Apa itu Simulasi Monte Carlo?

Tidak seperti model perkiraan biasa, Simulasi Monte Carlo memprediksi serangkaian hasil berdasarkan rentang nilai yang diperkirakan dibandingkan dengan serangkaian nilai input tetap. Dengan kata lain, Simulasi Monte Carlo membangun model hasil yang mungkin terjadi dengan memanfaatkan distribusi probabilitas, seperti distribusi seragam atau normal, untuk variabel apa pun yang memiliki ketidakpastian yang melekat. Kemudian, menghitung kembali hasilnya berulang-ulang, setiap kali menggunakan serangkaian angka acak yang berbeda antara nilai minimum dan maksimum. Dalam eksperimen Monte Carlo, latihan ini dapat diulang ribuan kali untuk menghasilkan banyak kemungkinan hasil.

Simulasi Monte Carlo juga digunakan untuk prediksi jangka panjang karena akurasinya. Seiring dengan bertambahnya jumlah input, jumlah prakiraan juga bertambah, sehingga Anda dapat memproyeksikan hasil yang lebih jauh ke depan dengan lebih akurat. Ketika Simulasi Monte Carlo selesai, simulasi ini menghasilkan berbagai hasil yang mungkin dengan probabilitas setiap hasil yang terjadi.

Salah satu contoh sederhana dari Simulasi Monte Carlo adalah mempertimbangkan untuk menghitung probabilitas melempar dua dadu standar. Ada 36 kombinasi lemparan dadu. Berdasarkan ini, Anda dapat menghitung probabilitas hasil tertentu secara manual. Dengan menggunakan Simulasi Monte Carlo, Anda dapat mensimulasikan melempar dadu 10.000 kali (atau lebih) untuk mencapai prediksi yang lebih akurat.