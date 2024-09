Intégration Microsoft Hyper-V

Si votre environnement comporte un petit nombre d'hôtes Hyper-V, vous pouvez les ajouter individuellement en tant que cibles de la plateforme IBM Turbonomic. En outre, si vous avez déployé les hôtes Hyper-V dans un domaine en cluster (par exemple, en tant que cluster de basculement), vous pouvez spécifier un hôte Hyper-V comme cible ; le logiciel IBM Turbonomic ajoutera automatiquement les autres membres de ce cluster.

Remarque : Pour les environnements Hyper-V étendus, il est courant de gérer les hôtes via System Center Virtual Machine Manager (VMM). Vous pouvez spécifier le serveur VMM comme cible et la plateforme IBM Turbonomic l’utilisera pour identifier et gérer ses hôtes Hyper-V enfants. Si vous utilisez VMM, vous ne devez pas ajouter des hôtes Hyper-V individuels en tant que cibles. Pour plus d’informations sur l’ajout de cibles VMM, consultez Ajout de cibles Virtual Machine Manager.