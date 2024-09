Exemples dans différents secteurs

Créer des expériences exceptionnelles Découvrez comment des entreprises de premier plan dans les secteurs de la distribution, de la banque, des services publics et des voyages implémentent avec succès les 5 piliers de la personnalisation à grande échelle pour satisfaire leurs clients et développer leurs activités. La personnalisation à grande échelle est un défi complexe qui nécessite le personnel, la technologie et les partenariats adéquats. Lisez le rapport « The 5 pillars of personalization at scale » (Les 5 piliers de la personnalisation à grande échelle) pour découvrir pourquoi vous devez personnaliser l’expérience client et comment y parvenir.