La solution IBM Atlas eDiscovery Process Management permet aux avocats, assistants juridiques et directeurs de découverte de mener efficacement des workflows juridiques rigoureux et hautement défendables. Il permet aux organisations de recourir plus efficacement à des juristes externes en interrogeant préalablement les dépositaires par voie électronique et en réduisant le périmètre des données à collecter et à examiner. IBM Atlas eDiscovery Process Management permet de produire un dossier de processus plus fiable et plus défendable afin d’améliorer les résultats juridiques et de les rendre plus rentables.