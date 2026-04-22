Apa itu penyimpanan tepi?

Kemajuan dalam konektivitas berkecepatan tinggi, terutama 5G, dikombinasikan dengan kemajuan dalam komputasi cloud, AI, dan machine learning (ML) telah mengubah lingkungan infrastruktur penyimpanan secara signifikan, meningkatkan peran penyimpanan tepi.

Dalam sebuah studi dari Straits Research, pasar komputasi tepi global bernilai 38,32 miliar USD pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh dari 55,44 miliar USD pada tahun 2025 menjadi 1.065,63 miliar USD pada tahun 2033, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 44,7%.1

Mendorong sebagian besar pertumbuhan ini adalah volume data. Menurut IDC, data global yang dihasilkan akan mencapai 393,9 ZB pada tahun 2028, didorong oleh AI generatif (gen AI) dan teknologi lainnya.2 Semakin banyak data itu akan berasal dan tetap berada di tepi, daripada bepergian ke cloud atau pusat data on premises.

Alasan untuk menyimpan data di tepi beragam, mulai dari gravitasi data hingga kedaulatan data. Gravitasi data mengacu pada kecenderungan data untuk menarik aplikasi dan layanan yang mahal untuk pindah, sementara kedaulatan data menggambarkan peraturan yang mengharuskan data untuk tetap berada dalam batas tertentu.

Keamanan adalah faktor lain. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM® 2025, pelanggaran yang melibatkan penyimpanan data di berbagai lingkungan menelan biaya rata-rata 5,05 juta USD dan membutuhkan 276 hari untuk mengidentifikasi dan menahan. Menyimpan data secara lokal di tepi, bukan di beberapa lingkungan, memberi organisasi lebih sedikit tempat untuk memantau dan melindungi.

Industri seperti keuangan yang bergantung pada pemrosesan data real-time tidak mampu menanggung penundaan yang datang dengan perutean data ke cloud yang jauh. Penyimpanan data di tepi jaringan mengatasi tantangan ini dengan memproses dan menyimpan data di lokasi, tepat di tempat data tersebut dikumpulkan.

Kebutuhan penyimpanan AI semakin mempercepat kebutuhan akan penyimpanan di perangkat tepi. Ketika inferensi AI berpindah dari pusat data terpusat ke perangkat dan fasilitas terdistribusi, permintaan untuk penyimpanan lokal yang cepat tumbuh bersamanya. Hal ini mendorong penggunaan media kinerja penyimpanan yang lebih besar, seperti SSD NVMe , untuk menangani beban kerja AI tanpa bergantung pada konektivitas cloud.