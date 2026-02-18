Qu’est-ce que l’analyse financière ?

Le processus utilise diverses techniques pour analyser les états financiers et autres rapports afin d’aider les investisseurs et la direction interne à évaluer la stabilité de l’entreprise.

L’objectif central de l’analyse financière est d’évaluer toutes les informations financières disponibles, y compris les états de résultat, les états de flux de trésorerie, les bilans et toute autre information ou tout autre rapport financier. Les analystes financiers des équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) utilisent ensuite ces données pour évaluer la position financière globale de l’entreprise.

Il est désormais courant pour les entreprises d’utiliser des outils et des techniques alimentés par l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour analyser les données et éclairer la prise de décision.

Les principaux éléments de l’analyse financière incluent l’analyse des ratios et l’examen des données historiques afin d’éclairer les futures projections de gestion financière et de mieux comprendre la santé et le potentiel de l’entreprise. Parmi les types courants d’analyse financière figurent l’analyse verticale, l’analyse horizontale, l’analyse de levier, l’analyse de liquidité et l’analyse de rentabilité.

L’analyse financière s’appuie sur plusieurs types d’états financiers, dont trois principaux méritent d’être soulignés :

Un compte de résultat (également appelé compte de profits et pertes) détaille les recettes, les dépenses, le résultat net et le bénéfice ou la perte globale d’une entreprise au cours d’une période donnée.

Un bilan est un instantané des actifs, du passif et des capitaux propres d’une entreprise à un moment donné.