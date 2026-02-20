Apa itu pengoptimalan penyimpanan dan apa signifikansinya?

Sebagai salah satu aspek penting dari keseluruhan pengoptimalan data, pengoptimalan penyimpanan menggunakan strategi dan teknologi—seperti deduplikasi data dan kompresi data—untuk meningkatkan efisiensi. Pendekatan ini membantu perusahaan mengelola data tidak terstruktur bervolume besar yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) dan beban kerja intensif data lainnya.

Dengan makin cepatnya adopsi AI, pengoptimalan penyimpanan menjadi sangat penting bagi organisasi untuk meningkatkan dan mendukung inisiatif AI mereka. Menurut Mordor Intelligence, ukuran pasar penyimpanan data diperkirakan mencapai 250,77 miliar USD pada tahun 2025.¹ Lebih lanjut, nilai ini diperkirakan akan mencapai 483,90 miliar USD pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14,05%.

Kebutuhan akan solusi penyimpanan data yang dapat mendukung tuntutan komputasi intensif pada AI dan machine learning (ML) mendorong pertumbuhan ini. Kebutuhan akan perlindungan terhadap kehilangan data yang disebabkan oleh pemadaman, kegagalan sistem, atau serangan siber juga mendorong pertumbuhan ini.