Le processus de prévisions glissantes est essentiel pour les équipes financières, les directeurs financiers et les parties prenantes d’une entreprise. Ce type de modèle financier repose généralement sur des moteurs commerciaux clés tels que le volume des ventes, les effectifs ou les taux de croissance du marché plutôt que sur des hypothèses statiques.

Cette méthode complète le budget statique et, à certains égards, le remplace par une vision plus dynamique et tournée vers l’avenir, ce qui conduit à de meilleures décisions et à une planification continue.

Les prévisions et les budgets ont chacun des objectifs distincts et couvrent des périodes différentes (bien qu’ils se recoupent parfois). Ce qui différencie une prévision d’un budget, c’est qu’un budget est un document fixe qui présente le plan financier global de l’entreprise pour une période donnée, par exemple 12 mois. Un budget est généralement basé sur des données historiques et préparé avant le début de l’année fiscale.

Les prévisions glissantes constituent une approche plus continue de la planification financière. Cette méthode est beaucoup moins stricte qu’un budget statique et aide les équipes financières à se concentrer sur ce qui est susceptible de se produire.

La préparation d’une prévision glissante repose sur des données historiques (par exemple, les budgets statiques précédents), mais inclut également d’autres entrées. Ces données incluent des données en temps réel reflétant les évolutions du marché, les facteurs macroéconomiques, les effectifs, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’autres facteurs opérationnels pouvant impacter l’entreprise. Bien que cette approche présente des avantages uniques, il s’agit d’un processus complexe qui nécessite des ressources importantes, tant sur le plan humain que technologique.

Ces deux approches de planification financière sont importantes pour la façon dont une entreprise planifie son avenir et peuvent être utilisées conjointement pour offrir une vision globale aux équipes financières. Le budget statique peut servir de référence pour évaluer ce qui s’est réellement passé par rapport au plan initial. Cependant, les prévisions glissantes peuvent s’avérer utiles pour la planification stratégique continue.