Apa itu pengoptimalan penyimpanan dan apa signifikansinya?

Pengoptimalan penyimpanan adalah proses meningkatkan penyimpanan data untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan menggunakan kapasitas yang tersedia dengan lebih baik.
Sebagai salah satu aspek penting dari keseluruhan pengoptimalan data, pengoptimalan penyimpanan menggunakan strategi dan teknologi—seperti deduplikasi data dan kompresi data—untuk meningkatkan efisiensi. Pendekatan ini membantu perusahaan mengelola data tidak terstruktur bervolume besar yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) dan beban kerja intensif data lainnya.
Dengan makin cepatnya adopsi AI, pengoptimalan penyimpanan menjadi sangat penting bagi organisasi untuk meningkatkan dan mendukung inisiatif AI mereka. Menurut Mordor Intelligence, ukuran pasar penyimpanan data diperkirakan mencapai 250,77 miliar USD pada tahun 2025.¹ Lebih lanjut, nilai ini diperkirakan akan mencapai 483,90 miliar USD pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14,05%.
Kebutuhan akan solusi penyimpanan data yang dapat mendukung tuntutan komputasi intensif pada AI dan machine learning (ML) mendorong pertumbuhan ini. Kebutuhan akan perlindungan terhadap kehilangan data yang disebabkan oleh pemadaman, kegagalan sistem, atau serangan siber juga mendorong pertumbuhan ini.
Sebagian besar data yang dikelola organisasi saat ini terdiri dari kumpulan data besar yang berisi data terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Data tidak terstruktur—misalnya, gambar, video, dokumen, dan data sensor—tidak mudah disesuaikan dengan skema tetap database relasional. Akibatnya, alat dan metode tradisional umumnya tidak dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis data semacam ini.
Di saat yang sama, perusahaan dituntut untuk memanfaatkan data siap AI yang dapat diakses dan tepercaya, serta mendukung integritas data.
Model AI generatif (atau gen AI) juga mengubah kebutuhan penyimpanan. Model dasar dan model bahasa besar (LLM) ini beradaptasi terus-menerus dan menghasilkan kumpulan data besar. Organisasi membutuhkan solusi penyimpanan terdistribusi yang dapat diskalakan (misalnya, sistem file terdistribusi dan penyimpanan objek (object storage)) untuk mengelola sejumlah data yang dihasilkan oleh beban kerja AI.
Pada akhirnya, tanpa penyimpanan yang lebih baik untuk menangani tuntutan baru ini, organisasi akan menghadapi hambatan yang memperlambat kinerja AI, meningkatkan biaya, dan menimbulkan tantangan manajemen data yang membatasi kemampuan mereka untuk menskalakan AI dengan baik.
Pengoptimalan penyimpanan terdiri dari komponen yang saling terkait yang mengelola kinerja, kapasitas, dan biaya penyimpanan di sepanjang siklus proses data. Jika digabungkan, teknik-teknik ini juga mendukung penyimpanan AI, yaitu serangkaian sistem yang dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan kinerja dan skalabilitas beban kerja AI.
Berikut adalah beberapa teknik pengoptimalan penyimpanan yang penting:
Deduplikasi data adalah proses mengidentifikasi data duplikat dan menyimpannya hanya sebagai satu salinan. Fungsi ini mengurangi waktu pencadangan dengan menganalisis data pada tingkat penyimpanan file block storage.
Kompresi mencakup deteksi pola dan redundansi, pengenkodean data dengan lebih efisien, dan pengurangan ukuran file—semua sambil mempertahankan akses kecepatan tinggi.
Kedua teknik ini menghilangkan redundansi dan mengurangi jejak penyimpanan organisasi.
Teknologi semikonduktor seperti penyimpanan flash dan SSD memberikan kecepatan dan latensi rendah bagi beban kerja yang membutuhkan kinerja tinggi.
Berbeda dengan disk berputar (spinning disk), penyimpanan flash mengakses data secara elektronik pada kecepatan memori, sehingga menghilangkan keterlambatan mekanis dan meningkatkan throughput keseluruhan.
Penjenjangan penyimpanan secara otomatis memindahkan data ke jenis penyimpanan yang sesuai berdasarkan pola akses dan biaya.
Data panas (data yang sering diakses) disimpan dalam flash berkinerja tinggi, data hangat (data yang sesekali diakses) dipindahkan ke SSD standar, dan data dingin (data yang jarang diakses) dimigrasikan ke disk atau tingkat arsip cloud.
Pengarsipan data memindahkan data lama atau data yang jarang diakses ke penyimpanan jangka panjang yang dioptimalkan untuk kapasitas, bukan kinerja. Dengan demikian, penyimpanan premium dapat dialokasikan untuk beban kerja aktif dan data yang diarsipkan tetap dapat diakses sesuai permintaan.
Thin provisioning mengalokasikan kapasitas penyimpanan karena aplikasi menggunakan ruang penyimpanan fisik, alih-alih memesan blok besar di muka. Pendekatan ini mencegah kelebihan penyediaan (over-provisioning) dan meningkatkan penggunaan, sehingga mengurangi investasi perangkat keras.
Otomatisasi perangkat lunak mengelola operasi dan alur kerja dengan sedikit intervensi manusia.
Sistem otomatis memprediksi kebutuhan kapasitas, mengoptimalkan penempatan data, dan merespons tuntutan beban kerja secara real time, sehingga mengurangi upaya manual seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan.
Arsitektur hybrid cloud menggabungkan penyimpanan lokal untuk operasi yang membutuhkan kinerja tinggi dan penyimpanan cloud untuk repositori dan arsip. Dengan demikian, organisasi dapat melakukan penskalaan secara dinamis tanpa investasi modal.
Praktik manajemen siklus proses data atau data lifecycle management (DLM) menetapkan kebijakan yang menentukan pergerakan data melalui penjenjangan penyimpanan, mulai dari pembuatan hingga penghapusan. DLM juga menentukan periode retensi, jadwal migrasi, dan aturan penghapusan berdasarkan nilai bisnis dan persyaratan peraturan.
Bisnis menerapkan pengoptimalan penyimpanan melalui berbagai teknologi dan solusi, termasuk teknologi yang diuraikan di bawah ini:
Pengoptimalan penyimpanan memberikan berbagai manfaat yang membantu organisasi mengelola beban kerja padat data dan beban kerja AI saat ini:
Organisasi dapat menerapkan pengoptimalan penyimpanan untuk contoh penggunaan bisnis di berbagai beban kerja dan lingkungan:
Aplikasi AI membutuhkan penyimpanan berkinerja tinggi yang dapat menangani kumpulan data besar sekaligus mengontrol biaya. Pengoptimalan memberikan kecepatan yang dibutuhkan model AI untuk pelatihan dan inferensi sekaligus untuk pengelolaan penempatan data di lingkungan hybrid cloud.
Strategi pencadangan modern membutuhkan penyimpanan efisien yang dapat diskalakan tanpa mengorbankan fungsi pemulihan. Teknik pengoptimalan mengurangi jejak penyimpanan, memperkuat ketahanan operasional, dan membantu memenuhi persyaratan kepatuhan.
Beban kerja komputasi berkinerja tinggi (high-performance computing, HPC) menghasilkan kumpulan data sangat besar yang mengandalkan throughput ekstrem dan latensi rendah. Sistem penyimpanan yang dioptimalkan memenuhi tuntutan beban kerja komputasi kinerja sekaligus menyederhanakan manajemen data dan mendukung produktivitas peneliti.
Pengoptimalan penyimpanan mengurangi jejak TI organisasi secara keseluruhan, memberikan kinerja yang seragam di semua aplikasi, dan terintegrasi dengan platform virtualisasi untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan tanpa memengaruhi ketersediaan.
Langkah-langkah strategis berikut membantu organisasi mencapai pengoptimalan penyimpanan.
Penyimpanan terintegrasi IBM membantu DMI menyajikan data iklim secara gratis ke seluruh dunia. Dengan penyimpanan tape, disk, dan flash terpadu, DMI memangkas biaya energi, menskalakan secara efisien, dan membangun fondasi berkelanjutan untuk AI dan machine learning.
Mondi Group bermigrasi ke SAP S/4HANA pada IBM Power Systems dan penyimpanan FlashSystem. Dengan 100% waktu aktif, dukungan pertumbuhan data 9 TB/bulan, dan kinerja aplikasi 20% lebih cepat, Mondi membangun fondasi yang tangguh untuk inovasi pengemasan yang digerakkan oleh keberlanjutan.
1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence, 22 Januari 2025