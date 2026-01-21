Apa itu ketahanan operasional?

Peristiwa besar yang mengganggu—baik itu serangan siber, pemadaman listrik, maupun kegagalan sistem—tidak dapat dihindari. Tidak ada organisasi atau perusahaan yang kebal terhadap masalah ini. Ketahanan operasional melampaui pemulihan bencana tradisional dengan mengelola kejadian tak terduga secara proaktif. Pendekatan ini membutuhkan identifikasi layanan mana yang paling penting bagi bisnis dan memastikan layanan tersebut tetap stabil dan pulih dengan cepat.

Perusahaan makin memperhatikan kebutuhan akan ketahanan operasional. Menurut penelitian dari BCI dan Riskonnect, 70% organisasi kini memiliki program ketahanan operasional dan 10% lainnya sedang dalam proses mengembangkannya.¹ Kepatuhan terhadap praktik terbaik adalah pendorong paling umum untuk mengembangkan strategi ini, sementara kepatuhan terhadap peraturan berada di peringkat kedua.

Ketahanan operasional sangat penting bagi semua bisnis, tetapi beberapa industri tertentu membutuhkan kemampuan yang kuat. Lembaga keuangan sangat rentan terhadap insiden keamanan dan risiko siber. Mereka harus melindungi data pelanggan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memenuhi peraturan ketat demi menghindari risiko kehilangan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Demikian pula, organisasi layanan kesehatan bertanggung jawab memastikan kelangsungan pemberian layanan selama terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, dengan tetap memenuhi persyaratan privasi terkait data sensitif pasien.