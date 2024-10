Exemples, applications et cas d’utilisation du cloud hybride

Les workloads, l’infrastructure et les processus sont propres à chaque entreprise. Dans ce contexte, une stratégie de cloud hybride ou de multicloud hybride permet aux organisations de personnaliser leurs solutions pour répondre à leurs exigences techniques et à leurs besoins métier.

Voici six cas d’utilisation qui montrent comment l’adoption du cloud hybride offre des avantages tangibles pour l’entreprise.

1. La transformation numérique

Pour ce qui est de la transformation numérique, un environnement de cloud hybride offre plusieurs moyens de moderniser l’infrastructure informatique spécifique à chaque workload. Examinons quelques scénarios.

Les demandes en cloud computing ont récemment augmenté lors de la pandémie de COVID-19. Les entreprises avaient besoin de moderniser leur infrastructure informatique et de créer des opérations commerciales plus résilientes afin de gérer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de s’adapter au travail à distance et d’optimiser le service de commerce électronique, et elles se sont tournées vers le cloud hybride pour répondre à ces besoins.

Dans le cadre du télétravail, une solution de cloud hybride permet aux organisations de migrer des données sensibles vers leurs serveurs privés sur site tout en rendant les applications et les services essentiels hébergés sur le cloud public accessibles à tous les employés, où qu’ils se trouvent. Cela crée la flexibilité, la sécurité et la disponibilité dont les employés ont besoin pour accéder en toute sécurité aux ressources de l’entreprise et partager des outils tels que les plateformes de gestion du travail, qui permettent de collaborer à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.

Les institutions financières appartiennent à un secteur fortement réglementé qui s’appuie encore dans une certaine mesure sur des systèmes hérités (par exemple, les plateformes mainframe) pour traiter une grande quantité de données sensibles. Une solution de cloud hybride offre aux banques un autre moyen flexible d’isoler ces données en hébergeant les applications sur des clouds publics conformes aux normes du secteur et en stockant les informations sensibles sur site dans leur cloud privé. Le cloud hybride permet également aux méthodologies DevOps dédiées aux banques de créer rapidement des solutions personnalisées sur des applications logicielles, qui rationalisent les opérations bancaires et offrent de meilleures expériences client (par exemple, des applications bancaires mobiles à la fois rapides et sécurisées).

2. Reprise après sinistre (« disaster recovery » ou DR)

La reprise après sinistre (DR) combine les technologies informatiques et les bonnes pratiques conçues pour prévenir ou minimiser la perte de données et l’interruption de l’activité qui résultent d’événements catastrophiques. Les sinistres potentiels comprennent les pannes d’équipement, les catastrophes naturelles, les pannes d’électricité, les cyberattaques, les urgences civiles et les attaques militaires. Une stratégie de reprise après sinistre est généralement considérée comme obligatoire pour de nombreuses workloads dans la plupart des organisations.

Une stratégie de cloud hybride inclut souvent un plan de reprise après sinistre dans le cloud. Un tel plan implique d’héberger les systèmes et les données dans un cloud privé et de sauvegarder cette infrastructure dans un cloud public. En cas de catastrophe, l’organisation peut transférer rapidement et facilement ses workloads vers le cloud public avec un minimum de perturbations et continuer à exécuter ses applications métier.

De nombreux fournisseurs de cloud proposent aujourd’hui des services de cloud management, tels que la reprise après sinistre en tant que service (DRaaS). Ce service permet aux organisations de sauvegarder leurs données et leur infrastructure informatique, et de les héberger sur l’infrastructure d’un fournisseur de cloud tiers. En cas de catastrophe, le fournisseur de cloud peut mettre en œuvre et orchestrer le plan de reprise après incident de l’entreprise pour assurer la continuité des activités.

3. Développement et tests (dev/test)

Un environnement de cloud hybride offre des avantages évidents pour le développement et le test d’applications, car il n’est pas nécessaire d’acheter et de configurer du matériel physique sur site. Les équipes DevOps utilisent fréquemment des plateformes cloud publiques et d’autres services, tels que le stockage cloud, pour héberger des projets de développement. Comparée au lancement d’un environnement de test dans un cloud privé, une approche de développement/test dans un cloud public offre des économies de coûts, une flexibilité et une mise sur le marché plus rapide. Une fois qu’une équipe a développé une application dans le cloud public, elle peut décider de la migrer vers un environnement de cloud privé, en fonction des besoins de l’entreprise ou des facteurs de sécurité.

La création et les tests dans un environnement de cloud public peuvent également contribuer à faire progresser la stratégie globale de modernisation des applications d’une organisation, notamment en facilitant le développement et le test d’une architecture de microservices conçue pour les applications monolithiques héritées.

4. Cloud bursting

De nombreuses entreprises doivent gérer des workloads dynamiques sujettes à des pics rapides dans la demande en ressources (par exemple, un site web d’e-commerce pendant les périodes promotionnelles de fin d’année). C’est là que le « cloud bursting », une technique de déploiement de cloud hybride, entre en jeu. Un cloud burst est une configuration entre un cloud privé et un cloud public qui utilise l’équilibrage de charge pour rediriger le dépassement de trafic. Lorsqu’un cloud privé atteint une capacité de 100 %, les workloads externes (qui en temps normal submergeraient les serveurs privés d’une organisation) « éclatent » vers des services cloud tiers externes.

En plus d’éviter l’interruption des applications d’entreprise dans le cas d’une augmentation soudaine des workloads, le cloud bursting permet de libérer des ressources locales pour d’autres applications et de réduire les dépenses d’investissement liées aux coûts de l’infrastructure sur site.

5. Edge computing

L’edge computing est un cadre informatique distribué qui place les workloads informatiques aussi près que possible des sources de données (par exemple, les appareils IdO). L’edge computing a de nombreuses applications métier, qui vont de la maintenance prédictive dans une usine à la surveillance des patients dans un hôpital.

L’edge computing est devenu un élément essentiel de l’architecture de cloud hybride, en particulier à mesure que les points de terminaison, les applications et les données deviennent de plus en plus distribués. L’edge computing et l’edge computing mobile sur les réseaux 5G maintiennent la capacité de calcul au plus près des points de terminaison, ce qui se traduit par une faible latence et une disponibilité élevée de la bande passante.

Une stratégie moderne de cloud hybride combinée à l’edge computing crée une solution intégrée de bout en bout qui donne la flexibilité nécessaire pour exécuter des applications dans des centres de données privés ou publics et à la périphérie, tout en apportant des ressources de calcul aux utilisateurs finaux, aux appareils IdO, etc. Dans les cas qui nécessitent un transfert de données à faible latence (comme l’analyse des données dans les véhicules autonomes ou la fourniture d’informations en temps réel aux clients), le cloud hybride permet l’utilisation de services d’infrastructure et d’applications à la périphérie.

6. Cloud hybride et IA

L’intelligence artificielle (IA) continue de transformer le fonctionnement des entreprises en rationalisant les processus, en augmentant l’efficacité et en réduisant les coûts. En adoptant l’IA, les entreprises peuvent automatiser les tâches répétitives pour libérer leur personnel, réduire les erreurs et améliorer la prise de décision. Un environnement de cloud hybride constitue une base essentielle pour les capacités d’IA,notamment l’IA générative, qui est devenue une priorité absolue pour les entreprises du monde entier.

Les grands modèles de langage (LLM) associés à l’IA générative exigent une énorme puissance de calcul pour traiter de gros volumes de données dans un environnement qui garantit la sécurité et une évolutivité rapide. Une architecture de cloud hybride permet aux entreprises de dimensionner les ressources informatiques à la demande et d’allouer les ressources pendant les périodes d’utilisation les plus intenses.

La confidentialité des données, la sécurité des données et les cybermenaces sont les principales préoccupations de l’IA générative et des LLM. Un environnement de cloud hybride offre aux entreprises la possibilité de stocker et de traiter les données sensibles en local dans un environnement de cloud privé, ce qui protège les informations contre les menaces extérieures et garantit le respect des normes réglementaires.