GPT-5 veut être votre codeur, votre tuteur et votre partenaire de réflexion

OpenAI a officiellement lancé GPT-5, le décrivant comme « notre modèle le plus intelligent, le plus rapide et le plus utile à ce jour, doté d’une capacité de réflexion intégrée ». Le nouveau modèle phare est désormais accessible à tous via ChatGPT et les plateformes API d’OpenAI.
Selon OpenAI, GPT-5 fournit « une intelligence experte à la portée tous ». L’entreprise affirme que ce modèle est « plus intelligent à tous les niveaux » et vise à fournir « des réponses plus utiles dans les domaines des mathématiques, des sciences, de la finance, du droit et bien d’autres encore ». OpenAI le compare à « une équipe d’experts à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ».
Cette sortie s’inscrit dans le cadre d’une mise à jour estivale plus large d’OpenAI et reflète le développement continu vers des systèmes d’IA plus contextuels, polyvalents et personnalisés. Les utilisateurs peuvent « l’essayer dans ChatGPT », tandis que les développeurs et les entreprises sont invités à « commencer à créer » avec GPT-5 via l’API OpenAI.
GPT-5 est également doté de nouvelles fonctionnalités dans ChatGPT. L’une de ces fonctionnalités est la personnalisation. Les utilisateurs peuvent sélectionner une personnalité parmi quatre types prédéfinis qui peuvent être mieux adaptés à leur style de communication : cynique, robot, à l’écoute et geek. Parallèlement, une nouvelle fonctionnalité vocale « comprend mieux vos instructions et vous permet d’adapter son style d’expression ».
Un « mode étude » fournit « une aide personnalisée par étapes pour apprendre quoi que ce soit », tandis que les options d’intégration permettent aux utilisateurs de « connecter leur Gmail et leur Google Agenda » afin que le modèle puisse générer des réponses personnalisées tout en « respectant les autorisations existantes ».
Enfin, OpenAI décrit GPT-5 comme son modèle le plus avancé à ce jour pour le codage et les tâches d’agent, avec des capacités incluant la génération de code de haute qualité, la création d’une interface utilisateur front-end avec un minimum de prompts et des performances améliorées en matière de modélisation de la personnalité, de maniabilité et d’exécution de séquences étendues d’appels d’outils.
Shobhit Varshney, responsable des données et de l’IA chez IBM, a salué cette sortie, la décrivant dans une publication LinkedIn comme « le meilleur modèle pour le codage et les tâches d’agent dans tous les domaines ». Il a souligné que le système introduit plusieurs niveaux d’effort de raisonnement (élevé, moyen, faible et minimal), ce qui lui permet d’adapter sa « réflexion » en fonction de la complexité et du coût de la tâche.
M. Varshney a également mis en avant l’entraînement du modèle dans le monde réel. « Ils ont eu des millions d’interactions réelles (naïves et malveillantes) pour l’entraînement, a-t-il écrit. C’est là que le modèle SaaS hébergé propriétaire présente un avantage concurrentiel. »
Si le modèle phare GPT-5 a peut-être suscité le plus d’enthousiasme, ce sont les versions réduites, en particulier GPT-5 nano, qui ont impressionné Chris Hay, ingénieur émérite chez IBM. « Il surpasse la plupart des grands modèles du marché, en particulier pour les tâches d’agent et l’appel d’outils, a-t-il déclaré dans un épisode récent de Mixture of Experts.
Le nouveau routeur de modèles facilite également considérablement la sélection du modèle GPT le mieux adapté à la tâche à accomplir. « L’un des mèmes qui circulent sur Internet concerne la complexité du sélecteur de modèles [d’OpenAI] et la difficulté à déterminer quel modèle utiliser pour telle ou telle tâche, déclare M. Hay. Regrouper tous les modèles dans une seule famille autour du GPT-5, avec un routeur de modèles en amont, était leur façon de répondre à cette critique. »
Le prix et la fiabilité de GPT-5 ont particulièrement retenu l’attention de Mihai Criveti, ingénieur émérite en IA agentique chez IBM. « Il est particulièrement performant pour l’appel d’outils, ce qui est essentiel pour les agents, a-t-il déclaré dans l’épisode de Mixture of Experts. Il est beaucoup plus fiable et vendu à un prix abordable pour ce type de workloads agentiques. »
Sur le sujet des améliorations en matière de codage, l’une des principales innovations mises en avant par OpenAI avec la sortie du GPT-5, M. Hay et M. Criveti se sont montrés plus réservés. Ce dernier a eu accès au GPT-5 vers 2 heures du matin le vendredi 8 août. « Je me suis levé, je me suis précipité vers mon ordinateur et j’ai travaillé toute la nuit, essayant différents prompts, différents outils, essayant le MCP [Model Control Protocol], a-t-il déclaré. Et le matin, j’ai dû commencer ma journée de travail, et je me suis retrouvé à utiliser à nouveau Claude Opus 4.1 », a-t-il poursuivi, en référence au modèle de codage phare d’Anthropic. Hay était dans le même cas quant à savoir si GPT-5 remplacerait ses LLM éprouvés pour les tâches de codage quotidiennes. « J’avais de grands espoirs, mais ce n’est pas le cas. »
PJ Hagerty, responsable de la promotion de l’IA chez IBM, a salué cette nouvelle version comme un bond en avant pour les opérations métier quotidiennes. « La plus grande valeur ajoutée pour les entreprises est de contextualiser l’énorme volume de contenu qu’elles doivent traiter et de le rendre succinct de manière à ce que les gens puissent l’indexer », a-t-il déclaré dans une interview accordée à IBM Think.
Il s’est toutefois montré sceptique quant à certaines affirmations faites par l’équipe d’OpenAI lors de la grande annonce de jeudi, notamment celle du fondateur Sam Altman selon laquelle GPT-5 s’exprime comme un « véritable expert de niveau doctorat ».
« Ce n’est pas le cas, a déclaré M. Hagerty. Il lit des thèses universitaires. Je pourrais le faire, mais je n’ai pas l’expérience vécue d’une personne titulaire d’un doctorat, ni les compétences pratiques. Si je lis tous les livres de la série Twilight, cela ne signifie pas que j’en sais plus que quiconque sur les vampires. »
Malgré ces réserves, M. Hagerty est optimiste quant à ce que ChatGPT laisse présager pour l’avenir. Il explique : « Cela nous rapproche de l’IA générale », le stade encore théorique où l’IA peut reproduire l’intelligence humaine.
M. Hagerty considère également que la dernière offre d’OpenAI est motivante pour l’ensemble du secteur des grands modèles de langage (LLM) (LLM). « Cela va pousser beaucoup d’autres LLM à se surpasser, a-t-il déclaré. C’est comme quand le premier iPhone est sorti et qu’Android a dû s’adapter : on voit la même dynamique aujourd’hui. »
