Qu’est-ce que la planification financière intégrée ?

La planification financière intégrée est le processus qui combine la planification financière, la budgétisation et les prévisions dans un système unique et unifié au sein d’une entreprise.
Cette approche offre aux équipes FP&A (planification et analyse financières) une vision globale de la performance de l’entreprise et regroupe toutes les données financières provenant de diverses sources au sein d’une source d’information unique. La plupart des processus de reporting et de planification financière des entreprises sont réalisés comme des fonctions distinctes, notamment les comptes de résultat, les bilans, la comptabilité des liquidités et les tableaux de flux de trésorerie.
Une approche de planification financière intégrée regroupe les différents éléments de la planification financière dans une seule unité. Grâce aux logiciels modernes de FP&A (planification et analyse financières), les données financières pertinentes sont analysées en temps réel et la planification de l’entreprise est unifiée sur une plateforme unique et gouvernée, propulsée par l’IA et l’automatisation.
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L’approche de planification financière intégrée est de plus en plus essentielle alors que les entreprises sont confrontées à divers obstacles externes, tels que les conditions du marché mondial, l’évolution de la technologie et des exigences réglementaires plus strictes. Ces problématiques, ainsi que les changements internes susceptibles de survenir, rendent les fonctions de planification intégrée essentielles pour les équipes financières.
En mettant en œuvre des fonctions de planification stratégique, les équipes et les parties prenantes peuvent évaluer la santé financière de l’entreprise dans son ensemble, plutôt que sous un angle unique. Cette approche aboutit à une prise de décision plus stratégique, à une meilleure allocation budgétaire et à une meilleure gestion des risques.
La technologie FP&A (planification et analyse financières) donne un avantage aux entreprises grâce à l’intégration des données en temps réel et à des informations proactives qui permettent de prendre des décisions plus éclairées. L’IA dans la FP&A gagne en popularité à mesure que les entreprises constatent les avantages que ces outils offrent en matière de gestion financière simplifiée et de planification intégrée de l’entreprise.
En outre, les directeurs financiers (CFO) peuvent utiliser la planification financière intégrée pour optimiser les prévisions et la rentabilité sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette approche est utile à tout moment, et pas seulement en période d’incertitude. Un aperçu complet de l’entreprise favorise de meilleures décisions et aide les équipes à atteindre leurs objectifs financiers.
Par ailleurs, une planification financière intégrée est essentielle pour répondre aux exigences légales et réduire la charge fiscale. Ces exigences garantissent la transparence et la santé financière, permettant aux entreprises d’opérer en règle. Pour les directeurs financiers et les responsables financiers, il est essentiel de les comprendre, non seulement pour assurer la conformité, mais aussi pour permettre à l’entreprise de réagir rapidement aux incertitudes futures.
La planification financière intégrée comprend plusieurs composantes qui alignent les fonctions des différentes équipes, telles que la finance, les opérations, la chaîne d’approvisionnement et la stratégie. En intégrant ces processus, les équipes financières peuvent améliorer les performances financières et la prise de décisions fondées sur les données:
La planification financière intégrée est un processus itératif et doit être considérée comme un cycle continu plutôt que comme un exercice ponctuel. Il existe plusieurs étapes générales qu’une entreprise doit suivre pour mettre en œuvre cette approche.
Commencez par parler avec les dirigeants de chaque équipe et avec les autres parties prenantes pour déterminer les objectifs que l’entreprise cherche à atteindre sur le plan financier et opérationnel.
Une stratégie solide est cruciale pour garantir le bon fonctionnement du processus de planification financière intégrée et permettre une croissance plus rapide et une analyse plus intelligente. Déterminez qui est responsable du processus et qui sera impliqué dans les différentes fonctions.
Consolidez les données financières et opérationnelles en une seule source afin d’unifier les données entre les fonctions.
Les données requises comprennent les états financiers, les prévisions de la demande, les indicateurs opérationnels et les modèles de coûts. Les logiciels FP&A (planification et analyse financières) modernes permettent de collecter des données à l’échelle grâce à la collecte, la consolidation et l’analyse automatisées des données.
Réunissez les équipes des finances, des opérations, du commerce et des RH pour élaborer un plan commun, rationaliser les stratégies de l’entreprise, réduire les écarts de planification et établir une responsabilité partagée.
Une vue unifiée du plan et des indicateurs de performance clés partagés permettent d’avoir une visibilité sur l’ensemble de l’organisation. L’alignement des équipes est ce qui distingue la planification intégrée d’une approche cloisonnée traditionnelle, dans laquelle seules certaines équipes sont informées.
Élaborer des budgets, des prévisions et des modèles de scénarios grâce à des logiciels de FP&A et à des outils pilotés par l’IA.
La planification de scénarios peut aider les équipes financières à tester leurs hypothèses et à se préparer aux perturbations avant qu’elles ne se produisent. Les entreprises délaissent les budgets annuels statiques au profit de prévisions glissantes qui actualisent en permanence les projections de l’entreprise.
Suivez les performances réelles par rapport à l’approche de planification intégrée à l’aide de KPI.
Les cycles d’examen réguliers sont essentiels pour mettre à jour les hypothèses en fonction de l’évolution de la situation. La planification financière intégrée est un processus qui nécessite un ajustement et une évaluation constants. Le plan devrait évoluer au même rythme que l’entreprise tout en restant aligné sur la stratégie, l’exécution et les résultats financiers.
La planification financière intégrée apporte une valeur ajoutée qui dépasse la simple fonction financière et exerce une influence considérable sur des secteurs importants, notamment la fabrication, la santé et la finance. Le processus génère de meilleurs résultats pour l’entreprise et une prise de décision plus solide dans toute l’entreprise :
La mise en œuvre d’une planification financière intégrée est une approche à multiples facettes qui nécessite de se concentrer sur les personnes, les processus et la technologie. Ces bonnes pratiques constituent la base du fonctionnement de l’intégration en pratique.
Une source de données unifiée permet des rapports cohérents, des prévisions précises et une confiance interfonctionnelle. Lorsque les équipes travaillent à partir de feuilles Excel séparées, des problèmes peuvent survenir, comme des jeux de données contradictoires et des valeurs manquantes.
L’intégrité des données est cruciale pour le succès global d’une organisation et sa capacité à mettre en œuvre un processus de planification intégré.
Une planification financière intégrée efficace n’est possible que grâce à la collaboration. Les silos sont un obstacle et peuvent coûter du temps et de l’argent à une entreprise avec des objectifs mal alignés, des efforts en double et des occasions manquées.
Traiter les silos dès le début du processus est plus important que d’essayer d’y remédier ultérieurement et permet d’obtenir de meilleurs résultats de planification.
Les entreprises doivent choisir la technologie qui correspond le mieux aux objectifs de leur entreprise et aux besoins de leurs processus. Au minimum, les bons outils devraient unifier les données, automatiser les processus de routine et prendre en charge la modélisation de scénarios.
De plus, un outil de planification intégré devrait s’intégrer aux systèmes existants au lieu de les complexifier.
Lorsque vous introduisez un nouveau flux de travail ou un nouveau processus dans une entreprise, il est important de former et de préparer les employés.
La planification financière intégrée nécessite un changement fondamental dans la façon dont les équipes travaillent. Le processus nécessite l’adhésion des dirigeants, une formation spécifique au poste et des lignes de communication claires. L’accompagnement des équipes peut contribuer à la réussite de la planification à long terme.
La méthode de planification continue est un changement d’état d’esprit pour l’ensemble de l’entreprise. Les équipes financières délaisseront les budgets annuels statiques au profit de prévisions glissantes et de cycles de révision réguliers fournissant des données et des analyses en temps réel.
L’adoption et l’acceptation de cette approche nécessitent un engagement de la part des dirigeants, une responsabilité partagée et une tolérance à l’égard des itérations. La planification financière intégrée offre un grand potentiel si l’organisation et ses collaborateurs sont ouverts et prêts à adopter une nouvelle méthode de travail.
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