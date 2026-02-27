Les entreprises se sont longtemps appuyées sur les prévisions pour transformer l’incertitude en plans. Ce processus inclut l’estimation de la demande des clients, des revenus, des besoins en stocks, des flux de trésorerie et des effectifs afin qu’elles puissent faire des choix plus intelligents en matière d’allocation des ressources.

Avant l’IA, ce travail s’effectuait souvent dans une feuille de calcul Excel, avec l’appui du jugement d’experts et de modèles statistiques familiers. Ces méthodes de prévision traditionnelles restent importantes, mais le processus de prédiction devient de plus en plus complexe. La demande est façonnée plus rapidement et par un plus grand nombre de variables.

En outre, les entreprises suivent désormais un plus grand nombre de signaux à travers davantage de sources de données, des transactions et de l’utilisation des produits aux modèles météorologiques, aux indicateurs économiques et aux médias sociaux. Le suivi de ces informations permet d’obtenir des données plus riches, mais aussi plus difficiles à gérer.

Les méthodes de prévision basées sur l’IA diffèrent de plusieurs manières :

Richesse des variables : les modèles IA peuvent intégrer davantage de facteurs (par exemple, les promotions, les indicateurs économiques, les conditions météorologiques, le mix de canaux, le trafic web, les signaux des réseaux sociaux) que les approches classiques.

Schémas non linéaires : les modèles de machine learning et les algorithmes de machine learning peuvent reconnaître les relations et interactions non linéaires, et s’y adapter, alors que celles-ci sont plus difficiles à détecter avec les modèles statistiques classiques.

Apprentissage continu : les approches fondées sur l’IA peuvent se mettre à jour à mesure que de nouvelles données arrivent, ce qui permet de maintenir des prévisions plus précises pendant les perturbations et les évolutions du marché.

Automatisation : les prévisions alimentées par l’IA peuvent automatiser certaines étapes du processus de prévision, telles que l’actualisation des données ou les processus de backtesting. Elle contribue à l’évolutivité, car l’automatisation peut être appliquée à des milliers d’éléments.

Des risques différents : les modèles IA peuvent être très réactifs, mais ils dépendent fortement de la qualité des données et d’une validation appropriée. Si ces mesures de sécurité ne sont pas en place, la performance peut varier. Les modèles traditionnels sont généralement plus prévisibles mais peuvent manquer des informations ou des schémas importants dans des environnements dynamiques.

En pratique, de nombreux processus de prévision combinent les deux approches. Des modèles statistiques plus simples assurent cohérence et transparence, tandis que le machine learning est utilisé pour améliorer la performance et l’analyse des données dans les zones où il y a plus de signaux de données et des schémas plus complexes.