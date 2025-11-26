Qu’est-ce que la planification et l’analyse étendues (xP&A) ?

La planification et analyse financière (FP&A) est la fonction financière fondamentale, et la xP&A est une évolution de ces fonctions de base de FP&A.

Sur le plan conceptuel, FP&A existe depuis la fin des années 1980, alors que xP&A n'a été introduit que récemment en tant que dernière itération du processus. xP&A utilise l’IA pour réaliser des prévisions, des budgets et une visualisation de données avancées.

Le terme a été popularisé par Gartner dans le rapport 2020 Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions et a depuis pris le dessus.

Le concept de planification intégrée est l’une des trois priorités absolues pour les organisations, selon le récent rapport de l’IDC : Planification intégrée alimentée par l’IA : augmenter la vitesse, la productivité et la confiance grâce à une planification évolutive et flexible.

Cependant, l’IDC a également constaté que seulement 40 % des organisations pensaient pouvoir appliquer des analyses avancées à la prévision. La plupart des organisations n’ont intégré l’IA qu’à 30 % des organisations, il s’agit donc clairement d’un domaine dans lequel les organisations cherchent encore la voie qui leur convient le mieux.

Le rapport d'IDC sur la planification intégrée alimentée par l’IA révèle que l'environnement actuel présente un « équilibre délicat » entre agilité et optimisation. Les Entreprises et les directeurs financiers (CFO) sont de plus en plus contraints d'optimiser les Ressources tout en étant plus efficaces dans tous les processus.