WPP a établi une pratique FinOps complète et efficace en utilisant deux technologies : IBM Apptio Cloudability (lien externe à ibm.com) et IBM Turbonomic. L'équipe financière utilise IBM Apptio Cloudability pour voir précisément combien WPP dépense et où, dans toutes les entités et sur toutes les plateformes cloud. L'équipe Opérations utilise Turbonomic pour accélérer les économies en optimisant efficacement les ressources grâce à des recommandations de dimensionnement basées sur l'IA et des actions de redimensionnement automatisées.

IBM Apptio Cloudability a été la première solution mise en œuvre. Après l'avoir comparée à une offre tierce, WPP a implémenté la solution IBM et a rapidement obtenu une visibilité des dépenses sur 99 % de son environnement cloud, y compris AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP). « Cela a tout simplement fonctionné », explique M. Manandhar. « La solution dispose d'excellentes API pour l'intégration dans tout l'environnement. Nous avons intégré des centaines de comptes de facturation et mappé l'utilisation aux parties prenantes. Elle nous a fourni une vue en dollars réels, une vue des factures, une vue de l'utilisation, y compris les anomalies, et une vue amortie. Et lorsque nous l'avons comparée aux données provenant directement des fournisseurs de cloud, la précision était excellente. Cela a permis de renforcer rapidement la confiance de nos utilisateurs dans nos opérations de refacturation. »

Ensuite, M. Cocks et M. Burnett ont fait appel à IBM pour une validation de valeur (POV) de Turbonomic, qui a révélé un énorme potentiel d'économies. M. Burnett, qui avait acquis une vaste expérience en optimisation dans un précédent poste au sein d'une autre grande entreprise, a déployé Turbonomic dans l'un des locataires Azure de WPP et a laissé la solution générer des recommandations de dimensionnement des ressources. M. Burnett a sélectionné certaines recommandations pour exécuter 1 100 actions de redimensionnement, dont un grand nombre via les automatisations de Turbonomic.

« Pendant la POV, il aurait pu se rentabiliser dix fois », déclare M. Cocks.

WPP a maintenant officiellement déployé Turbonomic dans son environnement Azure et le déploiera progressivement dans ses autres clouds. « Cela a révélé un énorme potentiel de dimensionnement optimal et beaucoup de ressources inutilisées, trop pour les réduire manuellement », explique M. Burnett. Sur son interface Turbonomic, il visualise des milliers de recommandations de dimensionnement générées automatiquement, en plus de l'impact qu'elles auraient sur les coûts. L'équipe Opérations divise le grand nombre de recommandations en éléments gérables et collabore avec les utilisateurs pour identifier les actions qui ont un bon sens commercial.

L’équipe peut ensuite redimensionner les ressources de manière très efficace en utilisant la fonctionnalité d’actions groupées dans Turbonomic. Elle a pratiquement doublé le rythme atteint dans le cadre du POV et effectue désormais environ 1 000 actions tous les un à deux mois. « Nous nous sommes débarrassés de 500 disques non connectés en un week-end, ce qui nous a permis d’économiser un quart de million de dollars, explique M. Burnett. On ne peut pas y parvenir sans automatisation. Cela permet d’atteindre un rythme qui aide vraiment à maîtriser les coûts du cloud. »