologia low-code e funzionalità basate sull'AI, progettate per offrire test semplici e una manutenzione altrettanto facile dei test.
Per estendere la potenza dei test E2E di un'organizzazione, le aziende più lungimiranti cercano di integrare l'automazione dei test in pipeline di continuous integration/constant delivery (CI/CD). Quando queste organizzazioni fanno dei test E2E una fase regolare dei loro processi, i vantaggi che ricevono includono l'esecuzione automatica dei test, test più efficienti e il rilevamento precoce di problemi di prestazioni incombenti.
Sarebbe bello pensare che i test E2E siano una proposta molto isolata, soprattutto considerando quanto di solito si rivelino complessi e dispendiosi in termini di tempo. Tuttavia, ciò non coinciderebbe con questa realtà: i tester traggono il massimo beneficio dai test E2E solo quando diventano un processo regolare.
I test e le metriche devono essere costantemente monitorati e rivisti per garantire che rimangano pertinenti nel tempo. Le situazioni possono cambiare drasticamente e all'improvviso e il comportamento degli utenti è soggetto agli stessi capricci. Casi di test che una volta avevano una notevole utilità possono diventare inaffidabili e incapaci di offrire del valore. Questi test richiedono un'attenzione immediata, così da non produrre risultati imprecisi o aumentare i costi di manutenzione associati.
La strategia di test seguita da un'organizzazione deve coinvolgere processi monitorati. Grazie a questo metodo, i tester possono capire se i casi di test rimangono pertinenti e utili o se devono essere sostituiti con nuovi casi di test.
Certo, ci sono cose che i test E2E possono fare che altre forme di test del software non possono fare. Queste altre opzioni possono includere la valutazione della qualità dell'esperienza prodotta dall'applicazione e la valutazione delle prestazioni di un'applicazione, dall'inizio alla fine.
Ma per quanto siano preziosi i test E2E, non dovrebbero rappresentare l'intera strategia di test di un'organizzazione. Anche altri test hanno un valore a modo loro ed è consigliabile eseguire test di altri tipi.
I test unitari e i testi di integrazione sono molto utili per gestire errori di minore importanza. Poiché non sono di portata così ampia come i test E2E, di solito possono essere eseguiti rapidamente e con meno risorse.
C'è un altro motivo per usare i test unitari e i test di integrazione. Se si sta lavorando con casi edge e test delle eccezioni (esaminando i casi che presentano caratteristiche che vanno oltre il normale funzionamento), l'approccio può essere diverso. In questi casi, i processi di test unitari o di integrazione sono più adatti dei test E2E.
Abbiamo parlato di quanto sia fondamentale eseguire test E2E regolari, quale parte della normale igiene delle applicazioni. Un altro aspetto chiave dei test E2E è che non diventano di competenza esclusiva di un componente del team. Più persone vengono coinvolte almeno in modo tangenziale, meglio è per lo stato di salute complessivo del processo di test.
Promuovi quindi un senso di collaborazione tra i componenti del team, indipendentemente dal fatto che lavorino in team di sviluppo, QA o altre unità di business. Parte integrante di questo processo è il supporto di una comunicazione migliore, in modo che tutti i membri del team e gli stakeholder siano informati sui fatti essenziali o sugli sviluppi relativi alla copertura dei test.
In modo simile, anche i tester dovrebbero documentare i casi di test che sviluppano, facendo annotazioni accurate sulla natura del particolare test e sui problemi coinvolti. Questo livello di trasparenza e chiarezza contribuisce notevolmente a promuovere gli obiettivi del team in merito ai test E2E.
È già stato detto (come in questo articolo), ma vale la pena ripeterlo. Per eseguire test E2E efficaci, è necessario tenere sempre a mente il pubblico a cui ci si rivolge.
Cerca davvero di entrare nella testa degli utenti. Cosa si aspettano dall'applicazione? In che modo un utente potrebbe interagire con questa app? Sta a te capirlo e devi mantenere la mentalità dell'utente quando sviluppi i casi di test.
Inoltre, è intelligente testare l'app su vari browser per assicurarsi che, indipendentemente dal browser, l'applicazione funzioni senza problemi. Questo passaggio è attualmente obbligatorio, poiché le persone utilizzano diversi browser ed esperienze operative.
Uno degli obiettivi principali dei test E2E è quello di confermare che le app funzionino perfettamente, indipendentemente da dove o come vengono utilizzate. I test E2E sono sufficientemente ampi e completi per eseguire i test di sistema estesi e complessi necessari per assicurare la compatibilità multipiattaforma.
Ci vuole un'esecuzione straordinaria per ottenere un'esperienza utente priva di errori. Per fortuna, i test E2E sono più che all'altezza di questo compito complesso.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri come connettere il livello dati della tua architettura ai livelli delle applicazioni basate su container utilizzando FlashSystem e Red Hat OpenShift, garantendo così prestazioni, resilienza e scalabilità.
Ottieni una guida approfondita sulla progettazione, implementazione e ottimizzazione dei sistemi di storage IBM DS8A00. Scopri come semplificare l'I/O, garantire un'elevata disponibilità e rafforzare il disaster recovery negli ambienti mission-critical.
Esplora l'architettura e i concetti alla base di IBM Storage Ceph. Impara a progettare un livello di dati scalabile e self-healing in grado di supportare i workload AI, consolidare lo storage e ridurre i costi delle applicazioni multi-tier.
Approfondimenti di IDC su come i file system paralleli aumentano il throughput e l'affidabilità nel livello dati per applicazioni multilivello con domanda elevata.
Scopri come l'analytics al livello dati può informare la logica dell'applicazione e le esperienze front-end per un processo decisionale più intelligente.
Esplora esempi reali di adozione dell'AI generativa in settori come finanza e supply chain. Scopri come questi sistemi sono supportati da un'architettura moderna e multilivello.
Un servizio single-tenant completamente gestito per lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni Java.
Utilizza il software e gli strumenti DevOps per creare, distribuire e gestire app cloud-native su più dispositivi e ambienti.
Lo sviluppo di applicazioni cloud significa programmare una volta, iterare rapidamente e distribuire ovunque.
I servizi di consulenza per lo sviluppo delle applicazioni IBM Cloud offrono consulenza esperta e soluzioni innovative per semplificare la tua strategia cloud. Collabora con gli esperti di cloud e sviluppo di IBM per modernizzare, scalare e accelerare le tue applicazioni, ottenendo risultati trasformativi per la tua azienda.