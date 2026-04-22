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Penyimpanan Cloud

Apa itu penyimpanan tepi?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
diterbitkan 22 April 2026

Penyimpanan tepi, didefinisikan

Penyimpanan tepi adalah pendekatan penyimpanan data yang menyimpan, mengelola, dan memproses data di atau di dekat sumber asalnya (seperti sensor, perangkat Internet of Things (IoT) dan kamera). Alih-alih mengarahkannya ke pusat data terpusat atau pengaturan cloud, sistem ini menyimpan data lebih dekat ke tempat data tersebut dihasilkan.

Dalam pendekatan ini, data berada di lokasi tepi terdistribusi, termasuk pusat data regional, server di lokasi, dan infrastruktur TI lainnya yang diposisikan dekat dengan pengguna dan sumber data. Pemrosesan terjadi secara lokal, mengurangi kebutuhan data untuk melakukan perjalanan pulang pergi konstan ke fasilitas pusat. Hasilnya adalah waktu respons yang lebih cepat, konsumsi bandwidth yang lebih rendah, dan ketahanan yang lebih besar.

Untuk beberapa industri, pemrosesan lokal sangat penting. Dalam perawatan kesehatan, misalnya, wearable dapat melacak tanda-tanda vital pasien dan mengingatkan penyedia perawatan terhadap perubahan yang memerlukan perhatian segera. Di sektor energi, sensor pada jaringan listrik dapat deteksi masalah peralatan dan menandai kegagalan sebelum pemadaman terjadi.

Bisnis semakin bergantung pada sistem penyimpanan tepi perusahaan untuk mengelola volume besar data dalam skala besar, dengan penekanan pada kinerja tinggi, skalabilitas, dan keandalan. Ketika adopsi kecerdasan buatan (AI) tumbuh dan lebih banyak perangkat terhubung ke jaringan, penyimpanan tepi telah menjadi bagian penting dari bagaimana organisasi menangani dan bertindak atas data secara real time.

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Mengapa penyimpanan tepi penting?

Kemajuan dalam konektivitas berkecepatan tinggi, terutama 5G, dikombinasikan dengan kemajuan dalam komputasi cloud, AI, dan machine learning (ML) telah mengubah lingkungan infrastruktur penyimpanan secara signifikan, meningkatkan peran penyimpanan tepi.

Dalam sebuah studi dari Straits Research, pasar komputasi tepi global bernilai 38,32 miliar USD pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh dari 55,44 miliar USD pada tahun 2025 menjadi 1.065,63 miliar USD pada tahun 2033, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 44,7%.1

Mendorong sebagian besar pertumbuhan ini adalah volume data. Menurut IDC, data global yang dihasilkan akan mencapai 393,9 ZB pada tahun 2028, didorong oleh AI generatif (gen AI) dan teknologi lainnya.2 Semakin banyak data itu akan berasal dan tetap berada di tepi, daripada bepergian ke cloud atau pusat data on premises.

Alasan untuk menyimpan data di tepi beragam, mulai dari gravitasi data hingga kedaulatan data. Gravitasi data mengacu pada kecenderungan data untuk menarik aplikasi dan layanan yang mahal untuk pindah, sementara kedaulatan data menggambarkan peraturan yang mengharuskan data untuk tetap berada dalam batas tertentu.

Keamanan adalah faktor lain. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM® 2025, pelanggaran yang melibatkan penyimpanan data di berbagai lingkungan menelan biaya rata-rata 5,05 juta USD dan membutuhkan 276 hari untuk mengidentifikasi dan menahan. Menyimpan data secara lokal di tepi, bukan di beberapa lingkungan, memberi organisasi lebih sedikit tempat untuk memantau dan melindungi.

Industri seperti keuangan yang bergantung pada pemrosesan data real-time tidak mampu menanggung penundaan yang datang dengan perutean data ke cloud yang jauh. Penyimpanan data di tepi jaringan mengatasi tantangan ini dengan memproses dan menyimpan data di lokasi, tepat di tempat data tersebut dikumpulkan.

Kebutuhan penyimpanan AI semakin mempercepat kebutuhan akan penyimpanan di perangkat tepi. Ketika inferensi AI berpindah dari pusat data terpusat ke perangkat dan fasilitas terdistribusi, permintaan untuk penyimpanan lokal yang cepat tumbuh bersamanya. Hal ini mendorong penggunaan media kinerja penyimpanan yang lebih besar, seperti SSD NVMe , untuk menangani beban kerja AI tanpa bergantung pada konektivitas cloud.

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Asal usul penyimpanan tepi

Penyimpanan data di tepi jaringan telah berevolusi selama beberapa dekade, didorong oleh kemajuan dalam jaringan, komputasi, dan pergeseran ke arah pemrosesan data yang lebih dekat dengan tempat data tersebut dihasilkan.

Akarnya kembali ke akhir 1990-an, ketika jaringan pengiriman konten (CDN) dibangun untuk melayani halaman web dan video dari server yang ditempatkan dekat dengan pengguna daripada dari satu asal yang jauh. Jarak yang lebih pendek berarti pengiriman lebih cepat. Ketika jaringan tersebut matang dan mulai menghosting aplikasi bersama konten, infrastruktur tepi apa yang dapat ditangani tumbuh pesat.

Pada awal 2000-an, layanan komputasi tepi komersial menangani tugas-tugas praktis sehari-hari, seperti keranjang belanja online dan umpan berita yang perlu disegarkan secara real time.

Sejak itu, pengaturan tepi telah berkembang dalam skala dan kompleksitas karena infrastruktur TI telah menyebar ke lebih banyak lokasi dan jenis perangkat. Arsitektur tepi saat ini mencakup server tepi, gateway tepi, jaringan berkecepatan tinggi, dan media penyimpanan lokal—mengumpulkan, memproses, dan merutekan data dekat dengan tempat asalnya.

Penerapan tepi modern semakin menggabungkan kontainer dan Kubernetes, yang membantu organisasi mengelola beban kerja secara konsisten di seluruh pengaturan cloud tepi dan pusat, baik itu mencakup jaringan pengiriman, jaringan energi, atau rantai retail.

Ketika organisasi mengelola lebih banyak data di lebih banyak lokasi, menjaga penyimpanan dekat dengan sumbernya telah menjadi bagian praktis dalam membangun dan mengelola infrastruktur TI terdistribusi.

Penyimpanan tepi versus penyimpanan cloud versus penyimpanan lokal

Lingkungan tepi, cloud, dan lokal masing-masing memainkan peran penting dalam penyimpanan data modern dan infrastruktur TI. Semakin banyak organisasi menggunakan kombinasi teknologi ini.

  • Penyimpanan cloud adalah model layanan komputasi cloud di mana data dan file disimpan di luar lokasi oleh penyedia pihak ketiga dan diakses melalui internet atau koneksi jaringan pribadi khusus. Penyimpanan cloud dapat berupa publik, privat , atau hybrid, dan sangat cocok untuk penyimpanan jangka panjang, analitik skala besar, dan data yang perlu diakses dari mana saja.
  • Penyimpanan lokal menyimpan data dalam fasilitas organisasi sendiri pada perangkat keras yang dimiliki dan dikelolanya. Langkah ini menawarkan kontrol maksimum dan kinerja yang dapat diprediksi untuk beban kerja dengan persyaratan keamanan atau kepatuhan yang ketat, seperti yang ada di pemerintah atau yang berjalan lebih baik tanpa merutekan data di seluruh jaringan.
  • Penyimpanan tepi ditempatkan sedekat mungkin dengan lokasi data dibuat dan dimanfaatkan. Alih-alih mengganti penyimpanan cloud atau lokal, penyimpanan tepi melengkapi keduanya. Penyimpanan tepi menangani pemrosesan real-time dan pengambilan data lokal, hanya mengirimkan data yang memerlukan penyimpanan jangka panjang atau analisis lebih mendalam kembali ke cloud atau pusat data utama.

Sebagian besar organisasi besar sekarang menggunakan ketiganya, menyusun infrastruktur data mereka di sekitar solusi penyimpanan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

Bagaimana cara kerja penyimpanan tepi?

Penyimpanan tepi mengikuti model komputasi terdistribusi . Alih-alih menyimpan semua data di satu lokasi pusat, langkah ini menyimpan dan memproses data di beberapa node fisik. Node tepi menyimpan data secara lokal, menarik dari server asal saat diperlukan dan melayani permintaan dari pengguna atau perangkat terdekat tanpa merutekan lalu lintas kembali ke pusat data yang jauh.

Berikut adalah perincian beberapa komponen penyimpanan tepi utama:

  • Server tepi: Server tepi menyimpan dan memproses data secara lokal dari tempanya berasal. Dibangun untuk berjalan di lokasi terdistribusi, seringkali tanpa staf TI khusus di lokasi, mereka harus kompak dan tangguh. Klaster server tepi dapat menangani volume data yang lebih tinggi atau menyediakan pencadangan di satu situs jika salah satu turun.
  • Media penyimpanan NVMe dan SSD: SSD berbasis PCI yang menggunakan non-volatile memory express (NVMe) menangani tugas-tugas padat data seperti pemrosesan video dan beban kerja komputasi kinerja tinggi (HPC) dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada hard disk tradisional. Media SSD berkapasitas tinggi mendukung contoh penggunaan seperti pengawasan video di situs tepi, di mana rekaman perlu disimpan dan diakses secara lokal tanpa koneksi konstan ke sistem pusat.
  • Object Storage: Object Storage menangani volume besar data tidak terstruktur, seperti file video dan gambar sensor, dan skala tanpa overhead sistem file storage tradisional. Banyak organisasi menggunakannya di tepi untuk menyimpan data secara lokal sebelum mengirimnya ke cloud atau sistem lokal untuk retensi jangka panjang.
  • Perangkat keras inferensi AI: Unit pemrosesan grafis (GPU) dan unit pemrosesan saraf (NPU) menjalankan model AI langsung pada perangkat tepi, menggambar data yang disimpan secara lokal daripada mengirimkannya ke sistem pusat. Kamera keamanan dapat menganalisis rekaman di tempat atau sensor pabrik dapat deteksi anomali tanpa melakukan perjalanan bolak-balik ke cloud.
  • Perangkat lunak manajemen dan pengelompokan data: Lapisan perangkat lunak mengontrol data mana yang tetap berada di jaringan tepi, data mana yang pindah ke penyimpanan pusat, dan data mana yang dihapus oleh sistem. Solusi penyimpanan tepi enterprise (misalnya, IBM® FlashSystem, AWS Outposts, Dell EMC) mengotomatiskan manajemen dan pemantauan penyimpanan serta alur kerja di seluruh penerapan terdistribusi, dengan menerapkan aturan yang ditentukan organisasi sebelumnya. Selain itu, antarmuka pemrograman aplikasi terbuka (API) memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan mengelola data di semua lokasi tepi.
  • Infrastruktur jaringan dan gateway: Konektivitas yang andal dan gateway tepi mengontrol seberapa cepat data pindah antara node tepi dan sistem pusat. Solusi ini juga memungkinkan data untuk melintasi batas dengan aman. Perusahaan telekomunikasi menyediakan cakupan 5G, yang meningkatkan apa yang dapat ditangani oleh penerapan tepi dan mendukung jumlah data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah di seluruh lokasi mobile dan terdistribusi.
  • Pusat data pusat atau cloud: Pusat data pusat atau cloud menyimpan salinan data utama dan mengambil node tepi apa yang diteruskan setelah pemrosesan lokal. Proses ini menangani retensi jangka panjang dan analitik yang berjalan lebih baik secara terpusat.

Manfaat penyimpanan tepi

Penyimpanan tepi menawarkan berbagai manfaat bagi organisasi yang mengelola data di seluruh lokasi terdistribusi:

  • Latensi rendah: Menyimpan dan memproses data yang dekat dengan sumber mempercepat waktu respons dan meningkatkan pengalaman, yang sangat penting untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu, seperti yang ada di kendaraan otonom dan VIDEO ANALYTICS real-time.
  • Biaya bandwidth yang lebih rendah: Penyimpanan tepi mengurangi berapa banyak data yang melintasi jaringan dengan menangani pemrosesan secara lokal. Organisasi hanya mengirim apa yang diperlukan untuk mencapai cloud, yang mengurangi harga cloud dan mengurangi biaya keluar dan penyimpanan data.
  • Ketahanan dan operasi offline: Node tepi berjalan secara independen, sehingga pemadaman pusat atau koneksi terputus tidak mengganggu operasi. Dalam pengaturan yang sepenuhnya terputus atau celah udara, seperti lokasi industri atau militer terpencil, penyimpanan tepi dapat berfungsi tanpa tautan apa pun ke sistem pusat.
  • Fleksibilitas penyimpanan: Penyimpanan terpasang jaringan (NAS), jaringan area penyimpanan (SAN) dan object storage semua bekerja di tepi dan skala untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang berubah, dari satu situs jarak jauh hingga ratusan lokasi. Organisasi dapat memilih jenis penyimpanan yang sesuai dengan beban kerja, seperti penyimpanan objek untuk data tidak terstruktur atau SAN untuk aplikasi berkinerja tinggi.
  • AI di perangkat tepi: Model AI tepi pada perangkat terdistribusi membutuhkan penyimpanan lokal yang cepat untuk dijalankan. Tanpa itu, inferensi AI menunggu koneksi cloud. Penyimpanan tepi juga menangani penataan tingkatan data dan manajemen siklus hidup, menyimpan data yang tepat di lokasi dan memindahkan data yang lebih lama atau berprioritas rendah ke penyimpanan pusat yang lebih murah secara otomatis.
  • Keamanan: Menjaga data tetap lokal berarti data tetap berada di luar infrastruktur bersama dan tidak melakukan perjalanan melintasi jaringan publik atau pihak ketiga, yang mengurangi paparan. Organisasi di industri yang diatur juga merasa lebih mudah untuk menegakkan kebijakan akses secara konsisten ketika data tidak meninggalkan fasilitas.
  • Kedaulatan data: Banyak industri beroperasi di bawah peraturan kedaulatan data yang membatasi ke mana data dapat pergi. Penyimpanan tepi memberi organisasi kontrol langsung atas di mana data berada dan siapa yang dapat mengaksesnya, tanpa merutekannya melalui cloud.

Contoh penggunaan penyimpanan tepi

Banyak industri menghasilkan volume data yang tinggi di lokasi di mana pengiriman semuanya ke fasilitas pusat tidak cukup cepat, praktis, atau hemat biaya. Penyimpanan tepi menyimpan data tersebut di tempat yang paling dibutuhkan.

Manufaktur

Pabrik menghasilkan aliran data yang konstan dari mesin dan jalur produksi. Menyimpannya di lokasi berarti masalah peralatan dapat dideteksi sebelum menyebabkan waktu henti.
Pelayanan Kesehatan

Rumah sakit dan klinik menangani data yang besar, berkelanjutan, dan diatur secara ketat. Menyimpannya di dalam fasilitas berarti sistem klinis mendapatkan data yang mereka butuhkan dengan kecepatan yang dibutuhkan perawatan, sambil memenuhi kepatuhan HIPAA dan persyaratan residensi data.
retail

Ketika jaringan mati, penyimpanan tepi membantu menjaga toko tetap terbuka. Sistem point-of-sale, kamera keamanan, dan alat inventaris semuanya dapat berjalan dari penyimpanan lokal, dengan sinkronisasi data ke sistem pusat sesuai jadwal. Untuk peretail dengan ratusan lokasi, ini juga menghilangkan kebutuhan untuk merutekan setiap transaksi melalui hub pusat.
Energi dan utilitas

Perusahaan listrik, operator jaringan pipa, dan produsen energi terbarukan menjalankan operasional di lokasi terpencil yang memiliki keterbatasan konektivitas. Alih-alih bergantung pada pusat data pusat, situs-situs ini menyimpan dan menganalisis data operasional secara lokal dan mengirim kembali peringatan sesuai kebutuhan.
Bangunan pintar

Sistem HVAC, kontrol akses, dan sensor hunian menghasilkan data yang mendorong pengambilan keputusan di dalam gedung, seperti menyesuaikan suhu, mengelola akses, atau melacak penggunaan energi. Menjaga data lokal berarti bangunan dapat beroperasi tanpa menunggu koneksi cloud untuk merespons.

Praktik terbaik penyimpanan tepi

Penyimpanan tepi memperkenalkan tantangan manajemen yang tidak ada di pusat data terpusat. Perangkat keras berjalan di lokasi terpencil atau terkadang tanpa staf dan keamanan lebih sulit untuk ditegakkan secara konsisten. Berikut adalah beberapa praktik yang dapat membantu:

  • Menentukan kebijakan siklus hidup data di muka: Tentukan data apa yang tetap berada di tepi, apa yang pindah ke penyimpanan pusat, dan berapa lama setiap jenis disimpan. Tanpa kebijakan yang jelas, organisasi sering kali menghadapi keterbatasan kapasitas penyimpanan di lokasi tepi atau menyimpan data lebih lama dari yang diperlukan.
  • Memusatkan pemantauan dan pembaruan: Lokasi yang jauh sering kekurangan staf TI yang khusus. Mengelola pembaruan perangkat lunak, kinerja penyimpanan, dan kebijakan keamanan dari platform pusat membuat penerapan terdistribusi dapat dikelola seiring bertambahnya jumlah lokasi tepi.
  • Bangun redundansi: Perangkat keras penyimpanan tepi sering kali beroperasi di lokasi yang tidak memiliki pengendalian iklim maupun physical security yang memadai. Menerapkan klaster daripada server tunggal di situs penting berarti bahwa satu kegagalan tidak merusak penyimpanan.
  • Terapkan kebijakan keamanan yang konsisten di semua lokasi: Setiap node tepi adalah titik masuk potensial ke dalam jaringan. Kontrol akses dan kebijakan keamanan harus mencakup setiap situs untuk melindungi data di mana pun toko, bukan hanya sistem pusat.
Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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Sumber daya

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Catatan kaki

1 Ukuran pasar komputasi tepi, Straits Research, Oktober 2024

2 Penyelaman Mendalam Pengeluaran AI Global dan AI Generatif IDC, IDC, 16 Agustus 2024