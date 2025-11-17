Apa itu observabilitas cloud-native?

Pengamatan cloud-native berbeda dari observabilitas tradisional dalam fokus spesifiknya pada tantangan yang ditimbulkan oleh sistem cloud. Dalam sistem ini, kontainer, mesin virtual, dan sumber daya lainnya dapat disediakan dan dihapus dalam sekejap, sehingga menciptakan sejumlah besar data yang terkadang bersifat sementara.

Solusi observabilitas cloud-native membantu organisasi melacak titik data utama dalam sistem yang dapat berubah-ubah ini, yang pada gilirannya membantu mendukung proses DevOps dan pembaruannya yang kecil, sering, dan sering kali otomatis.

Platform pengamatan cloud asli mengumpulkan data dari seluruh lingkungan hybrid cloud organisasi, yang dapat terdiri dari layanan dari beberapa penyedia (seperti Microsoft Azure dan Amazon Web Services), server di tempat dan banyak alat dan sumber daya yang mereka dukung (seperti layanan mikro atau alat orkestrasi kontainer seperti Kubernetes). Mereka memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti ke dalam metrik seperti lalu lintas jaringan dan latensi dan korelasi antara metrik tersebut di seluruh platform, seringkali mengotomatiskan perbaikan dan visualisasi yang diperlukan dari data yang dikumpulkan.

Misalnya, platform observabilitas berbasis cloud mungkin mengumpulkan metrik latensi dari mesin virtual yang dihosting di server cloud, log dari kontainer yang diatur Orchestrate mesin virtual yang menjelaskan panggilan API mereka dan informasi tentang peristiwa jaringan seperti penerapan aplikasi baru. Kemudian dapat menyajikan data yang dikumpulkan sebagai bagan atau grafik dan melakukan analisis akar masalah, memberikan insight konkret kepada administrator tentang apa yang menyebabkan waktu henti.

Banyak platform modern menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) untuk mendukung fitur otomatis ini. Menurut laporan tahun 2025 dari 451 Riset, 71% organisasi yang menggunakan solusi observabilitas menggunakan fitur AI mereka, meningkat dari tahun 2024 sebesar 26%.1

Banyak alat pengamatan cloud-native yang populer adalah sumber terbuka, seperti OpenTelemetry, Jaeger dan Prometheus. Dengan memungkinkan komunitas pengembang untuk membuat perbaikan khusus platform atau aplikasi saat masalah muncul, alat sumber terbuka memberi organisasi lebih banyak fleksibilitas dalam lingkungan cloud-native yang terkadang tidak dapat diprediksi, dan kemampuan yang lebih besar untuk menghubungkan alat mereka dengan berbagai sistem dan antarmuka pemrograman aplikasi (API).