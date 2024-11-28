Cara membangun strategi keberlangsungan bisnis yang sukses

Strategi keberlangsungan bisnis, juga dikenal sebagai rencana keberlangsungan bisnis (BCP), adalah pendekatan proaktif untuk mempertahankan operasi normal jika terjadi bencana.
Perusahaan yang sukses selalu menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu bisnis mereka. Namun, dalam ekonomi global yang terhubung secara digital saat ini, ancamannya lebih kompleks dan membahayakan. Dari serangan siber yang menyebabkan pelanggaran data besar-besaran, hingga bencana alam yang mengakibatkan waktu henti jaringan dan gangguan rantai pasokan dan kehilangan data, perusahaan modern perlu mengambil pendekatan strategis untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
Keberlangsungan bisnis adalah kemampuan organisasi untuk mempertahankan fungsi bisnis penting dan meminimalkan waktu henti jika terjadi krisis. Contoh krisis tersebut termasuk serangan siber, kegagalan rantai pasokan, pemadaman listrik yang tidak terduga dan banyak lagi.
Gangguan ini mahal. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM, biaya rata-rata global dari pelanggaran data (hanya 1 potensi dampak gangguan) meningkat 10% dibandingkan tahun lalu dan mencapai jumlah tertinggi yang pernah ada.
Manajemen keberlangsungan bisnis (BCM) yang kuat, termasuk penerapan strategi keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana yang sukses, membantu mencegah pemadaman yang lama, pelanggaran yang mahal dan berbahaya, dan banyak lagi.
Keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana (DR) merupakan proses strategis yang membentuk inti dari manajemen krisis strategis. Kedua istilah tersebut terkait erat dan sering digunakan secara bergantian, dan mereka dapat digabungkan menjadi praktik yang dikenal sebagai keberlangsungan bisnis pemulihan bencana (BCDR) yang membantu organisasi kembali normal setelah bencana terjadi. Namun, ada beberapa perbedaan utama yang perlu diperhatikan.
Rencana keberlangsungan bisnis cenderung berfokus pada kesiapan organisasi dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Rencana keberlangsungan bisnis (BCP) biasanya menguraikan prosedur langkah demi langkah untuk memastikan kesehatan fungsi bisnis inti sebelum, selama, dan segera setelah gangguan.
Di sisi lain, rencana pemulihan bencana (DRP) berkonsentrasi pada cara-cara untuk melindungi data, infrastruktur, dan sistem TI saat suatu peristiwa terjadi. DRP biasanya terdiri dari rekomendasi untuk teknologi TI yang tangguh, daftar praktik terbaik yang kuat, dan tindakan penting yang harus diambil untuk meminimalkan kehilangan data dan gangguan bisnis akibat insiden.
Ketika bencana mengancam operasi bisnis inti, memiliki strategi keberlangsungan bisnis yang sukses membantu organisasi pulih dengan cepat dan efektif. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diharapkan oleh perusahaan yang mengambil pendekatan strategis terhadap BCM.
Waktu henti dapat berakibat serius bagi bisnis, dan semakin lama berlangsung, semakin besar pula dampak buruknya. Selain menyebabkan gangguan pada operasi bisnis normal, waktu henti dapat menyebabkan hilangnya pendapatan, kerusakan reputasi, dan kehilangan data.
Strategi keberlangsungan bisnis yang kuat membantu organisasi menerapkan prosedur dan mengujinya sehingga ketika insiden yang tidak direncanakan terjadi, mereka siap.
Tujuan waktu pemulihan (RTO) perusahaan adalah jumlah waktu yang diharapkan untuk memulihkan proses bisnis penting setelah terjadi gangguan. Strategi keberlangsungan bisnis menentukan RTO untuk karyawan dan menjelaskan tugas dan prosedur yang diperlukan untuk mencapainya. Organisasi yang menerapkan BCP memiliki peluang lebih baik untuk mencapai RTO mereka dan memulihkan kepercayaan investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan setelah bencana.
Gangguan bisnis itu mahal. Menurut riset terbaru, biaya waktu henti perusahaan global rata-rata mencapai 9.000 USD per menit, dengan biaya di industri berisiko tinggi seperti keuangan dan layanan kesehatan mencapai 5 juta USD.1
Strategi pemulihan yang berhasil membantu menurunkan risiko dalam beberapa cara penting, seperti dengan membuat penilaian risiko yang akurat dan menggabungkan solusi keamanan siber yang telah terbukti ke dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan.
Organisasi besar yang beroperasi di lebih dari 1 yurisdiksi harus mematuhi semua persyaratan peraturan yang relevan atau menghadapi hukuman finansial yang berat dan potensi hilangnya lisensi operasi penting. Meskipun peraturan bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain, memiliki BCP yang kuat sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari dampak yang mahal.
Strategi keberlangsungan bisnis membantu memastikan operasi penting dilanjutkan setelah gangguan, melindungi data sensitif dan mempertahankan pengiriman layanan untuk memenuhi persyaratan peraturan kepatuhan.
Organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal menyusun strategi keberlangsungan bisnis yang sukses. Pendekatan bervariasi tergantung pada ukuran, industri, kebutuhan bisnis, dan potensi risiko yang mungkin mereka hadapi. Namun, ada 4 langkah yang diakui secara universal yang dapat diambil untuk lebih siap menghadapi peristiwa yang tidak terduga.
Melakukan analisis dampak bisnis (BIA) adalah proses mengevaluasi fungsi bisnis inti dan menilai bagaimana fungsi tersebut menanggapi bencana tertentu. BIA juga melibatkan memperkirakan kemungkinan peristiwa, menentukan bagaimana hal tersebut dapat mengekspos kerentanan dalam sistem dan proses, dan berhipotesis tentang dampak potensial pada operasi bisnis. BIA yang kuat adalah langkah pertama dalam perencanaan strategis yang membantu memprioritaskan aset dan sistem yang diperlukan untuk pulih dari penghentian pekerjaan.
Untuk setiap ancaman potensial yang diidentifikasi dalam BIA, organisasi perlu merancang respons yang tepat. Berbagai ancaman memerlukan alat dan perencanaan yang berbeda; misalnya, jika terjadi kegagalan daya, perusahaan mungkin memprioritaskan untuk memulihkan infrastruktur TI yang sangat penting sebelum menangani hal lain.
Karena platform komunikasi digital dan data memainkan peran penting dalam sebagian besar bisnis modern, memulihkan fungsionalitas di area ini biasanya menjadi prioritas utama. Misalnya, beberapa solusi DR paling populer melibatkan pencadangan data dan praktik pencegahan kehilangan data di mana data penting dipindahkan ke luar lokasi dan dapat dipulihkan dengan lebih mudah jika terjadi bencana.
Sebagai bagian dari strategi keberlangsungan bisnis yang efektif, pemangku kepentingan harus menunjuk anggota tim untuk mengambil tanggung jawab tertentu untuk membantu organisasi jika terjadi insiden yang tidak direncanakan. Strategi keberlangsungan bisnis yang efektif secara jelas menguraikan peran, tanggung jawab, dan informasi kontak untuk anggota tim, termasuk metode komunikasi alternatif jika pemadaman menyebabkan kegagalan jaringan yang meluas.
Untuk menguji efektivitas strategi, organisasi harus terus-menerus melatih simulasi potensi ancaman. Tim kontinuitas harus dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan diminta dari mereka saat bencana benar-benar terjadi dan diberi kesempatan untuk sering berlatih. Trial skenario realistis juga membantu menentukan masalah dalam strategi dan mengidentifikasi area perbaikan.
Banyak perusahaan modern yang sukses telah membentuk strategi keberlangsungan bisnis menggunakan langkah-langkah yang diuraikan di atas untuk membantu mereka menghadapi berbagai ancaman. Berikut ini beberapa contohnya:
Strategi manajemen krisis sengaja dibentuk luas, membantu organisasi mengidentifikasi cara-cara mereka dapat menanggapi sejumlah krisis. Tidak seperti strategi yang mendekati jenis aset tertentu yang mungkin berharga bagi organisasi, seperti infrastruktur TI atau data, strategi manajemen krisis merencanakan untuk setiap jam dan menit krisis dan mencoba mengantisipasi cara terbaik bagi organisasi untuk merespons saat krisis berlangsung.
BCP dan DR diintegrasikan ke dalam rencana manajemen krisis namun dengan penekanan pada waktu terjadinya krisis dan langkah BC dan DR yang akan diambil kapan dan oleh siapa.
Rencana komunikasi, juga dikenal sebagai rencana komunikasi, menggambarkan bagaimana perusahaan menangani hubungan masyarakat (PR) selama bencana. Perencanaan komunikasi yang efektif membantu para pemimpin bisnis mengembangkan struktur dan metodologi untuk menanggapi peristiwa yang mengganggu, serta saluran mana yang akan mereka gunakan.
Misalnya, beberapa pemimpin membuat pesan singkat dan efektif sebelumnya yang ditujukan untuk audiens yang berbeda, seperti karyawan, pelanggan, atau investor. Jika peristiwa yang diantisipasi terjadi, seperti serangan siber atau bencana alam, mereka sudah memiliki strategi pengiriman pesan dan saluran untuk merespons.
Salah satu aspek terpenting dari keberlangsungan bisnis adalah pemulihan jaringan komunikasi yang terkena dampak. Contoh-contoh ini berlimpah, seperti internet, seluler, dan intranet yang digunakan oleh karyawan, dan interupsi pada hal-hal tersebut bisa sangat buruk.
Perencanaan untuk pemulihan jaringan biasanya termasuk mengidentifikasi layanan jaringan mana yang paling penting untuk bisnis dan memprioritaskan restorasinya di atas yang lain. Bagian pemulihan jaringan dari strategi keberlangsungan bisnis harus mengidentifikasi tindakan dan sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan yang aman dan efektif dari setiap dan semua jaringan setelah gangguan.
Keamanan data dan ancaman terhadap infrastruktur TI, seperti pusat data yang menyimpan informasi pelanggan dan bisnis yang sangat rahasia dalam beberapa kasus, merupakan aspek penting dari strategi keberlangsungan bisnis. Rencana pemulihan data menargetkan banyak ancaman umum, seperti personil yang terlalu terbebani, serangan siber, dan pemadaman yang memiliki implikasi bagi keamanan data.
Rencana pemulihan virtual yang mengandalkan instans mesin virtual (VM) untuk membuat cadangan dan memulihkan data menjadi semakin populer karena fleksibilitas dan skalabilitas. Virtualisasi rencana pemulihan dapat mulai beroperasi dalam hitungan menit saat terjadi bencana, membantu aplikasi pulih dengan cepat melalui ketersediaan tinggi (HA).
Saat ini, organisasi menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu bisnis mereka. Dari bencana alam yang mematikan listrik selama berhari-hari hingga serangan siber kompleks yang mengancam data rahasia, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk mengurangi risiko.
Membentuk strategi keberlangsungan bisnis yang sukses membantu meyakinkan investor, karyawan, dan pelanggan bahwa bisnis dapat dengan cepat pulih dari apa pun yang dihadapi. Meskipun tidak ada 2 bisnis yang sama dan kebutuhan akan bervariasi, mengikuti pendekatan 4 langkah yang sederhana adalah cara terbaik untuk membangun strategi keberlangsungan bisnis yang sukses.
