Plus précisément, le HRM est une architecture de réseau de neurones distincte, qui applique un algorithme distinct pour générer des sorties et plusieurs algorithmes distincts pour optimiser les paramètres du modèle pendant l’entraînement. Bien qu’ils soient généralement comparés aux LLM en termes de performance sur certains benchmarks historiquement dominés par les LLM de raisonnement, il s’agit là de comparer l’incomparable. Les HRM sont des modèles étroits, spécifiques à une tâche, conçus explicitement pour les problèmes de raisonnement, tandis que les LLM de raisonnement sont des modèles généralistes qui peuvent être appliqués aux problèmes de raisonnement (parmi de nombreuses autres tâches).

Bien qu’ils soient capables de résoudre des problèmes complexes, les HRM ne sont pas capables de dialoguer, de générer du code, de synthétiser ni de réaliser d’autres tâches généralement associées aux modèles d’IA générative. Le HRM doit être entraîné directement sur le type de problème que vous souhaitez qu’il résolve. À l’inverse, les LLM sont généralement pré-entraînés sur une grande quantité et une grande variété de données, puis chargés (par apprentissage few-shot) de résoudre de nouveaux problèmes en inférant les règles.

Au cœur du concept des HRM se trouve une « hiérarchie » de boucles récurrentes qui s’inspirent de la manière dont le cerveau humain traite les informations à différents niveaux et fréquences. Une « boucle interne » se compose d’un module qui effectue rapidement des calculs de bas niveau, et d’un autre module plus lent, dont les calculs de haut niveau guident le module de bas niveau. Une « boucle externe » guide la boucle interne pour répéter ses calculs de manière itérative, afin d’affiner et d’améliorer la sortie du modèle.

Les HRM ont été introduits pour la première fois sous la forme d’un modèle open source décrit dans un article de Guan Wang, et al en juin 2025. Avec une taille de seulement 27 millions de paramètres, le modèle a battu des modèles nettement plus grands comme o3 d’OpenAI, Claude 3.7 Sonnet d’Anthropic et DeepSeek-R1, qui compte 671 milliards de paramètres, sur des benchmarks exigeants tels que ARC-AGI, Sudoku-Extreme et Maze-Hard.

Le modèle étant largement expérimental, l’article aborde tant les contraintes pratiques que les pistes d’amélioration inexplorées. Néanmoins, son succès, compte tenu notamment de l’efficacité extrême des données lors de l’entraînement et de sa taille de milliers de fois inférieure à celle de la plupart des LLM, en fait une approche alternative fascinante pour la mise à l’échelle des systèmes de raisonnement. Les recherches ultérieures, telles que les minuscules modèles récurrents (TRM), ont permis de réaliser de nouvelles avancées en affinant l’approche de base des HRM et en s’inspirant des nouvelles techniques introduites.