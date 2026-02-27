La prévision par l’IA est l’utilisation de l’intelligence artificielle pour produire des prévisions précises en apprenant des schémas à partir de données historiques et en mettant à jour continuellement les modèles de prévision à mesure que de nouvelles données arrivent.
La prévision joue un rôle central à la fois dans la planification stratégique et les besoins quotidiens de l’entreprise. Lorsque les prévisions sont erronées, les entreprises peuvent surproduire, sous-stocker, trop dépenser en main-d’œuvre ou passer à côté d’opportunités de recettes. Même de petites erreurs de prévision peuvent affecter les niveaux de service, les coûts et la satisfaction client.
La prévision par IA est de plus en plus courante, car les environnements professionnels sont plus dynamiques qu’auparavant. Les tendances du marché évoluent plus rapidement, des facteurs externes comme la météo ou les changements de politique créent de la volatilité, et les entreprises suivent désormais beaucoup plus de données internes et externes qu’avant.
Dans ce contexte, les entreprises ont besoin de systèmes de prévision capables de gérer un grand nombre de produits et d’emplacements tout en s’adaptant à des conditions changeantes. L’objectif est d’utiliser l’IA pour produire des prédictions plus précises.
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La prévision par IA sert à soutenir la prise de décision dans des situations où les résultats dépendent de nombreuses variables, de fluctuations fréquentes ou de changements rapides du marché. Les objectifs courants sont les suivants :
Les entreprises se sont longtemps appuyées sur les prévisions pour transformer l’incertitude en plans. Ce processus inclut l’estimation de la demande des clients, des revenus, des besoins en stocks, des flux de trésorerie et des effectifs afin qu’elles puissent faire des choix plus intelligents en matière d’allocation des ressources.
Avant l’IA, ce travail s’effectuait souvent dans une feuille de calcul Excel, avec l’appui du jugement d’experts et de modèles statistiques familiers. Ces méthodes de prévision traditionnelles restent importantes, mais le processus de prédiction devient de plus en plus complexe. La demande est façonnée plus rapidement et par un plus grand nombre de variables.
En outre, les entreprises suivent désormais un plus grand nombre de signaux à travers davantage de sources de données, des transactions et de l’utilisation des produits aux modèles météorologiques, aux indicateurs économiques et aux médias sociaux. Le suivi de ces informations permet d’obtenir des données plus riches, mais aussi plus difficiles à gérer.
Les méthodes de prévision basées sur l’IA diffèrent de plusieurs manières :
En pratique, de nombreux processus de prévision combinent les deux approches. Des modèles statistiques plus simples assurent cohérence et transparence, tandis que le machine learning est utilisé pour améliorer la performance et l’analyse des données dans les zones où il y a plus de signaux de données et des schémas plus complexes.
Dans la plupart des entreprises, les prévisions d’IA suivent un cycle régulier. De nouvelles données sont collectées et des analyses prédictives sont appliquées. Après ces deux étapes, des prévisions sont générées. Enfin, la performance est mesurée par rapport aux indicateurs clés et les modèles sont mis à jour si nécessaire. Les prévisions peuvent ensuite être utilisées dans des réunions de planification, des tableaux de bord et des décisions opérationnelles.
La première étape de la prévision consiste à définir clairement l’objectif de l’entreprise. Les entreprises définissent les éléments à prévoir (par exemple, les recettes, les unités de produits, le volume d’appels), ainsi que l’horizon temporel et le niveau de détail requis.
La prévision est liée à des décisions spécifiques concernant les stocks, le personnel, la planification financière ou d’autres questions.
Les jeux de données pertinents sont consolidés à partir de multiples sources de données. Ces sources de données comprennent les données historiques, par exemple les ventes, les commandes et l’utilisation, les données sur le comportement des consommateurs, les facteurs externes, par exemple les indicateurs économiques et les conditions météorologiques, ainsi que les signaux comportementaux issus de l’activité web ou des réseaux sociaux.
Les données sont vérifiées pour détecter des erreurs, des valeurs manquantes et des incohérences. Des categories comme les produits, les régions et les périodes sont standardisées, donc tout s’aligne correctement.
Les organisations évaluent généralement plusieurs modèles de prévision, notamment des modèles statistiques classiques, des modèles de machine learning et des approches de deep learning, comme les réseaux de neurones.
Ces modèles IA sont formés pour détecter des modèles dans de nombreuses variables à la fois. Par exemple, ils peuvent reconnaître que l’impact de la tarification, des promotions ou des conditions météorologiques peut varier en fonction de la saison, de la région ou du segment de clientèle. Ce processus leur permet de saisir des relations plus complexes que les simples tendances linéaires.
Pour évaluer une prévision, les équipes vérifient dans quelle mesure les prévisions passées correspondent aux résultats réels. Elles examinent la taille des erreurs, si le modèle a tendance à sur- ou à sous-prédire et ce que ces erreurs peuvent signifier pour l’entreprise. Elles peuvent également vérifier la présence de biais et d’autres normes.
Les modèles sont également testés à rebours, c’est-à-dire qu’ils sont d’abord testés sur des périodes antérieures pour voir comment ils se seraient comportés, afin d’évaluer leur fiabilité à l’avenir.
Une fois validées, les prévisions sont intégrées aux tableaux de bord, aux systèmes d’entreprise ou aux outils de planification utilisés par l’organisation. De nombreux systèmes alimentés par l’IA prennent en charge l’automatisation, ce qui leur permet d’effectuer des mises à jour à mesure que de nouvelles données ou des données en temps réel deviennent disponibles.
Parce que les marchés et le comportement des clients changent au fil du temps, les systèmes prévisionnels sont régulièrement vérifiés pour s’assurer qu’ils sont toujours performants. Si la précision diminue ou si les schémas de données changent, les modèles sont mis à jour et réentraînés.
Des processus clairs d’avis et d’approbation permettent de garantir la fiabilité des prévisions.
Les détaillants se servent des prévisions basées sur l’IA pour prévoir la demande de produits au niveau de leur magasin ou de leur entrepôt. Par exemple, une chaîne de supermarchés peut prévoir des ventes de boissons plus élevées pendant un week-end de fin d’année et augmenter les expéditions vers certaines destinations. Les détaillants utilisent également la prévision pour estimer l’impact des promotions et planifier le personnel en fonction des périodes chargées.
Les fournisseurs d’énergie peuvent utiliser la prévision par IA pour prédire la demande électrique et évaluer s’il existe un risque de panne. Ces prévisions combinent la consommation historique d’énergie avec les données météorologiques et les effets du calendrier. Par exemple, une compagnie de services publics pourrait prévoir une demande d’électricité plus élevée lors d’une vague de chaleur imminente et programmer des équipes supplémentaires en cas de tension du réseau. Cela permet de maintenir la fiabilité tout en contrôlant les coûts d’exploitation.
Les banques et les institutions financières peuvent utiliser les prévisions optimisées par l’IA pour estimer les dépôts, les défauts de paiement et les flux de trésorerie dans des conditions économiques changeantes. Par exemple, une banque pourrait utiliser le machine learning pour prédire quels emprunteurs sont les plus susceptibles de manquer leurs paiements lors d’une récession économique. Ces prévisions permettent à la banque d’ajuster correctement ses réserves de capital et ses stratégies de gestion des risques.
Les hôpitaux et les systèmes de santé peuvent utiliser la prévision par IA pour prédire les admissions des patients, les visites aux urgences et les besoins en personnel. Par exemple, un hôpital peut prévoir une augmentation des admissions respiratoires pendant la saison grippale et ajuster à l’avance les horaires des infirmières et la capacité des lits. Comme les décisions de santé peuvent affecter la sécurité des patients, ces systèmes nécessitent généralement une documentation et une supervision minutieuses.
Les fabricants utilisent les prévisions optimisées par l’IA pour la prévision de la demande afin d’anticiper les retards des fournisseurs et de comprendre les besoins de production. Par exemple, une entreprise qui produit des équipements industriels pourrait prévoir la demande de pièces détachées en se basant sur l’historique de maintenance et les habitudes d’utilisation des équipements. De cette manière, l’entreprise peut s’assurer que suffisamment de pièces sont disponibles sans détenir un stock excessif.
Les entreprises qui proposent des abonnements utilisent les prévisions de l’IA pour prévoir le taux de désabonnement des clients, les renouvellements et la demande du réseau. Par exemple, un opérateur télécom pourrait prévoir quels clients seront susceptibles d’annuler le service en fonction des habitudes d’utilisation et des interactions de support. De cette façon, l’entreprise a la possibilité d’intervenir en proposant des offres de fidélisation avant de perdre des revenus.
Les compagnies aériennes, les hôtels et les entreprises de transport utilisent la prévision par IA pour anticiper les réservations et les annulations. Par exemple, une compagnie aérienne peut prévoir la demande par itinéraire et ajuster les prix des billets ou la fréquence des vols en conséquence. Les prévisions sont également utilisées pour anticiper les besoins de maintenance et planifier efficacement les équipages.
Les entreprises adoptent les prévisions alimentées par l’IA pour améliorer à la fois la qualité et la rapidité de la planification :
La prévision par IA produit de solides résultats lorsqu’elle est mise en œuvre de manière réfléchie, mais elle présente aussi des défis. Parmi les points à prendre en compte :
Il est essentiel de comprendre ces considérations pour s’assurer que les prévisions optimisées par l’IA sont déployées avec la gouvernance des données et l’alignement métier adéquats.
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