Qu’est-ce que HumanEval ?

De nombreux benchmarks pour LLM de codage appliquent des méthodes utilisées pour la génération de texte telles que les indicateurs basés sur la correspondance, qui comparent les échantillons de code générés à une solution de référence. Mais les indicateurs basés sur la correspondance ne tiennent généralement pas compte des différentes manières dont un problème peut être résolu, dont chacune peut être fonctionnellement équivalente à la solution de référence.

C’est pourquoi le benchmark HumanEval s’est tourné vers l’exactitude fonctionnelle, qui considère un échantillon de code généré comme étant correct s’il réussit une série de tests unitaires. Cette approche reflète la façon dont les développeurs évaluent la réussite de leur code en le soumettant à une série de tests unitaires et en s’assurant qu’il les réussit tous.

HumanEval mesure l’exactitude fonctionnelle à l’aide de l'indicateur pass@k. Pour chaque problème, un modèle génère k échantillons de code. Si l’un de ces échantillons réussit les tests unitaires, le problème est considéré comme correctement résolu. L’indicateur pass@k estime la probabilité qu’au moins un des k échantillons soit fonctionnellement correct.