Une prévision glissante est un modèle de planification financière qui prédit en continu la performance future d’une entreprise en ajoutant une nouvelle période à chaque période qui se conclut.
Cette méthode diffère des budgets statiques qui permettent également de prévoir l’avenir, mais uniquement pour une durée fixe, comme une période budgétaire annuelle.
Les équipes financières peuvent ainsi utiliser des prévisions glissantes pour analyser les tendances historiques et mettre en évidence les principales variations en temps réel. Cette méthode prend en compte les facteurs internes et externes affectant une entreprise et nécessite une approche objective de l’analyse. Cette approche de planification financière laisse aux équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) plus de temps pour utiliser les prévisions, plutôt que d’avoir à les créer et les mettre à jour en permanence.
La technologie moderne transforme les prévisions glissantes, rendant le processus plus intuitif, proactif et dynamique grâce à l’intelligence artificielle (IA), à l’IA agentique, à l’automatisation des données et aux algorithmes de machine learning (ML) . Les logiciels modernes de prévision financière, tels que l’IA dans la planification et l’analyse financière, offrent un accès à des modèles automatisés et prédéfinis à des workflows, tout en centralisant les sources de données sur une plateforme unique.
Un récent rapport de l’IBM Institute for Business Value, qui a interrogé 2 000 cadres, révèle que l’IA sera le modèle d’entreprise d’ici 2030, et pas simplement une amélioration.
« Entre 2025 et 2030, les chefs d’entreprise prévoient que les investissements dans l’IA augmenteront d’environ 150 % (en pourcentage des revenus) », selon le rapport. « Alors qu’une grande partie des dépenses en IA (47 %) est aujourd’hui axée sur l’efficacité, les dirigeants s’attendent à ce que près des deux tiers (62 %) soient dédiés à l’innovation de produits et services et de modèles commerciaux d’ici 2030. »
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Le processus de prévisions glissantes est essentiel pour les équipes financières, les directeurs financiers et les parties prenantes d’une entreprise. Ce type de modèle financier repose généralement sur des moteurs commerciaux clés tels que le volume des ventes, les effectifs ou les taux de croissance du marché plutôt que sur des hypothèses statiques.
Cette méthode complète le budget statique et, à certains égards, le remplace par une vision plus dynamique et tournée vers l’avenir, ce qui conduit à de meilleures décisions et à une planification continue.
Les prévisions et les budgets ont chacun des objectifs distincts et couvrent des périodes différentes (bien qu’ils se recoupent parfois). Ce qui différencie une prévision d’un budget, c’est qu’un budget est un document fixe qui présente le plan financier global de l’entreprise pour une période donnée, par exemple 12 mois. Un budget est généralement basé sur des données historiques et préparé avant le début de l’année fiscale.
Les prévisions glissantes constituent une approche plus continue de la planification financière. Cette méthode est beaucoup moins stricte qu’un budget statique et aide les équipes financières à se concentrer sur ce qui est susceptible de se produire.
La préparation d’une prévision glissante repose sur des données historiques (par exemple, les budgets statiques précédents), mais inclut également d’autres entrées. Ces données incluent des données en temps réel reflétant les évolutions du marché, les facteurs macroéconomiques, les effectifs, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’autres facteurs opérationnels pouvant impacter l’entreprise. Bien que cette approche présente des avantages uniques, il s’agit d’un processus complexe qui nécessite des ressources importantes, tant sur le plan humain que technologique.
Ces deux approches de planification financière sont importantes pour la façon dont une entreprise planifie son avenir et peuvent être utilisées conjointement pour offrir une vision globale aux équipes financières. Le budget statique peut servir de référence pour évaluer ce qui s’est réellement passé par rapport au plan initial. Cependant, les prévisions glissantes peuvent s’avérer utiles pour la planification stratégique continue.
Les prévisions glissantes permettent aux entreprises de s’adapter rapidement et de prévoir certains aspects de leur performance. La méthode est parfois utilisée en complément des techniques budgétaires traditionnelles ou en remplacement des prévisions annuelles, selon les besoins spécifiques de l’entreprise.
Dans le cas des prévisions glissantes, l’horizon temporel est continu. Par exemple, si vous effectuez des prévisions glissantes sur 12 mois et que nous sommes en janvier 2026, vos prévisions couvrent la période de février 2026 à janvier 2027. À la fin du mois de février, vous mettez à jour les prévisions pour la période de mars 2026 à février 2027, en gardant toujours 12 mois d’avance.
Bien que des périodes plus longues soient possibles, elles ont tendance à être moins précises en raison de l’évolution des conditions du marché et de l’évolution de l’environnement commercial, qui peuvent varier considérablement sur une période aussi longue.
Une autre caractéristique clé d’une prévision glissante, appelée « actualisation », est le fait de remplacer les périodes de prévision par des résultats auxquels est ajoutée une autre période de prévision. La période la plus populaire pour les prévisions continues est une période de 12 mois qui couvre plusieurs exercices fiscaux.
Certaines entreprises peuvent utiliser uniquement des feuilles de calcul Excel avant d’importer les données dans un système de planification des ressources d’entreprise (ERP), mais ce processus peut être difficile et laborieux à gérer. Un système de gestion de la performance d’entreprise qui automatise les prévisions glissantes peut s’avérer essentiel pour simplifier le processus.
Les prévisions financières glissantes vont au-delà des simples prévisions financières et peuvent contribuer à définir les objectifs stratégiques. Dans le domaine de la finance, les prévisions glissantes peuvent être appliquées aux trois principaux états financiers d’une entreprise :
Voici plusieurs composants clés qui rendent les prévisions glissantes utiles aux équipes financières.
L’une des fonctionnalités qui distinguent les prévisions glissantes est leur horizon temporel continu, qui élargit les perspectives à mesure que chaque période se termine. Les équipes financières peuvent remplacer ou compléter les plans annuels par une vision dynamique toujours tournée vers l’avenir, généralement par tranches de 12, 18 ou 24 mois. Lorsqu’une période se termine, une autre période entre dans les prévisions.
Une telle approche permet aux dirigeants de se concentrer sur la suite des événements plutôt que sur ce qui s’est déjà produit. Les équipes financières utilisent des données en temps réel pour analyser les tendances et les fluctuations et anticiper les risques.
Sans les limites d’une fenêtre fiscale, les prévisions glissantes aident les organisations à bénéficier d’une perspective dynamique sur la performance. La prévision continue renforce la prise de décision basée sur les données, soutient la planification proactive et aide les dirigeants à réagir rapidement aux évolutions du marché tout en maintenant une vision cohérente à long terme.
Le processus d’actualisation est une étape cruciale des prévisions glissantes dans lesquelles les hypothèses de prévision sont remplacées par des données financières finalisées à la clôture de chaque période étudiée. Le processus fonctionne en chargeant les données de performance réelles et en les comparant aux projections précédentes. Ainsi, les équipes financières identifient les écarts, comprennent les facteurs d’activité et mettent à jour les projections futures.
Un cycle de processus d’actualisation garantit que les prévisions reflètent les conditions actuelles de l’entreprise plutôt que des hypothèses dépassées. En fondant les projections sur des résultats vérifiés, les organisations améliorent la transparence et la crédibilité tout au long du processus de planification, et les responsables financiers acquièrent une vision plus claire des tendances de performance et de l’impact opérationnel.
Le processus d’actualisation permet également d’instaurer une discipline dans la gestion financière, en renforçant la responsabilité tout en permettant aux équipes d’affiner les projections et de soutenir des décisions plus stratégiques.
Des mises à jour fréquentes garantissent la pertinence et l’exploitabilité des prévisions glissantes. Au lieu de revoir les projections une ou deux fois par an, les équipes financières actualisent les prévisions tous les mois ou tous les trimestres. Cette cadence permet aux entreprises d’intégrer rapidement de nouveaux signaux de marché, de rationaliser les changements opérationnels et de suivre les tendances en matière de performance.
Les équipes collaborent entre les différentes fonctions pour actualiser les hypothèses et ajuster les projections en fonction des données les plus récentes. Les dirigeants disposent d’une vision actualisée des résultats attendus, ce qui leur permet de réagir plus rapidement aux risques ou aux opportunités qui se présentent.
Les mises à jour fréquentes favorisent également une culture de planification continue plutôt que de budgétisation périodique. Il en résulte une organisation plus agile qui aligne les attentes financières sur les conditions réelles et adapte sa stratégie en fonction de l’évolution de la situation.
Les prévisions glissantes se concentrent sur les principaux moteurs d’activité, en reliant les résultats financiers aux facteurs opérationnels qui les influencent.
Les équipes financières identifient les principaux moteurs de performance, tels que le volume des ventes, les prix, les plans d’embauche ou la capacité de production. Elles construisent des modèles qui traduisent ces facteurs et indicateurs de performance clés (KPI) en projections de revenus, de coûts et de flux de trésorerie.
Lorsque les conditions changent, les équipes ajustent les facteurs pertinents plutôt que de reconstruire l’ensemble des prévisions. Cette approche simplifie l’analyse de scénarios et aide les dirigeants à comprendre les relations de cause à effet derrière les résultats financiers.
Les prévisions pilotées renforcent également la collaboration entre les services financiers et les unités commerciales, car les responsables opérationnels fournissent les données qui façonnent les projections et permettent une planification plus précise et réactive.
Les prévisions glissantes renforcent l’alignement stratégique en reliant les projections financières aux priorités de l’entreprise. Les équipes financières traduisent les initiatives stratégiques en hypothèses mesurables dans le cadre des prévisions. Lorsque les dirigeants actualisent les perspectives, ils évaluent si les performances prévues correspondent aux objectifs à long terme. Si les conditions changent, les équipes ajustent les investissements, les ressources ou les délais pour rester en phase avec la stratégie.
Cet alignement continu entre la planification et l’exécution peut garantir que les attentes financières correspondent à l’orientation de l’organisation. Il améliore également la communication entre les dirigeants, les responsables financiers et les responsables opérationnels.
En renforçant l’alignement stratégique, les prévisions glissantes deviennent plus qu’un outil financier. Elles orientent la prise de décision, permettent à l’entreprise de se concentrer sur le niveau de détail approprié et apportent une valeur durable.
Les prévisions glissantes améliorent la précision en combinant des données actuelles et nouvelles, des mises à jour fréquentes et des informations opérationnelles. Les équipes financières affinent les projections à mesure que de nouvelles informations sont disponibles, réduisant ainsi la dépendance à l’égard d’hypothèses obsolètes. Les prévisions glissantes utilisent les chiffres réels de chaque période de prévision, ce qui les aide à évaluer les facteurs et à intégrer des signaux commerciaux en temps réel.
Cette approche itérative permet aux prévisions d’évoluer en même temps que l’entreprise et son environnement de marché. Au fil du temps, les mises à jour répétées renforcent la fiabilité des projections et mettent en évidence les tendances des performances.
Les dirigeants ont une plus grande confiance dans les chiffres qui soutiennent les décisions de planification et d’investissement. Une meilleure précision réduit également les surprises en fin de période, permettant aux organisations de gérer les ressources plus efficacement et de réagir rapidement au changement.
Les dirigeants d’entreprise et les professionnels de la finance utilisent des prévisions glissantes pour renforcer leurs fonctions de FP&A et faire face à l’avenir grâce à des prévisions précises. Voici quelques-uns des principaux avantages :
Des prévisions glissantes fournissant des résultats réels nécessitent une planification réfléchie et une technologie robuste pour permettre une analyse approfondie. Pour créer des prévisions glissantes, vous devez suivre ces étapes :
Les bonnes pratiques suivantes permettent de tirer le meilleur parti des prévisions glissantes.
Les prévisions glissantes nécessitent des ressources humaines et un soutien technologique. La méthode exige que les équipes financières disposent d’employés ayant une connaissance approfondie des activités, un jugement équilibré dans la prise de décisions financières et des compétences techniques.
Les entreprises doivent également investir dans un outil logiciel moderne, qui répond à leurs besoins et met en œuvre un support technique clair.
Lors de la mise en œuvre de la méthode des prévisions glissantes, il est important de la lier à un objectif stratégique plus large pour l’entreprise. Un directeur général ou tout autre responsable financier doit être désigné comme sponsor exécutif, afin de s’assurer que les prévisions glissantes correspondent aux objectifs de l’entreprise.
Les équipes financières doivent également solliciter la participation des différents services, tels que les ressources humaines, les ventes et les achats, afin de garantir l’adhésion de l’entreprise.
Les prévisions glissantes doivent être intégrées dans les activités quotidiennes de l’entreprise.
La méthode de prévisions repose sur des données actuelles et en temps réel pour se concentrer sur ce qui est attendu ou susceptible de se produire à l’avenir. Il convient de la considérer comme une approche « vivante » qui aide les équipes financières à prendre des décisions immédiates et plus précises.
Les prévisions glissantes doivent être contrôlées en permanence afin d’apporter les ajustements nécessaires. Comparez les prévisions glissantes aux résultats réels pour vous assurer que les projections correspondent aux résultats.
Abordez les prévisions glissantes comme des outils évolutifs capables de les modifier en temps réel en fonction des besoins de l’entreprise.
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