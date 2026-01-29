Qu’est-ce que l’automatisation du reporting financier ?

Grâce à l’automatisation du reporting financier, les équipes de FP&A peuvent automatiser les tâches fastidieuses de reporting et préparer les états financiers et les rapports en temps réel. Elles peuvent également automatiser les workflows, créer des pistes d’audit automatiques et gérer la consolidation et la vérification. Ce processus permet aux membres de l’équipe de se concentrer sur des initiatives plus stratégiques telles que l’analyse et le développement des relations.

Les dirigeants prennent conscience du pouvoir de l’IA dans la finance et commencent à adopter l’utilisation de l’automatisation par l’IA dans l’ensemble de leurs opérations financières, notamment par le biais des agents d’IA pour la finance et de l’IA dans la FP&A.

Une récente étude de l’IBM Institute for Business Value a révélé que 68 % des dirigeants, y compris des directeurs financiers (CFO), déclarent expérimenter l’automatisation par l’IA à mesure que les assistants numériques évoluent vers des agents autonomes prenant en charge les opérations financières en libre-service.

Par ailleurs, parmi les dirigeants sondés, 37 % prévoient de mettre en œuvre une automatisation sans contact dans les informations prédictives et 29 % dans l’analyse et le reporting financiers.

La mise en œuvre de l’IA dans la finance modifie le mode de fonctionnement des équipes de FP&A. La technologie apporte des gains importants en termes de précision, de facilité d’utilisation, d’efficacité et de stratégie métier. Ce bouleversement majeur transforme le secteur financier, passant d’une fonction réactive à une impulsion de changements proactifs et de prise de décision pour la planification, la budgétisation et les prévisions.