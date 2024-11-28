Cara membangun strategi keberlangsungan bisnis yang sukses

Keberlangsungan bisnis adalah kemampuan organisasi untuk mempertahankan fungsi bisnis penting dan meminimalkan waktu henti jika terjadi krisis. Contoh krisis tersebut termasuk serangan siber, kegagalan rantai pasokan, pemadaman listrik yang tidak terduga dan banyak lagi.

Gangguan ini mahal. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM, biaya rata-rata global dari pelanggaran data (hanya 1 potensi dampak gangguan) meningkat 10% dibandingkan tahun lalu dan mencapai jumlah tertinggi yang pernah ada.

Manajemen keberlangsungan bisnis (BCM) yang kuat, termasuk penerapan strategi keberlangsungan bisnis dan pemulihan bencana yang sukses, membantu mencegah pemadaman yang lama, pelanggaran yang mahal dan berbahaya, dan banyak lagi.