Quelques mois auparavant, l’équipe Sterling OMS avait remplacé sa solution tierce de surveillance de la performance par IBM Instana Observability.

Le Black Friday allait être le premier pic saisonnier à gérer avec la nouvelle configuration. Mais dès les premiers tests, l’équipe OMS a compris que les avantages d’Instana allaient lui être particulièrement utiles pendant les fêtes. « La solution précédente nécessitait de nombreuses intégrations personnalisées, que nous avons pu remplacer par les intégrations prêtes à l’emploi d’Instana », explique Shoeb Bihari, responsable technique et conseiller en fiabilité des sites chez Sterling.

L’interface utilisateur a également été améliorée. « Avec l’autre solution, nous devions intégrer les écrans dans notre outil en libre-service », explique M. Nanjundaswamy. « Avec Instana, nous avons pu tirer parti des API pour réécrire les écrans utilisateur et améliorer considérablement l’expérience. »

L’équipe de support OMS utilise désormais Instana pour surveiller l’état et la performance du système en temps réel, et intervenir conformément aux SLA. « Nous disposons d’une surveillance basée sur le navigateur, couvrant chaque application et l’infrastructure », précise Dinup Pillai, cadre technique chez Sterling. Cela inclut une surveillance synthétique (également appelée « surveillance active »), qui consiste à simuler les actions de l’utilisateur final à partir de différents emplacements et à suivre en permanence la disponibilité et le temps de réponse. « En cas de problème lié à la performance, les alertes automatisées permettent de minimiser le temps de réponse », explique Dinup Pillai.

L’équipe profite également de la flexibilité d’Instana pour créer des tableaux de bord et des alertes personnalisés pour chaque indicateur au niveau des API et de l’entreprise. Cela offre une visibilité basée sur les rôles au client et aux équipes internes. Les clients bénéficient d’une vue en temps réel sur la performance de l’entreprise, notamment sur les volumes de commandes et les taux de capture.