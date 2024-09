Intégration Nutanix AHV

Nutanix AHV est un hyperviseur de type 1 développé par Nutanix. Il s'agit d'une plateforme de virtualisation sécurisée et moderne qui fournit une solution légère et efficace pour l'exécution de machines virtuelles sur des clusters Nutanix sur site ou dans le cloud public.

La plateforme IBM® Turbonomic® offre une solution complète qui permet de gérer et d'optimiser les performances des environnements virtualisés. Le logiciel IBM Turbonomic analyse automatiquement les performances des machines virtuelles et des charges de travail et utilise ces informations pour recommander des actions d'allocation et d'optimisation des ressources.