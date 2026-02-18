Qu’est-ce que l’analyse financière ?

L’analyse financière est le processus d’interprétation des états financiers et d’évaluation des données financières d’une entreprise afin d’évaluer sa performance globale, sa santé financière et sa rentabilité.
Le processus utilise diverses techniques pour analyser les états financiers et autres rapports afin d’aider les investisseurs et la direction interne à évaluer la stabilité de l’entreprise.
L’objectif central de l’analyse financière est d’évaluer toutes les informations financières disponibles, y compris les états de résultat, les états de flux de trésorerie, les bilans et toute autre information ou tout autre rapport financier. Les analystes financiers des équipes de planification et d’analyse financière (FP&A) utilisent ensuite ces données pour évaluer la position financière globale de l’entreprise.
Il est désormais courant pour les entreprises d’utiliser des outils et des techniques alimentés par l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour analyser les données et éclairer la prise de décision.
Les principaux éléments de l’analyse financière incluent l’analyse des ratios et l’examen des données historiques afin d’éclairer les futures projections de gestion financière et de mieux comprendre la santé et le potentiel de l’entreprise. Parmi les types courants d’analyse financière figurent l’analyse verticale, l’analyse horizontale, l’analyse de levier, l’analyse de liquidité et l’analyse de rentabilité.
L’analyse financière s’appuie sur plusieurs types d’états financiers, dont trois principaux méritent d’être soulignés :
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
D’une manière générale, le succès d’une entreprise dépend de sa santé financière. C’est pourquoi il est important de prendre ses états financiers et de transformer ces chiffres en informations exploitables grâce à l’analyse financière. Les résultats d’une analyse financière approfondie peuvent guider de meilleures décisions budgétaires et de prévision et aider à établir les indicateurs de performance futurs. En général, les ratios financiers sont utilisés pour analyser les relations entre les données financières.
Le rôle d’un analyste financier est d’utiliser les outils à sa disposition pour développer des modèles et prévoir des résultats. Une analyse financière permet d’évaluer les performances financières et d’orienter la prise de décision future.
La réalisation d’une analyse financière approfondie permet également aux entreprises d’accomplir les tâches essentielles suivantes :
Il existe de nombreuses techniques d’analyse financière qui, chacune à leur manière, sont essentielles à la réussite d’une entreprise.
L’approche d’analyse des ratios permet de calculer des indicateurs normalisés afin de comparer les états financiers. Parmi les exemples d’indicateurs, citons le ratio de liquidités générales, le ratio d’activité et le ratio de liquidités relatives. Les analystes financiers transformeront les données brutes en indicateurs importants, permettant des comparaisons directes avec les performances historiques, les concurrents ou les références du secteur.
Les analystes peuvent isoler des variables spécifiques, telles que la rotation de l’actif, la rotation des stocks et le taux de rendement, afin d’identifier les tendances et d’évaluer la santé globale de l’entreprise.
Cette méthode consiste à comparer chaque poste en pourcentage d’un chiffre de base au cours d’une période étudiée, comme le total des actifs ou le chiffre d’affaires net. Le chiffre d’affaires est généralement le chiffre de base du compte de résultat, tandis que la base du bilan comprend le total de l’actif, le total du passif et les fonds propres.
La direction utilise cette perspective pour identifier les changements dans l’allocation des ressources et la concentration des coûts.
Une entreprise emprunte de l’argent pour financer ses opérations et sa croissance. Une analyse de levier examine la mesure dans laquelle cette entreprise utilise ces fonds empruntés et mesure la relation entre la dette et les capitaux propres pour évaluer le risque financier.
En évaluant la couverture des charges fixes, les parties prenantes déterminent la capacité de l’entreprise à respecter des obligations à long terme et à maintenir sa structure financière.
Une analyse des liquidités mesure la capacité d’une entreprise à convertir des actifs en liquidités pour faire face à des obligations immédiates et à court terme. Les analystes financiers se concentrent sur la disponibilité des ressources liquides par rapport au passif courant et au fonds de roulement.
Maintenir une liquidité optimale permet aux entreprises de faire face aux perturbations financières inattendues et de préserver leurs opérations quotidiennes sans épuiser leur capacité de crédit.
Une entreprise utilise l’analyse de rentabilité pour mesurer le profit qu’elle peut générer par rapport à ses ventes, ses actifs et ses capitaux propres. Cette méthode permet de quantifier l’efficacité de la création de valeur dans les différents segments d’activité.
Les outils courants d’analyse de rentabilité incluent le rendement du capital investi et les marges bénéficiaires. Ces outils aident à orienter les décisions stratégiques sur la tarification et l’investissement afin de maximiser les rendements pour les actionnaires et la viabilité à long terme de l’entreprise.
Une entreprise prospère vise à obtenir les meilleurs résultats avec le plus faible encombrement (ou entrées). L’analyse de l’efficacité, également appelée analyse d’activité, évalue l’utilisation des actifs d’une entreprise et sa gestion des passifs.
Cette méthode permet de suivre les taux de rotation des stocks (ratio de rotation des stocks), des créances et des dettes. En optimisant le cycle opérationnel, les entreprises minimisent les ressources gaspillées et augmentent la vitesse de génération de revenus.
L’analyse des flux de trésorerie examine les mouvements réels d’argent entrant et sortant d’une entreprise entre les opérations, les investissements et les activités financières. Contrairement à la comptabilité d’exercice, elle révèle la capacité de l’entreprise à générer des liquidités et une véritable solvabilité.
Cette méthode permet de garantir que la société conserve une trésorerie suffisante et est évaluée à l’aide de techniques telles que le flux de trésorerie disponible, le flux de trésorerie opérationnel et le ratio de couverture.
De nombreuses parties prenantes s’intéressent à l’analyse financière, notamment des investisseurs, des analystes en investissement, des prêteurs et des auditeurs.
Une entreprise à la recherche d’investisseurs ou d’analystes doit présenter des états financiers conformes.
Les investisseurs et prêteurs utiliseront l’analyse des ratios, examineront les ratios de rentabilité, la liquidité et le bénéfice brut pour évaluer la santé de l’entreprise. Ces parties prenantes utiliseront ces données pour les comparer aux performances passées et à celles des concurrents. Elles voudront également connaître la valorisation de l’entreprise et savoir si elle est évaluée de manière équitable.
Principaux types d’analyse pour ces utilisateurs :
Les comptables, les cadres dirigeants, les responsables des opérations et les auditeurs internes analysent les données financières de l’entreprise afin d’améliorer la prise de décision globale.
La performance financière d’une entreprise peut conduire à de meilleures décisions internes et à une planification stratégique pour l’allocation future des ressources.
Principaux types d’analyse pour ces utilisateurs :
Les organismes de réglementation et les agences gouvernementales sont des parties prenantes qui utilisent l’analyse financière pour assurer la conformité et la stabilité financière globale. Elles évaluent la capacité d’une entreprise à gérer l’ensemble de ses actifs et contribuent à garantir la stabilité de son système financier.
Les autorités fiscales contrôlent le respect des réglementations par les entreprises et détectent les infractions potentielles.
Principaux types d’analyse pour ces utilisateurs :
Les entreprises concurrentes utiliseront l’analyse financière pour établir des références de performance et identifier des avantages concurrentiels.
Les concurrents peuvent analyser la rentabilité et la liquidité d’une entreprise grâce à l’analyse des tendances, à la modélisation financière et à d’autres pratiques d’analyse fondamentale. Ces informations peuvent orienter les décisions stratégiques de planification et aider les concurrents à fixer des objectifs de performance.
Principaux types d’analyse pour ces utilisateurs :
L’entreprise doit d’abord définir l’objectif de l’analyse financière. Un objectif est nécessaire pour décider des données et des indicateurs à utiliser.
Une entreprise peut envisager un objectif comme évaluer la liquidité pour les obligations à court terme ou analyser la solvabilité à long terme.
L’étape suivante consiste à rassembler tous les états financiers pertinents et nécessaires. Ces déclarations constituent la base de l’analyse. Les données doivent donc être propres et à jour.
Les logiciels modernes de planification financière permettent d’intégrer les feuilles de calcul Excel et les données Web provenant de tous les services afin de créer des rapports financiers.
L’analyse des ratios est un élément essentiel de l’évaluation de la santé financière d’une entreprise. Parmi les ratios clés à calculer figurent les ratios de liquidités générales, les ratios de levier, les ratios de couverture et les ratios d’efficacité. Ces chiffres fournissent à une entreprise des informations précieuses sur son bon fonctionnement, sa stabilité financière et sa capacité à remplir ses obligations.
Pour approfondir encore leur rentabilité, certaines entreprises utiliseront l’analyse de DuPont pour mieux ventiler le rendement des capitaux propres (ROE).
Les analystes financiers examinent les données historiques sur différentes périodes afin d’identifier les tendances et les changements de direction dans les performances. Les équipes financières peuvent utiliser l’analyse horizontale pour quantifier la croissance d’une année sur l’autre, évaluer la cohérence des revenus et identifier les facteurs de dépenses.
L’analyse comparative peut aller encore plus loin en comparant les indicateurs internes à ceux de leurs pairs et des leaders du marché. Une double approche peut aider les équipes à obtenir une vision claire des performances actuelles à travers le prisme des tendances historiques et des changements structurels fondamentaux.
Lors de cette étape, les analystes examinent attentivement l’état des flux de trésorerie afin de déterminer si le résultat net se convertit efficacement en trésorerie utilisable. Les analystes se concentreront sur les flux de liquidités en calculant le flux de trésorerie disponible afin de mieux comprendre la capacité de l’entreprise à réaliser des mouvements financiers.
L’évaluation de la qualité des flux de trésorerie révèle des écarts entre les bénéfices comptables et la réalité de l’opération.
L’étape suivante de l’analyse financière consiste à projeter les résultats financiers futurs en intégrant les performances historiques aux conditions de marché prévues et aux initiatives de l’entreprise. Les analystes financiers construisent des modèles dynamiques qui simulent plusieurs scénarios, tels que des variations des taux d’intérêt ou des variations de la demande des consommateurs.
Cette étape est un processus tourné vers l’avenir permettant à la direction d’allouer proactivement les ressources et de fixer des objectifs de performance réalistes. Des prévisions financières précises sont essentielles pour identifier les éventuels déficits ou excédents de capitaux avant qu’ils ne se produisent, aidant ainsi les entreprises à orienter leur stratégie de la manière la plus stratégique possible.
Au cours de cette dernière étape, les analystes financiers transforment les données quantitatives en renseignements commerciaux exploitables. Les équipes financières disposent des chiffres et il est maintenant temps d’identifier les raisons sous-jacentes.
Cette étape relie les résultats financiers à des décisions opérationnelles spécifiques ou à des obstacles échappant au contrôle de l’entreprise. Sur la base de ces informations, les analystes peuvent formuler des recommandations d’intervention, telles que des programmes de réduction des coûts ou des cessions.
Les données doivent être interprétées efficacement afin que l’analyse financière catalyse le changement et la prise de décision éclairée.
Les équipes financières font actuellement l’objet d’une restructuration massive en raison des avancées de l’IA et de l’automatisation. En matière d’analyse financière et de reporting financier, en particulier, le changement est à la fois opérationnel et structurel. Les analystes délaissent la saisie fastidieuse des données pour les interpréter, à mesure que les tâches de routine sont automatisées et que l’IA permet d’obtenir des informations financières.
Les outils pilotés par l’IA permettent une puissante automatisation de la budgétisation, des prévisions et du reporting financier. Ces types d’outils d’IA dans la FP&A peuvent permettre aux équipes de collaborer et de prendre des décisions commerciales éclairées.
Cependant, ces avancées technologiques s’accompagnent de défis de taille. Le discernement humain est et restera un élément essentiel du déploiement de ces capacités d’IA. Une entreprise doit faire appel à des humains à chaque étape du processus et avoir le dernier mot sur tout rapport ou analyse partagés, en interne comme en externe.
Par ailleurs, la confidentialité et la sécurité des données devraient être des priorités absolues pour les organisations qui s’appuient de plus en plus sur les systèmes numériques. Les équipes informatiques et les professionnels de la finance doivent rester fermes en matière de mesures de cybersécurité et de conformité.
Les professionnels de la finance doivent faire preuve de stratégie lorsqu’ils choisissent un outil de FP&A piloté par l’IA. La technologie ne peut pas simplement être intégrée aux opérations financières existantes ; elle doit être reconstruite pour intégrer efficacement les outils au sein de l’entreprise.
Découvrez comment les prévisions pilotées par l’IA, l’analyse automatisée des écarts et les informations en temps réel sur les performances aident les équipes financières.
Découvrez comment les directeurs et responsables financiers peuvent tirer le meilleur parti de l’IA générative, notamment en termes de préparation, d’application et de conditions requises pour faire de l’IA un véritable atout.
Examinez comment les solutions pilotées par l’IA redéfinissent le rôle du directeur financier d’aujourd’hui et améliorent la planification financière.
Bénéficiez d’une planification commerciale intégrée et optimisée par l’IA, avec la liberté de la déployer dans l’environnement qui correspond le mieux à vos objectifs.
Transformez vos finances avec la solution d’IA d’IBM dédiée, qui s’appuie sur l’automatisation intelligente et les informations prédictives pour rendre vos opérations financières plus intelligentes, plus rapides et plus résilientes.
Réinventez la finance avec IBM® Consulting, qui combine expertise et solutions pilotées par l’IA pour un service financier plus efficace et plus stratégique.