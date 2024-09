Proposez des instructions complètes et précises et des options en libre-service aux collecteurs des données. Utilisez un tableau de bord des tâches de collecte conçu pour les coordinateurs de la phase de découverte afin de suivre les charges de travail et d’afficher les rapports par système, dépositaire et collecteur. Sélectionnez une tâche dans une liste et complétez une partie ou la totalité de ses éléments. Journalisez, indexez et mettez à jour automatiquement une piste d’audit pour les documents chargés et collectés à l’aide des produits Atlas. Indexez les types de documents en utilisant les fonctionnalités d’indexation de base de données pour les produits Atlas et de base de données sélectionnés.