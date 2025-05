Qu’est-ce qu’un ISV (éditeur de logiciels indépendant) ?

L’intégration de l’IA transforme le marché des ISV en permettant des solutions logicielles plus intelligentes et plus efficaces. En utilisant le machine learning, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et l’analyse prédictive, les ISV peuvent automatiser les workflows et améliorer l’expérience utilisateur. Les chatbots alimentés par l’IA, par exemple, améliorent l’expérience client en traitant les demandes de renseignements, tandis que la maintenance prédictive dans les solutions ERP réduit les temps d’arrêt en détectant rapidement les problèmes d’équipement.

L’IA générative étend également les capacités des éditeurs de logiciels indépendants. Par exemple, dans le secteur financier, l’IA générative permet de détecter les transactions frauduleuses et, dans le secteur de la santé, d’analyser les images médicales pour établir des diagnostics plus rapides et plus précis.

Une approche pilotée par l’IA favorise l’évolutivité, accélère le développement et permet aux éditeurs de logiciels indépendants d’anticiper les tendances du marché. Selon une étude de Gartner, plus de 80 % des ISV auront intégré des capacités d’IA générative dans leurs applications d’entreprise d’ici 2026, contre moins de 5 % en 2024.2