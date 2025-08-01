Cos'è il test end-to-end (E2E)?

Il processo inizia con i tester che pensano a come l'applicazione sarà utilizzata dagli utenti reali. Parte di questa fase consiste nel valutare quali saranno le interazioni utente più importanti dell'app e come verranno indirizzati i workflow all'interno dell'app.

I diversi scenari di test dovrebbero riflettere una serie ragionevole di scenari e percorsi utente del mondo reale e i tester dovrebbero documentare questi scenari e tracciare i vari passaggi coinvolti in ciascuno di essi.

I tester necessitano anche di un sistema di gestione affinché i casi di test possano essere conservati in modo organizzato e siano facilmente accessibili. Le suite di test svolgono questa funzione, raggruppando i casi di test in base ai percorsi degli utenti, a determinate caratteristiche o a moduli e componenti.