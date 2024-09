Ayant déjà entretenu une relation de longue date avec IBM, Rich Corbridge et son équipe se sont tournés vers IBM Consulting pour les aider dans leur transformation numérique. En raison de la pandémie, les déplacements étaient restreints, ce qui signifiait qu’il n’était plus possible de se retrouver physiquement pour gérer la crise. Les consultants d’ IBM iX, une division d’IBM Consulting, ont dû adapter leur façon de travailler avec le groupe Boots, et les deux équipes ont rapidement appris à collaborer d’une autre manière. Pour rassembler les personnes, les processus et la technologie, l’équipe réunissant Boots et IBM Consulting a suivi la Méthodologie IBM Garage, co-créer (conception), co-exécuter (construire), coopérer (mise à l’échelle), un framework éprouvé, adapté à une transformation rapide.

« Avec IBM, nous avons découvert de nouvelles façons de travailler qui, paradoxalement, rapprochaient les gens, » souligne M. Corbridge. « Nous avons établi des relations sur une plateforme virtuelle et avons pu continuer à collaborer et à travailler ensemble. C’était important pour moi, car au-delà de leurs aptitudes, cela montre que l’attitude des collègues d’IBM a été parfaite pour ce projet. »

Au début, le fait d’être à distance pour un tel projet était préoccupant, mais les circonstances n’ont pas entravé la capacité de l’équipe à rester pleinement impliquée dans l’atteinte des objectifs établis. L’avantage du travail virtuel a permis à IBM de réunir rapidement les meilleures PME du monde entier pour travailler avec Boots et atteindre les objectifs. Rich Corbridge admet que l’opportunité inattendue pour les collaborateurs de trouver un certain confort en travaillant chez eux a contribué à atténuer une certaine forme de stress lié à la situation. IBM et l’équipe de Boots ont travaillé ensemble de manière fluide, en respectant les contraintes de temps et les échéances.

« Nous ne pouvions pas nous réunir tous ensemble dans de grandes salles pour planifier le plus grand projet jamais mis en œuvre par le service informatique de Boots. Nous avions recours à des liens vidéo et des réunions virtuelles avec des gens du monde entier, en Inde, en Chine ou aux Etats-Unis. Finalement, IBM est parvenu à réunir tous ces talents pour donner vie à un grand changement et, en fin de compte, respecter les délais et le budget impartis », explique Roch Corbridge.