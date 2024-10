Qu’est-ce qu’un contrôleur de livraison d’applications ?

L’évolution des contrôleurs de livraison d’applications est étroitement liée au développement des applications Web, des centres de données et plus largement du domaine de la gestion de réseau.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, avec la commercialisation d'Internet et l'augmentation du trafic Web, les entreprises avaient besoin d'un moyen d'assurer l'efficacité de leurs sites Web et applications face à un trafic élevé. Le principal défi consistait à trouver un moyen de répartir les requêtes entrantes sur plusieurs serveurs afin de garantir une haute disponibilité et la résilience du réseau.

La première génération d’appareils à relever ce défi était ce que l’on appelle « équilibreurs de charge ». Au départ, ces derniers étaient simples et fonctionnaient au niveau de la couche transport. Les équilibreurs de charge visaient à répartir le trafic entrant sur plusieurs serveurs, afin d’équilibrer les charges et d’éviter qu’elles ne surchargent les serveurs.

Toujours est-il que face à la complexité croissante des applications et des sites Web, les équilibreurs de charge traditionnels sont tombés en désuétude en raison de leur incapacité à lire et à prendre des décisions fondées sur le contenu des requêtes utilisateur (et non seulement sur les adresses IP et les ports). C’est ce qui a poussé les développeurs à passer aux solutions d’équilibrage de charge de couche 7, capables d’inspecter le contenu des messages au niveau de la couche application.

Les équilibreurs de charge avancés pouvaient router le trafic en fonction de facteurs tels que les en-têtes HTTP, les cookies ou même les demandes de pages spécifiques, facilitant des stratégies de gestion du trafic plus sophistiquées, comme la persistance de session et le routage basé sur le contenu. Au fil du temps, à mesure que les développeurs continuaient à ajouter des fonctionnalités, ces équilibreurs de charge sont devenus les contrôleurs intelligents que nous appelons aujourd'hui ADC.