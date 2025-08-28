Qu’est-ce que l’ingénierie de l’observabilité ?

L’observabilité est la possibilité de comprendre l’état interne d’un système complexe en s’appuyant uniquement sur la connaissance de ses sorties externes, en particulier de sa télémétrie.

Les équipes informatiques surveillent et analysent plus facilement la performance des systèmes s’ils sont observables. Par exemple, elles peuvent déterminer avec précision la manière dont les données circulent dans la pile technologique de l’entreprise (applications, centres de données sur site et environnements cloud), et localiser les goulots d’étranglement. Ces informations leur permettent d’identifier et de résoudre les problèmes plus rapidement, et donc de créer des systèmes généralement plus solides et plus résilients.

L’observabilité consiste essentiellement à transformer les données brutes en informations exploitables. Contrairement aux approches traditionnelle de la surveillance (qui associent indicateurs prédéfinis et dépannage réactif), l’observabilité repose toutefois sur une approche proactive.

Les outils d’observabilité s’appuient sur la collecte de données à partir d’un large éventail de sources pour approfondir l’analyse et accélérer la résolution des problèmes. Ils collectent des données de télémétrie et d’autres données à partir de divers composants du réseau (conteneurs, pods et microservices, entre autres) pour fournir aux équipes de développement une vue holistique de l’état et de la performance des composants et des systèmes dont ils font partie.

La télémétrie comprend les « trois piliers » de l’observabilité : les journaux, les indicateurs et les traces.

Les journaux sont des enregistrements détaillés des événements qui surviennent au sein des réseaux et des systèmes logiciels. Ils précisent ce qui est arrivé, à quel moment, et à quel endroit du réseau.

Les indicateurs sont des mesures chiffrées de la performance du système et de l’utilisation des ressources. Ils donnent une vue d’ensemble de l’état de santé du système à travers des indicateurs clés de performance (KPI) comme la latence, la perte de paquets, la bande passante disponible ou encore l’utilisation du CPU.

Les traces sont des enregistrements de bout en bout du parcours de chaque requête utilisateur à travers le réseau. Elles permettent de suivre le comportement des paquets de données entre différents dispositifs et systèmes complexes, ce qui est essentiel pour comprendre les environnements distribués.

Contrairement aux outils de surveillance, les plateformes d’observabilité utilisent la télémétrie de manière proactive. Les équipes DevOps et les ingénieurs en fiabilité des sites (SRE) utilisent des outils d’observabilité pour corréler les données de télémétrie en temps réel et obtenir une vue complète et contextualisée de l’état du système. Ces fonctionnalités leur permettent de mieux comprendre chaque composant du système, ainsi que les relations entre eux.

En offrant une vue d’ensemble de l’environnement informatique, y compris ses dépendances, les solutions d’observabilité permettent d’identifier le quoi, le lieu et le pourquoi de chaque événement, et de comprendre l’impact potentiel de cet événement sur les performances globales du système. Elles peuvent également détecter automatiquement de nouvelles sources de télémétrie susceptibles d’apparaître dans le système, comme un nouvel appel d’interface de programmation d’application (API) dans une application.

Les fonctionnalités de télémétrie et de corrélation des données dictent généralement la manière dont les ingénieurs logiciels et les équipes DevOps instrumentent les applications, assurent le débogage et résolvent les problèmes. Ces outils permettent aux équipes informatiques de détecter et de résoudre les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent, afin d’assurer une connectivité sans faille, des temps d’arrêt minimes et une expérience utilisateur optimisée.

Elles fournissent également un feedback que les développeurs peuvent ensuite intégrer dans leurs pratiques d’observabilité, ce qui les rend incontournables dans l’ingénierie de l’observabilité.