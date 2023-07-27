Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, memiliki daya komputasi yang tinggi bisa sangat penting. Baik ketika bank perlu dengan cepat melakukan analisis risiko untuk menghadapi pasar yang bergejolak, industri semikonduktor perlu mengoptimalkan desain chip, maupun perusahaan ilmu hayati harus melakukan pemrosesan dan pengurutan genom secara cepat dan berulang untuk mencapai terobosan berikutnya, komputasi kinerja tinggi (HPC) dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah besar dan kompleks dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode komputasi tradisional.
Ketika perusahaan ingin memecahkan tantangan mereka yang paling kompleks, IBM Cloud® HPC dirancang untuk menghadirkan solusi terintegrasi di seluruh komponen penting komputasi, jaringan, penyimpanan, dan keamanan, dan bertujuan untuk membantu perusahaan mengatasi tuntutan regulasi dan efisiensi kepada klien. Solusi ini juga mencakup keamanan dan kontrol yang dibangun ke dalam platform dan dirancang untuk memungkinkan klien di seluruh industri menggunakan HPC sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya sambil membantu mereka mengatasi risiko pihak ketiga dan keempat.
Dalam dunia jasa keuangan, memiliki kekuatan komputasi sebanyak mungkin penting untuk membantu memungkinkan kinerja puncak. Seiring bank semakin memprioritaskan ketahanan, kinerja, keamanan, dan kepatuhan, terdapat banyak faktor eksternal yang dapat memengaruhi industri jasa keuangan dan harus siap mereka hadapi. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan lonjakan besar pada kebutuhan kapasitas komputasi harian perusahaan keuangan. Misalnya, persaingan yang ketat, laporan regulasi, kebutuhan keamanan, dan gejolak pasar membuat lembaga keuangan harus dapat mengevaluasi risiko dengan cepat. Untuk melakukan hal tersebut, mereka perlu mampu menjalankan perhitungan kompleks yang membutuhkan tingkat daya komputasi yang tinggi.
Untuk mencapai akurasi yang diinginkan, model membutuhkan dukungan lebih banyak data dan kemampuan untuk melakukan lebih banyak iterasi dan perhitungan. Di sinilah komputasi kinerja tinggi (HPC)—yang dapat memberikan daya komputasi intensif dalam skala besar—dapat sangat membantu. HPC dirancang untuk menghadirkan tingkat kinerja yang dibutuhkan oleh perhitungan komputasi intensif tersebut, baik yang dijalankan secara lokal maupun di cloud, serta dapat membantu organisasi memenuhi tuntutan standar regulasi yang terus berkembang saat ini.
Sekarang lebih dari sebelumnya, kami juga melihat lembaga keuangan semakin memanfaatkan HPC untuk kemampuan seperti simulasi Monte Carlo pada pergerakan pasar, termasuk untuk memperkuat kecerdasan buatan (AI) dan solusi machine learning yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat. Di era data dan AI generatif, HPC adalah kunci untuk memproses data dan menghasilkan insight dengan cepat. Dengan IBM® Cloud HPC Managed Service, lembaga layanan keuangan dapat memperoleh manfaat dari penerapan yang disesuaikan, dukungan platform berkelanjutan, dan manajemen pengoptimalan kinerja aplikasi.
Ketika harapan pelanggan meningkat, perusahaan perlu merancang dengan cepat. Tidak terkecuali dalam bidang semikonduktor. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat betapa pentingnya semikonduktor untuk berbagai industri—termasuk transportasi dan perawatan kesehatan—dan mengapa sangat penting bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan bahan-bahan ini dengan cepat. Karena produsen semikonduktor ingin berinovasi dengan cepat, alat otomatisasi desain elektronik (EDA) dapat menjadi aset utama.
Pada saat yang sama, dengan kemajuan dalam desain dan kompleksitas, diperlukan lebih banyak komputasi. Kami semakin melihat organisasi beralih ke cloud untuk memenuhi kebutuhan kapasitas ini, termasuk solusi hybrid cloud yang dapat membantu mereka mengelola beban kerja puncak secara lebih efektif. IBM® Cloud HPC dirancang untuk menghadirkan peningkatan kinerja penyimpanan, daya komputasi yang lebih besar, serta tingkat keamanan yang lebih tinggi di cloud (atau saat melakukan cloud bursting), dan dapat membantu klien EDA meningkatkan kinerja HPC untuk beban kerja perangkat lunak komputasional sekaligus mendorong efisiensi secara keseluruhan.
Dengan kemampuan untuk mengelola beban kerja komputasi intensif secara fleksibel baik di lingkungan lokal maupun di cloud, dengan tingkat ketahanan dan kinerja yang tinggi, para pemimpin EDA dapat memanfaatkan Cloud HPC untuk mengatasi lonjakan kebutuhan komputasi sekaligus membantu IBM® memitigasi risiko waktu henti, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan pekerjaan R&D strategis.
Seiring meningkatnya jumlah data yang tersedia di bidang ilmu hayati, semakin besar pula peluang untuk menghasilkan penemuan-penemuan penting yang berpotensi memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik di bidang bioteknologi, farmasi, maupun genomik, sangat penting bagi perusahaan ilmu hayati untuk menghadirkan inovasi secepat mungkin agar dapat membantu sebanyak mungkin orang.
HPC membantu para profesional ilmu hayati memproses data dengan nyaris seketika dan menemukan insight yang bisa mengarah pada terobosan baru. Berkat fleksibilitas dan skalabilitas HPC, perusahaan ilmu hayati bisa menangani beragam beban kerja dengan lebih mudah dan menganalisis data secara lebih tepat untuk menghasilkan dampak yang nyata. Saat dunia dihadapkan pada tantangan kesehatan yang terus berkembang, HPC membantu sektor ilmu hayati mendapatkan kekuatan komputasi yang diperlukan untuk menciptakan terobosan, misalnya mempercepat lahirnya obat-obatan baru.
Di industri otomotif, HPC semakin menjadi komponen penting dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk simulasi desain fluida komputasional (CFD). Perangkat lunak CFD merupakan alat pemrosesan yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh insinyur otomotif untuk menganalisis serta menyelesaikan tantangan yang berkaitan dengan aliran fluida. Hal ini mencakup simulasi aerodinamika untuk mengurangi hambatan dan gesekan udara, serta simulasi baterai guna mengoptimalkan kinerja dan keselamatan baterai. Semua itu bisa dicapai dengan waktu dan biaya yang lebih efisien dibandingkan pengujian fisik secara langsung. Karena simulasi CFD biasanya sangat kompleks dan besar, dibutuhkan komputasi bertenaga tinggi seperti HPC—terutama jika hasilnya harus tersedia dalam waktu cepat.
Pada saat bersamaan, industri otomotif juga bersiap menghadapi tantangan masa depan. Dengan munculnya kendaraan otonom dan fitur cerdas, kebutuhan dan kemampuan untuk menganalisis volume data yang besar tumbuh secara signifikan. Kekuatan HPC dapat memungkinkan produsen otomotif memperoleh insight dengan lebih cepat, yang berpotensi membantu mereka berinovasi lebih gesit dalam menghadirkan produk yang lebih aman, andal, dan efisien. HPC dapat mempercepat proses desain dan pengembangan secara menyeluruh, mulai dari membantu insinyur otomotif mengoptimalkan konsumsi bahan bakar hingga meningkatkan keselamatan pengemudi melalui simulasi canggih dan analisis data.
Karena industri dari semua jenis berusaha untuk tetap kompetitif, IBM® Cloud HPC dirancang untuk membantu mereka menganalisis data, melakukan perhitungan yang kompleks, menjalankan simulasi intensif, dan banyak lagi—dengan cepat. Dengan menggabungkan pengalaman panjang IBM® dalam manajemen dan penjadwalan beban kerja melalui IBM® LSF dan IBM® Symphony bersama dengan IBM® Cloud HPC dalam lingkungan hybrid cloud, kami bertujuan untuk membantu klien di seluruh industri—termasuk layanan keuangan, semikonduktor, ilmu kehidupan, dan kedirgantaraan serta otomotif—memanfaatkan otomatisasi yang membantu mengoptimalkan pekerjaan HPC dan memungkinkan mereka untuk mewujudkan time to value yang lebih cepat, meningkatkan kinerja, dan meminimalkan biaya.
Selain itu, bila digabungkan dengan solusi penyimpanan IBM® Storage Scale, IBM® Cloud HPC dapat menawarkan solusi tunggal yang terintegrasi secara global yang dirancang agar membantu pengguna mengelola dan memindahkan data secara hemat biaya di seluruh lingkungan hybrid untuk mengeksekusi beban kerja HPC secara real-time.
