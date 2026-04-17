Qu’est-ce que l’analytique financière ?

Les entreprises délaissent les méthodes traditionnelles de prévision financière et d’analyse des données financières, car elles voient comment l’avenir se dessine. Les initiatives liées à l’IA et à la transformation numérique gagnent en popularité, et les équipes financières qui restent ouvertes d’esprit favorisent l’agilité et la rentabilité de l’entreprise.

L’analytique financière est une approche qui s’inscrit dans cette évolution, permettant l’analytique en temps réel et l’interprétation des données financières. Les équipes de planification et d’analyse financières (FP&A) utilisent des technologies avancées comme les algorithmes de machine learning (ML) pour générer de l’analytique prédictive qui anticipe les changements et éclaire les décisions de planification financière.

Il y a beaucoup en jeu pour les entreprises qui ne disposent pas de solides capacités d’analytique financière, notamment une mauvaise gestion des flux de trésorerie, une stratégie limitée de gestion des risques et des opportunités de croissance manquées.

Une recherche menée par l’Institute for Business Value d’IBM a évalué la maturité financière des cadres dirigeants de la finance et a révélé que seule une faible proportion des directions financières affiche une maturité avancée. Seuls 12 % des dirigeants interrogés font preuve d’influence stratégique et d’agilité numérique, indicateurs de deux dimensions fondamentales de la performance financière.

L’adoption d’approches modernes telles que l’analytique financière peut contribuer à combler cet écart en transformant le fonctionnement de la fonction de reporting financier. Cette évolution vers une modélisation financière plus avancée et vers l’utilisation d’outils analytiques peut s’avérer extrêmement bénéfique pour une entreprise.

Le rapport a également révélé que les entreprises qui excellent en influence stratégique et en agilité numérique constatent une exécution de la stratégie 37 % plus efficace et des décisions de financement 19 % plus rapides.

Par ailleurs, les directeurs financiers (CFO) sont sous pression pour parvenir à la fois à des économies de coûts et à une plus grande transparence financière. Ces tâches sont difficiles à équilibrer pour les directeurs financiers et leurs équipes financières d’entreprise, car elles nécessitent innovation, discipline et collaboration entre équipes. L’analytique financière peut transformer une entreprise en contribuant à faire du directeur financier un moteur essentiel de sa performance stratégique.