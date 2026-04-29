Dans une certaine mesure, la dérive de configuration est inévitable au cours du cycle de vie d’un système. Elle peut être causée par des modifications manuelles apportées au réseau, qui affectent la façon dont ses composants interagissent les uns avec les autres, ou par des outils automatisés qui modifient les paramètres d’une manière que les administrateurs n’avaient pas prévue. En l’absence d’une documentation appropriée, des changements incompatibles ou préjudiciables peuvent être apportés lorsque d’anciens administrateurs partent et que de nouveaux arrivent.

Un exemple classique de dérive de configuration est le cas où un administrateur applique un correctif à un serveur dans un environnement à charge équilibrée, mais pas aux autres. Même si le système continue à fonctionner normalement pendant un certain temps, des problèmes peuvent survenir par la suite. Le serveur corrigé peut utiliser une nouvelle bibliothèque incompatible avec les futures mises à jour du réseau qui reprennent les conditions initiales, ce qui peut entraîner des pannes et des inefficacités.

La dérive de configuration ne constitue pas seulement une menace pour les performances. Les systèmes qui s’éloignent des paramètres prévus peuvent devenir plus vulnérables aux acteurs malveillants et aux violations de données. Par exemple, si les règles du pare-feu ne sont pas mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles ressources sont ajoutées à un réseau, les pirates peuvent s’y infiltrer sans problème.

La dérive de configuration peut également affecter l’état de conformité. Une organisation peut échouer à un audit si la documentation du réseau décrit un ensemble de paramètres de sécurité mais que l’environnement réel est différent.

Les professionnels du DevOps et les administrateurs système ont des outils à leur disposition pour éviter les mauvaises configurations et lutter contre les dérives de configuration. Les outils d’infrastructure en tant que code (IaC) tels que Terraform relient la configuration du réseau à un fichier de configuration qui sert de référence. Les fichiers de configuration permettent de garantir que les nouvelles ressources réseau sont automatiquement fournies en bon état, réduisant ainsi les risques de dérive

Les outils d’observabilité donnent aux administrateurs une visibilité sur les indicateurs, les journaux et les traces, ce qui les aide à repérer les dérives de configuration au moment où elles se produisent et à appliquer des correctifs. L’infrastructure immuable limite les dérives en éliminant les serveurs obsolètes au lieu d’appliquer des correctifs. La dérive de configuration est également gérée par des outils de gestion de configuration tels qu’Ansible.