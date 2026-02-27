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Intelligence artificielle Analyses

Qu’est-ce que la prévision par l’IA ?

By Amanda McGrath , Ian Smalley
Publié le 27 février 2026

Définition des prévisions optimisées par l’IA

La prévision par l’IA est l’utilisation de l’intelligence artificielle pour produire des prévisions précises en apprenant des schémas à partir de données historiques et en mettant à jour continuellement les modèles de prévision à mesure que de nouvelles données arrivent.

La prévision joue un rôle central à la fois dans la planification stratégique et les besoins quotidiens de l’entreprise. Lorsque les prévisions sont erronées, les entreprises peuvent surproduire, sous-stocker, trop dépenser en main-d’œuvre ou passer à côté d’opportunités de recettes. Même de petites erreurs de prévision peuvent affecter les niveaux de service, les coûts et la satisfaction client.

La prévision par IA est de plus en plus courante, car les environnements professionnels sont plus dynamiques qu’auparavant. Les tendances du marché évoluent plus rapidement, des facteurs externes comme la météo ou les changements de politique créent de la volatilité, et les entreprises suivent désormais beaucoup plus de données internes et externes qu’avant.

Dans ce contexte, les entreprises ont besoin de systèmes de prévision capables de gérer un grand nombre de produits et d’emplacements tout en s’adaptant à des conditions changeantes. L’objectif est d’utiliser l’IA pour produire des prédictions plus précises.

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À quoi servent les prévisions optimisées par l’IA ?

La prévision par IA sert à soutenir la prise de décision dans des situations où les résultats dépendent de nombreuses variables, de fluctuations fréquentes ou de changements rapides du marché. Les objectifs courants sont les suivants :

  • Amélioration de la précision des prévisions : réduction des erreurs coûteuses, comme les ruptures de stock ou les stocks excédentaires.
  • Optimisation de l’affectation des ressources : permet d’aligner les opérations de l’entreprise pour une meilleure efficacité.
  • Anticipation des perturbations et des tendances du marché : permet aux équipes de mieux se préparer aux évolutions de l’offre et de la demande.
  • Rationalisation des workflows prévisionnels : facilite la mise à jour des prévisions grâce à l’automatisation.
  • Appuyer les décisions stratégiques grâce à des données en temps réel : permet une mise à jour continue des prévisions en fonction des nouvelles informations.
  • Mise à l’échelle du travail de prévision dans les opérations mondiales : assure la cohérence et l’alignement de nombreux produits et régions.
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Prévisions optimisées par l’IA et méthodes de prévision traditionnelles

Les entreprises se sont longtemps appuyées sur les prévisions pour transformer l’incertitude en plans. Ce processus inclut l’estimation de la demande des clients, des revenus, des besoins en stocks, des flux de trésorerie et des effectifs afin qu’elles puissent faire des choix plus intelligents en matière d’allocation des ressources.

Avant l’IA, ce travail s’effectuait souvent dans une feuille de calcul Excel, avec l’appui du jugement d’experts et de modèles statistiques familiers. Ces méthodes de prévision traditionnelles restent importantes, mais le processus de prédiction devient de plus en plus complexe. La demande est façonnée plus rapidement et par un plus grand nombre de variables.

En outre, les entreprises suivent désormais un plus grand nombre de signaux à travers davantage de sources de données, des transactions et de l’utilisation des produits aux modèles météorologiques, aux indicateurs économiques et aux médias sociaux. Le suivi de ces informations permet d’obtenir des données plus riches, mais aussi plus difficiles à gérer.

Les méthodes de prévision basées sur l’IA diffèrent de plusieurs manières :

  • Richesse des variables : les modèles IA peuvent intégrer davantage de facteurs (par exemple, les promotions, les indicateurs économiques, les conditions météorologiques, le mix de canaux, le trafic web, les signaux des réseaux sociaux) que les approches classiques.
  • Schémas non linéaires : les modèles de machine learning et les algorithmes de machine learning peuvent reconnaître les relations et interactions non linéaires, et s’y adapter, alors que celles-ci sont plus difficiles à détecter avec les modèles statistiques classiques.
  • Apprentissage continu : les approches fondées sur l’IA peuvent se mettre à jour à mesure que de nouvelles données arrivent, ce qui permet de maintenir des prévisions plus précises pendant les perturbations et les évolutions du marché.
  • Automatisation : les prévisions alimentées par l’IA peuvent automatiser certaines étapes du processus de prévision, telles que l’actualisation des données ou les processus de backtesting. Elle contribue à l’évolutivité, car l’automatisation peut être appliquée à des milliers d’éléments.
  • Des risques différents : les modèles IA peuvent être très réactifs, mais ils dépendent fortement de la qualité des données et d’une validation appropriée. Si ces mesures de sécurité ne sont pas en place, la performance peut varier. Les modèles traditionnels sont généralement plus prévisibles mais peuvent manquer des informations ou des schémas importants dans des environnements dynamiques.

En pratique, de nombreux processus de prévision combinent les deux approches. Des modèles statistiques plus simples assurent cohérence et transparence, tandis que le machine learning est utilisé pour améliorer la performance et l’analyse des données dans les zones où il y a plus de signaux de données et des schémas plus complexes.

Comment fonctionnent les prévisions optimisées par l’IA

Dans la plupart des entreprises, les prévisions d’IA suivent un cycle régulier. De nouvelles données sont collectées et des analyses prédictives sont appliquées. Après ces deux étapes, des prévisions sont générées. Enfin, la performance est mesurée par rapport aux indicateurs clés et les modèles sont mis à jour si nécessaire. Les prévisions peuvent ensuite être utilisées dans des réunions de planification, des tableaux de bord et des décisions opérationnelles.

Définition des problèmes et contexte de planification

La première étape de la prévision consiste à définir clairement l’objectif de l’entreprise. Les entreprises définissent les éléments à prévoir (par exemple, les recettes, les unités de produits, le volume d’appels), ainsi que l’horizon temporel et le niveau de détail requis.

La prévision est liée à des décisions spécifiques concernant les stocks, le personnel, la planification financière ou d’autres questions.

Intégration des données

Les jeux de données pertinents sont consolidés à partir de multiples sources de données. Ces sources de données comprennent les données historiques, par exemple les ventes, les commandes et l’utilisation, les données sur le comportement des consommateurs, les facteurs externes, par exemple les indicateurs économiques et les conditions météorologiques, ainsi que les signaux comportementaux issus de l’activité web ou des réseaux sociaux.

Les données sont vérifiées pour détecter des erreurs, des valeurs manquantes et des incohérences. Des categories comme les produits, les régions et les périodes sont standardisées, donc tout s’aligne correctement.

Développement de modèles

Les organisations évaluent généralement plusieurs modèles de prévision, notamment des modèles statistiques classiques, des modèles de machine learning et des approches de deep learning, comme les réseaux de neurones.

Ces modèles IA sont formés pour détecter des modèles dans de nombreuses variables à la fois. Par exemple, ils peuvent reconnaître que l’impact de la tarification, des promotions ou des conditions météorologiques peut varier en fonction de la saison, de la région ou du segment de clientèle. Ce processus leur permet de saisir des relations plus complexes que les simples tendances linéaires.

Évaluation et mesure de la performance

Pour évaluer une prévision, les équipes vérifient dans quelle mesure les prévisions passées correspondent aux résultats réels. Elles examinent la taille des erreurs, si le modèle a tendance à sur- ou à sous-prédire et ce que ces erreurs peuvent signifier pour l’entreprise. Elles peuvent également vérifier la présence de biais et d’autres normes.

Les modèles sont également testés à rebours, c’est-à-dire qu’ils sont d’abord testés sur des périodes antérieures pour voir comment ils se seraient comportés, afin d’évaluer leur fiabilité à l’avenir.

Déploiement et intégration

Une fois validées, les prévisions sont intégrées aux tableaux de bord, aux systèmes d’entreprise ou aux outils de planification utilisés par l’organisation. De nombreux systèmes alimentés par l’IA prennent en charge l’automatisation, ce qui leur permet d’effectuer des mises à jour à mesure que de nouvelles données ou des données en temps réel deviennent disponibles.

Surveillance et amélioration continue

Parce que les marchés et le comportement des clients changent au fil du temps, les systèmes prévisionnels sont régulièrement vérifiés pour s’assurer qu’ils sont toujours performants. Si la précision diminue ou si les schémas de données changent, les modèles sont mis à jour et réentraînés.

Des processus clairs d’avis et d’approbation permettent de garantir la fiabilité des prévisions.

Cas d’utilisation courants des prévisions optimisées par l’IA

Biens de consommation et vente au détail

Les détaillants se servent des prévisions basées sur l’IA pour prévoir la demande de produits au niveau de leur magasin ou de leur entrepôt. Par exemple, une chaîne de supermarchés peut prévoir des ventes de boissons plus élevées pendant un week-end de fin d’année et augmenter les expéditions vers certaines destinations. Les détaillants utilisent également la prévision pour estimer l’impact des promotions et planifier le personnel en fonction des périodes chargées.
Énergie et services publics

Les fournisseurs d’énergie peuvent utiliser la prévision par IA pour prédire la demande électrique et évaluer s’il existe un risque de panne. Ces prévisions combinent la consommation historique d’énergie avec les données météorologiques et les effets du calendrier. Par exemple, une compagnie de services publics pourrait prévoir une demande d’électricité plus élevée lors d’une vague de chaleur imminente et programmer des équipes supplémentaires en cas de tension du réseau. Cela permet de maintenir la fiabilité tout en contrôlant les coûts d’exploitation.
Services financiers

Les banques et les institutions financières peuvent utiliser les prévisions optimisées par l’IA pour estimer les dépôts, les défauts de paiement et les flux de trésorerie dans des conditions économiques changeantes. Par exemple, une banque pourrait utiliser le machine learning pour prédire quels emprunteurs sont les plus susceptibles de manquer leurs paiements lors d’une récession économique. Ces prévisions permettent à la banque d’ajuster correctement ses réserves de capital et ses stratégies de gestion des risques.
Soins de santé

Les hôpitaux et les systèmes de santé peuvent utiliser la prévision par IA pour prédire les admissions des patients, les visites aux urgences et les besoins en personnel. Par exemple, un hôpital peut prévoir une augmentation des admissions respiratoires pendant la saison grippale et ajuster à l’avance les horaires des infirmières et la capacité des lits. Comme les décisions de santé peuvent affecter la sécurité des patients, ces systèmes nécessitent généralement une documentation et une supervision minutieuses.
Gestion de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement

Les fabricants utilisent les prévisions optimisées par l’IA pour la prévision de la demande afin d’anticiper les retards des fournisseurs et de comprendre les besoins de production. Par exemple, une entreprise qui produit des équipements industriels pourrait prévoir la demande de pièces détachées en se basant sur l’historique de maintenance et les habitudes d’utilisation des équipements. De cette manière, l’entreprise peut s’assurer que suffisamment de pièces sont disponibles sans détenir un stock excessif.
Entreprises de médias et d’abonnements

Les entreprises qui proposent des abonnements utilisent les prévisions de l’IA pour prévoir le taux de désabonnement des clients, les renouvellements et la demande du réseau. Par exemple, un opérateur télécom pourrait prévoir quels clients seront susceptibles d’annuler le service en fonction des habitudes d’utilisation et des interactions de support. De cette façon, l’entreprise a la possibilité d’intervenir en proposant des offres de fidélisation avant de perdre des revenus.
Voyage et transports

Les compagnies aériennes, les hôtels et les entreprises de transport utilisent la prévision par IA pour anticiper les réservations et les annulations. Par exemple, une compagnie aérienne peut prévoir la demande par itinéraire et ajuster les prix des billets ou la fréquence des vols en conséquence. Les prévisions sont également utilisées pour anticiper les besoins de maintenance et planifier efficacement les équipages.

Avantages des prévisions optimisées par l’IA

Les entreprises adoptent les prévisions alimentées par l’IA pour améliorer à la fois la qualité et la rapidité de la planification :

  • Précision des prévisions améliorée : en utilisant des modèles de machine learning et en s’appuyant sur un éventail plus large de sources de données, les prévisions optimisées par l’IA offrent des prévisions plus précises que les approches qui reposent sur des entrées limitées. Cette précision est particulièrement précieuse dans des environnements volatils caractérisés par des fluctuations rapides du marché et des perturbations périodiques.
  • Cycles de prévision plus rapides : l’automatisation intégrée permet d’actualiser les prévisions à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles, ce qui réduit les mises à jour manuelles et raccourcit les délais de planification. Ce processus aide les équipes à réagir plus rapidement et à maintenir les prévisions alignées sur les conditions actuelles.
  • Une meilleure allocation des ressources : des prévisions plus fiables en matière de demande, de ventes et de finances peuvent permettre de prendre des décisions plus intelligentes et fondées sur les données concernant les stocks, le personnel et les budgets. Lorsque les prévisions s’améliorent, les entreprises peuvent mieux adapter l’offre, la main-d’œuvre et les fonds à la demande attendue.
  • Une plus grande évolutivité : les systèmes d’IA peuvent produire et mettre à jour un grand nombre de prévisions simultanément. Cette capacité aide les entreprises en croissance à gérer la complexité sans effort manuel supplémentaire.
  • Une meilleure aide à la décision : plutôt que de fournir un seul chiffre, de nombreux outils de prévision par IA indiquent une gamme de résultats possibles et permettent aux équipes de découvrir différents scénarios. Ce processus aide les dirigeants à comprendre ce qui pourrait arriver selon différentes hypothèses et à faire des choix plus confiants, en particulier lorsque les enjeux sont importants.

Défis et limites des prévisions optimisées par l’IA

La prévision par IA produit de solides résultats lorsqu’elle est mise en œuvre de manière réfléchie, mais elle présente aussi des défis. Parmi les points à prendre en compte :

  • Qualité des données : les modèles d’IA reposent sur des données de haute qualité, précises et bien structurées. Une propriété et une gouvernance claires des données sont nécessaires pour contribuer au maintien des performances.
  • Conditions changeantes : les évolutions du marché, les nouvelles réglementations ou les perturbations de l’approvisionnement peuvent modifier les schémas observés. Un suivi régulier et un réentraînement des modèles aident à maintenir les prévisions alignées sur la situation actuelle.
  • Transparence et confiance : les décideurs doivent se sentir à l’aise avec l’utilisation des prévisions. La possibilité de voir ce qui a influencé les chiffres, et de les remettre en question ou de les ajuster si nécessaire, contribue à instaurer la confiance.
  • Processus opérationnels : un système efficace de prévision par IA nécessite un suivi, un contrôle des versions et une intégration aux workflows de planification.

Il est essentiel de comprendre ces considérations pour s’assurer que les prévisions optimisées par l’IA sont déployées avec la gouvernance des données et l’alignement métier adéquats.

Amanda McGrath

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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