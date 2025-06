Solutions d’AIOps

Les performances d’une entreprise reflètent celles de son service informatique. Aujourd’hui, l’explosion de l’IA générative et les possibilités qu’elle offre soumettent l’informatique à une pression encore plus forte pour fournir des résultats commerciaux à la hauteur et les meilleures expériences client, et ce, au coût le plus bas possible.

Le portefeuille IBM de solutions AIOps offre l’un des ensembles de technologies d’automatisation modulaire les plus complets et les plus intégrés. Grâce à nos solutions alimentées par l’IA pour des opérations informatiques plus efficaces, nos clients ont atteint des niveaux de performance inédits.