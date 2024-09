Intégration VMware vCenter

VMware vCenter Server fournit une plateforme de gestion centralisée pour les hyperviseurs VMware. Lorsque vous gérez votre environnement VMware avec la plateforme IBM® Turbonomic®, notre logiciel gère les ressources pour garantir que vos machines virtuelles obtiennent automatiquement les ressources dont elles ont besoin pour fonctionner.

En outre, de nombreux clients intègrent leur couche de virtualisation à d'autres parties de la pile, notamment aux applications et aux bases de données, aux plateformes de conteneurs, au cloud pour la gestion du cloud hybride, au stockage, aux infrastructures hyperconvergées, etc. Le logiciel IBM Turbonomic fournit une visibilité étendue qui vous aide à comprendre les relations entre les applications et l'infrastructure, et qui génère des actions automatisables qui empêchent la dégradation des performances.