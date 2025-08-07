GPT-5 veut être votre codeur, votre tuteur et votre partenaire de réflexion

Si le modèle phare GPT-5 a peut-être suscité le plus d’enthousiasme, ce sont les versions réduites, en particulier GPT-5 nano, qui ont impressionné Chris Hay, ingénieur émérite chez IBM. « Il surpasse la plupart des grands modèles du marché, en particulier pour les tâches d’agent et l’appel d’outils, a-t-il déclaré dans un épisode récent de Mixture of Experts.

Le nouveau routeur de modèles facilite également considérablement la sélection du modèle GPT le mieux adapté à la tâche à accomplir. « L’un des mèmes qui circulent sur Internet concerne la complexité du sélecteur de modèles [d’OpenAI] et la difficulté à déterminer quel modèle utiliser pour telle ou telle tâche, déclare M. Hay. Regrouper tous les modèles dans une seule famille autour du GPT-5, avec un routeur de modèles en amont, était leur façon de répondre à cette critique. »

Le prix et la fiabilité de GPT-5 ont particulièrement retenu l’attention de Mihai Criveti, ingénieur émérite en IA agentique chez IBM. « Il est particulièrement performant pour l’appel d’outils, ce qui est essentiel pour les agents, a-t-il déclaré dans l’épisode de Mixture of Experts. Il est beaucoup plus fiable et vendu à un prix abordable pour ce type de workloads agentiques. »

Sur le sujet des améliorations en matière de codage, l’une des principales innovations mises en avant par OpenAI avec la sortie du GPT-5, M. Hay et M. Criveti se sont montrés plus réservés. Ce dernier a eu accès au GPT-5 vers 2 heures du matin le vendredi 8 août. « Je me suis levé, je me suis précipité vers mon ordinateur et j’ai travaillé toute la nuit, essayant différents prompts, différents outils, essayant le MCP [Model Control Protocol], a-t-il déclaré. Et le matin, j’ai dû commencer ma journée de travail, et je me suis retrouvé à utiliser à nouveau Claude Opus 4.1 », a-t-il poursuivi, en référence au modèle de codage phare d’Anthropic. Hay était dans le même cas quant à savoir si GPT-5 remplacerait ses LLM éprouvés pour les tâches de codage quotidiennes. « J’avais de grands espoirs, mais ce n’est pas le cas. »