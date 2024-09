Ottieni affidabilità e controllo più elevati, con meno sforzo per i team legali e IT. Definisci e comunica le istruzioni per la raccolta e la conservazione. Le attività vengono automaticamente tracciate, registrate e rese trasparenti agli avvocati e al personale IT competente. Stabilisci in anticipo i criteri con l'IT per le varie origini, in modo che il team legale dia indicazioni all'IT e quest'ultimo possa ampliare i dettagli sulle origini dati necessari a soddisfare le richieste. Gli indicatori di stato tengono tutti informati sulle responsabilità e sui prossimi passi.