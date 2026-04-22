Apa itu penyimpanan tepi?

Penyimpanan tepi adalah pendekatan penyimpanan data yang menyimpan, mengelola, dan memproses data di atau di dekat sumber asalnya (seperti sensor, perangkat Internet of Things (IoT) dan kamera). Alih-alih mengarahkannya ke pusat data terpusat atau pengaturan cloud, sistem ini menyimpan data lebih dekat ke tempat data tersebut dihasilkan.
Dalam pendekatan ini, data berada di lokasi tepi terdistribusi, termasuk pusat data regional, server di lokasi, dan infrastruktur TI lainnya yang diposisikan dekat dengan pengguna dan sumber data. Pemrosesan terjadi secara lokal, mengurangi kebutuhan data untuk melakukan perjalanan pulang pergi konstan ke fasilitas pusat. Hasilnya adalah waktu respons yang lebih cepat, konsumsi bandwidth yang lebih rendah, dan ketahanan yang lebih besar.
Untuk beberapa industri, pemrosesan lokal sangat penting. Dalam perawatan kesehatan, misalnya, wearable dapat melacak tanda-tanda vital pasien dan mengingatkan penyedia perawatan terhadap perubahan yang memerlukan perhatian segera. Di sektor energi, sensor pada jaringan listrik dapat deteksi masalah peralatan dan menandai kegagalan sebelum pemadaman terjadi.
Bisnis semakin bergantung pada sistem penyimpanan tepi perusahaan untuk mengelola volume besar data dalam skala besar, dengan penekanan pada kinerja tinggi, skalabilitas, dan keandalan. Ketika adopsi kecerdasan buatan (AI) tumbuh dan lebih banyak perangkat terhubung ke jaringan, penyimpanan tepi telah menjadi bagian penting dari bagaimana organisasi menangani dan bertindak atas data secara real time.
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Kemajuan dalam konektivitas berkecepatan tinggi, terutama 5G, dikombinasikan dengan kemajuan dalam komputasi cloud, AI, dan machine learning (ML) telah mengubah lingkungan infrastruktur penyimpanan secara signifikan, meningkatkan peran penyimpanan tepi.
Dalam sebuah studi dari Straits Research, pasar komputasi tepi global bernilai 38,32 miliar USD pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh dari 55,44 miliar USD pada tahun 2025 menjadi 1.065,63 miliar USD pada tahun 2033, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 44,7%.1
Mendorong sebagian besar pertumbuhan ini adalah volume data. Menurut IDC, data global yang dihasilkan akan mencapai 393,9 ZB pada tahun 2028, didorong oleh AI generatif (gen AI) dan teknologi lainnya.2 Semakin banyak data itu akan berasal dan tetap berada di tepi, daripada bepergian ke cloud atau pusat data on premises.
Alasan untuk menyimpan data di tepi beragam, mulai dari gravitasi data hingga kedaulatan data. Gravitasi data mengacu pada kecenderungan data untuk menarik aplikasi dan layanan yang mahal untuk pindah, sementara kedaulatan data menggambarkan peraturan yang mengharuskan data untuk tetap berada dalam batas tertentu.
Keamanan adalah faktor lain. Menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM® 2025, pelanggaran yang melibatkan penyimpanan data di berbagai lingkungan menelan biaya rata-rata 5,05 juta USD dan membutuhkan 276 hari untuk mengidentifikasi dan menahan. Menyimpan data secara lokal di tepi, bukan di beberapa lingkungan, memberi organisasi lebih sedikit tempat untuk memantau dan melindungi.
Industri seperti keuangan yang bergantung pada pemrosesan data real-time tidak mampu menanggung penundaan yang datang dengan perutean data ke cloud yang jauh. Penyimpanan data di tepi jaringan mengatasi tantangan ini dengan memproses dan menyimpan data di lokasi, tepat di tempat data tersebut dikumpulkan.
Kebutuhan penyimpanan AI semakin mempercepat kebutuhan akan penyimpanan di perangkat tepi. Ketika inferensi AI berpindah dari pusat data terpusat ke perangkat dan fasilitas terdistribusi, permintaan untuk penyimpanan lokal yang cepat tumbuh bersamanya. Hal ini mendorong penggunaan media kinerja penyimpanan yang lebih besar, seperti SSD NVMe , untuk menangani beban kerja AI tanpa bergantung pada konektivitas cloud.
Penyimpanan data di tepi jaringan telah berevolusi selama beberapa dekade, didorong oleh kemajuan dalam jaringan, komputasi, dan pergeseran ke arah pemrosesan data yang lebih dekat dengan tempat data tersebut dihasilkan.
Akarnya kembali ke akhir 1990-an, ketika jaringan pengiriman konten (CDN) dibangun untuk melayani halaman web dan video dari server yang ditempatkan dekat dengan pengguna daripada dari satu asal yang jauh. Jarak yang lebih pendek berarti pengiriman lebih cepat. Ketika jaringan tersebut matang dan mulai menghosting aplikasi bersama konten, infrastruktur tepi apa yang dapat ditangani tumbuh pesat.
Pada awal 2000-an, layanan komputasi tepi komersial menangani tugas-tugas praktis sehari-hari, seperti keranjang belanja online dan umpan berita yang perlu disegarkan secara real time.
Sejak itu, pengaturan tepi telah berkembang dalam skala dan kompleksitas karena infrastruktur TI telah menyebar ke lebih banyak lokasi dan jenis perangkat. Arsitektur tepi saat ini mencakup server tepi, gateway tepi, jaringan berkecepatan tinggi, dan media penyimpanan lokal—mengumpulkan, memproses, dan merutekan data dekat dengan tempat asalnya.
Penerapan tepi modern semakin menggabungkan kontainer dan Kubernetes, yang membantu organisasi mengelola beban kerja secara konsisten di seluruh pengaturan cloud tepi dan pusat, baik itu mencakup jaringan pengiriman, jaringan energi, atau rantai retail.
Ketika organisasi mengelola lebih banyak data di lebih banyak lokasi, menjaga penyimpanan dekat dengan sumbernya telah menjadi bagian praktis dalam membangun dan mengelola infrastruktur TI terdistribusi.
Lingkungan tepi, cloud, dan lokal masing-masing memainkan peran penting dalam penyimpanan data modern dan infrastruktur TI. Semakin banyak organisasi menggunakan kombinasi teknologi ini.
Sebagian besar organisasi besar sekarang menggunakan ketiganya, menyusun infrastruktur data mereka di sekitar solusi penyimpanan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.
Penyimpanan tepi mengikuti model komputasi terdistribusi . Alih-alih menyimpan semua data di satu lokasi pusat, langkah ini menyimpan dan memproses data di beberapa node fisik. Node tepi menyimpan data secara lokal, menarik dari server asal saat diperlukan dan melayani permintaan dari pengguna atau perangkat terdekat tanpa merutekan lalu lintas kembali ke pusat data yang jauh.
Berikut adalah perincian beberapa komponen penyimpanan tepi utama:
Penyimpanan tepi menawarkan berbagai manfaat bagi organisasi yang mengelola data di seluruh lokasi terdistribusi:
Banyak industri menghasilkan volume data yang tinggi di lokasi di mana pengiriman semuanya ke fasilitas pusat tidak cukup cepat, praktis, atau hemat biaya. Penyimpanan tepi menyimpan data tersebut di tempat yang paling dibutuhkan.
Pabrik menghasilkan aliran data yang konstan dari mesin dan jalur produksi. Menyimpannya di lokasi berarti masalah peralatan dapat dideteksi sebelum menyebabkan waktu henti.
Rumah sakit dan klinik menangani data yang besar, berkelanjutan, dan diatur secara ketat. Menyimpannya di dalam fasilitas berarti sistem klinis mendapatkan data yang mereka butuhkan dengan kecepatan yang dibutuhkan perawatan, sambil memenuhi kepatuhan HIPAA dan persyaratan residensi data.
Ketika jaringan mati, penyimpanan tepi membantu menjaga toko tetap terbuka. Sistem point-of-sale, kamera keamanan, dan alat inventaris semuanya dapat berjalan dari penyimpanan lokal, dengan sinkronisasi data ke sistem pusat sesuai jadwal. Untuk peretail dengan ratusan lokasi, ini juga menghilangkan kebutuhan untuk merutekan setiap transaksi melalui hub pusat.
Perusahaan listrik, operator jaringan pipa, dan produsen energi terbarukan menjalankan operasional di lokasi terpencil yang memiliki keterbatasan konektivitas. Alih-alih bergantung pada pusat data pusat, situs-situs ini menyimpan dan menganalisis data operasional secara lokal dan mengirim kembali peringatan sesuai kebutuhan.
Sistem HVAC, kontrol akses, dan sensor hunian menghasilkan data yang mendorong pengambilan keputusan di dalam gedung, seperti menyesuaikan suhu, mengelola akses, atau melacak penggunaan energi. Menjaga data lokal berarti bangunan dapat beroperasi tanpa menunggu koneksi cloud untuk merespons.
Penyimpanan tepi memperkenalkan tantangan manajemen yang tidak ada di pusat data terpusat. Perangkat keras berjalan di lokasi terpencil atau terkadang tanpa staf dan keamanan lebih sulit untuk ditegakkan secara konsisten. Berikut adalah beberapa praktik yang dapat membantu:
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1 Ukuran pasar komputasi tepi, Straits Research, Oktober 2024
2 Penyelaman Mendalam Pengeluaran AI Global dan AI Generatif IDC, IDC, 16 Agustus 2024