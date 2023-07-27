Dalam dunia jasa keuangan, memiliki kekuatan komputasi sebanyak mungkin penting untuk membantu memungkinkan kinerja puncak. Seiring bank semakin memprioritaskan ketahanan, kinerja, keamanan, dan kepatuhan, terdapat banyak faktor eksternal yang dapat memengaruhi industri jasa keuangan dan harus siap mereka hadapi. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan lonjakan besar pada kebutuhan kapasitas komputasi harian perusahaan keuangan. Misalnya, persaingan yang ketat, laporan regulasi, kebutuhan keamanan, dan gejolak pasar membuat lembaga keuangan harus dapat mengevaluasi risiko dengan cepat. Untuk melakukan hal tersebut, mereka perlu mampu menjalankan perhitungan kompleks yang membutuhkan tingkat daya komputasi yang tinggi.

Untuk mencapai akurasi yang diinginkan, model membutuhkan dukungan lebih banyak data dan kemampuan untuk melakukan lebih banyak iterasi dan perhitungan. Di sinilah komputasi kinerja tinggi (HPC)—yang dapat memberikan daya komputasi intensif dalam skala besar—dapat sangat membantu. HPC dirancang untuk menghadirkan tingkat kinerja yang dibutuhkan oleh perhitungan komputasi intensif tersebut, baik yang dijalankan secara lokal maupun di cloud, serta dapat membantu organisasi memenuhi tuntutan standar regulasi yang terus berkembang saat ini.

Sekarang lebih dari sebelumnya, kami juga melihat lembaga keuangan semakin memanfaatkan HPC untuk kemampuan seperti simulasi Monte Carlo pada pergerakan pasar, termasuk untuk memperkuat kecerdasan buatan (AI) dan solusi machine learning yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat. Di era data dan AI generatif, HPC adalah kunci untuk memproses data dan menghasilkan insight dengan cepat. Dengan IBM® Cloud HPC Managed Service, lembaga layanan keuangan dapat memperoleh manfaat dari penerapan yang disesuaikan, dukungan platform berkelanjutan, dan manajemen pengoptimalan kinerja aplikasi.