¿Qué es la integración low-code?

La integración low-code es un método para conectar aplicaciones, plataformas y pipelines de datos utilizando conectores prediseñados y herramientas de desarrollo visual, en lugar de depender únicamente de un extenso código personalizado. Permite tanto a los desarrolladores profesionales como a los usuarios empresariales (a veces llamados desarrolladores ciudadanos) conectar sistemas, crear y automatizar flujos de trabajo y sincronizar datos.
Tradicionalmente, los desarrolladores integraban sistemas escribiendo código personalizado, utilizando varios lenguajes de programación para crear integraciones punto a punto, o utilizando middleware empresarial, como buses de servicios empresariales (ESB). Era un proceso que llevaba mucho tiempo y que creaba una gran dependencia de los recursos especializados en el desarrollo de software.
Al mismo tiempo, los entornos de TI empresariales se han vuelto más complejos, lo que tensa aún más el status quo de la integración. Las aplicaciones y los datos están ahora dispersos en entornos híbridos y multinube, y la rápida adopción de numerosas herramientas de software como servicio (SaaS) ha llevado a la "expansión de SaaS" (la proliferación descontrolada de la adopción y el uso de productos SaaS dentro de una organización). Como resultado, la aplicación, los datos y la integración de API se han convertido en un reto cada vez mayor para los equipos de TI, ya de por sí sobrecargados.
Las plataformas de integración low-code, que a menudo se ofrecen como productos de plataforma como servicio (iPaaS low-code), se introdujeron para ayudar a resolver estos desafíos. Estas plataformas basadas en la nube incluyen herramientas low-code, como lienzos de arrastrar y soltar, flujos de trabajo con estilo de diagrama de flujo, configuraciones gráficas y nodos y bloques prediseñados que representan operaciones o tareas en un flujo de trabajo, lo que reduce la dependencia del código personalizado y de las habilidades de desarrollo especializadas. Estas herramientas visuales y fáciles de usar ayudan tanto a los equipos técnicos como a los usuarios no técnicos a crear, implementar y mantener las Integraciones con mayor facilidad.
Las soluciones iPaaS low-code también pueden ayudar a los miembros del equipo a diseñar y automatizar flujos de trabajo, eliminar tareas repetitivas y mantener la coherencia de los datos en todas las aplicaciones y plataformas. Las herramientas low-code y no-code amplían el acceso a las capacidades de integración, lo que permite a más personas de toda la empresa participar en la creación de soluciones, reducir los cuellos de botella y agilizar la entrega.
El desarrollo de fusión, o el modelo de fusión, es un enfoque popular de esta tecnología. En el desarrollo de fusión, los desarrolladores ciudadanos y profesionales trabajan juntos para crear, implementar y gestionar aplicaciones. Por ejemplo, los desarrolladores ciudadanos pueden usar herramientas low-code para un desarrollo rápido y visual en el front-end, mientras que los desarrolladores profesionales escriben código tradicional para características más complejas, configuraciones de backend e integraciones personalizadas que superan las capacidades de las herramientas low-code y los desarrolladores ciudadanos.
Los ejecutivos estiman que casi el 28 % de sus portfolios de aplicaciones se gestionan hoy en día con tecnología low-code o no-code, una cifra que se espera que aumente hasta casi el 40 % en los próximos cinco años, según IDC.1 Este rápido crecimiento refleja las ventajas que la Integración low-code aporta tanto a los equipos de TI como a los desarrolladores ciudadanos.
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Las soluciones iPaaS low-code comparten varias capacidades básicas diseñadas para hacer que la creación y gestión de integraciones sea más rápida y accesible. Sus componentes comunes incluyen:
Una interfaz visual permite a los equipos diseñar integraciones rápidamente, mientras que la plataforma traduce esos diseños en metadatos que ejecuta el tiempo de ejecución. Esta característica hace que las integraciones sean más fáciles de construir, mantener e implementaimplementar en distintos entornos sin necesidad de código personalizado.
Los equipos pueden utilizar ricas bibliotecas de conectores para gestionar la autenticación, los protocolos y la lógica específica del sistema, integrando las aplicaciones sin tener que ocuparse de los detalles de implementación de bajo nivel. Junto a estos conectores, las plantillas de flujo de trabajo reutilizables, los bloques lógicos y los módulos integrados para tareas como la autenticación y la gestión de errores ayudan a estandarizar las integraciones y reducir el tiempo de desarrollo. Además, algunas plataformas admiten el uso de conectores de código abierto, lo que ayuda a reducir el riesgo de vendor lock-in al ofrecer más flexibilidad y control sobre los componentes de Integración.
Los usuarios pueden crear, publicar y gestionar API directamente dentro de muchas plataformas iPaaS low-code, con características como control de acceso, regulación, aplicación de políticas y monitorización del uso. Juntas, estas características permiten un acceso seguro y estable a los servicios de datos. Este enfoque también facilita la visualización de las capacidades de las aplicaciones personalizadas, garantizando que se integren sin problemas en el ecosistema tecnológico más amplio.
Las soluciones iPaaS low-code suelen admitir procesos de varios pasos con lógica de ramificación, programación, pasos de aprobación, enrutamiento de datos y reintentar automatizados.
Las integraciones también pueden ejecutarse de forma continua, procesando datos en tiempo real a medida que se producen eventos, activados por webhooks (notificaciones automáticas enviadas cuando se produce un evento), por ejemplo, o en horarios que tengan sentido para la empresa. Esta flexibilidad se adapta a diferentes requisitos de integración, desde el procesamiento instantáneo de pedidos hasta la sincronización nocturna de datos.
Muchas soluciones iPaaS low-code incluyen paneles de control integrados y herramientas de elaboración de informes que ayudan a los usuarios a realizar un seguimiento del rendimiento de la integración, identificar cuellos de botella y solucionar problemas.
A la hora de decidir cómo integrar los sistemas, un factor importante a tener en cuenta es quién necesita construir y mantener la integración. La integración no-code suele utilizarse cuando los usuarios empresariales o los equipos de operaciones desean automatizar flujos de trabajo sencillos, como la sincronización de clientes potenciales entre un formulario y un sistema CRM, sin depender de TI. Estas herramientas tienden a enfatizar la rapidez y la simplicidad, lo que puede convertirlas en una opción práctica para automatizaciones ligeras a nivel de equipo donde los requisitos están bien definidos.
La integración low-code suele ser una buena opción cuando los flujos de trabajo son más complejos, abarcan varios sistemas o se benefician de un mayor gobierno o de una mejor gestión de errores, seguridad y escalabilidad. Estas plataformas pueden soportar la colaboración entre usuarios técnicos y no técnicos mediante herramientas visuales, sin dejar de soportar la lógica avanzada, la transformación de datos y la orquestación de API. Como resultado, las plataformas de integración low-code son muy adecuadas para los procesos empresariales básicos, como la incorporación de clientes o la conciliación financiera, que tienden a evolucionar con el tiempo.
Un enfoque puramente personalizado o "pro code", en el que toda la codificación se realiza mediante desarrolladores profesionales, podría ser perseguido en organizaciones con necesidades de programación muy específicas, protocolos estrictos de seguridad y protocolos de intercambio de datos, o otros requisitos complejos que hacen que las herramientas low-code sean insuficientes para sus necesidades de desarrollo e Integración.
Por ejemplo:
Estos son solo algunos de los factores que las organizaciones tienen en cuenta a la hora de decidir qué herramientas y plataformas utilizar. En última instancia, la elección depende de los requisitos de la empresa. En muchas empresas grandes y modernas, los equipos emplean una combinación de herramientas (quizás basándose en el modelo de fusión antes mencionado) para adaptarse a varios casos de uso.
Los términos plataformas de integración low-code y plataformas de integración low-code como servicio a menudo se utilizan indistintamente, pero se refieren a diferentes aspectos de la misma tecnología subyacente.
Las LCIP describen una categoría de software que permite a los equipos diseñar, crear, implementar y gestionar integraciones utilizando herramientas visuales en lugar del trabajo de codificación tradicional. Estas plataformas proporcionan las capacidades básicas, como conectores a aplicaciones y fuentes de datos, orquestación de flujos de trabajo, asignación de datos y detección y recuperación de errores, pero por sí mismas no especifican dónde o cómo se ejecuta el software.
Una organización puede ejecutar la plataforma in situ, en su propia nube o en un entorno autoalojado, responsabilizándose de la infraestructura, el escalado, las actualizaciones y las operaciones.
Las soluciones iPaaS low-code, por otro lado, ofrecen la misma tecnología de integración a través de un servicio en la nube totalmente gestionado. En este modelo, el proveedor opera la infraestructura, se ocupa de la seguridad, el escalado, las actualizaciones y la fiabilidad, y ofrece la plataforma a través de una interfaz basada en navegador y API. Los clientes se centran en crear y ejecutar integraciones en lugar de mantener la infraestructura y la plataforma subyacentes.
Y mientras que las LCIP se centran específicamente en conectar sistemas y automatizar flujos de datos, una plataforma de desarrollo low-code (LCDP) está diseñada para crear aplicaciones completas. Muchas organizaciones utilizan ambas, combinando herramientas de creación de aplicaciones con soluciones iPaaS low-code para integrar esas aplicaciones con el resto de su pila tecnológica.
La iPaaS low-code está diseñada para un mundo en el que las aplicaciones, los datos y los procesos abarcan infraestructura SaaS, en la nube y en local, a menudo con superposición, y evolucionan continuamente. Proporciona herramientas visuales y orquestación basada en la nube para que los equipos puedan crear y modificar integraciones rápidamente sin necesidad de codificación pesada ni gestión de infraestructuras. Se hace hincapié en la agilidad, los flujos de trabajo basados en eventos y la automatización integral con escalabilidad y seguridad de nivel empresarial.
Por el contrario, los enfoques de integración anteriores se construyeron para entornos más estrechos y estáticos. Los buses de servicio empresarial (ESB) se diseñaron como redes troncales centralizadas para enrutar mensajes entre un pequeño número de sistemas internos, basándose en una comunicación síncrona y estrechamente controlada y en habilidades de desarrollo especializadas, lo que los hace más lentos para adaptarse a los ecosistemas modernos de nube y SaaS. Las herramientas tradicionales de extracción, transformación y carga (ETL), por su parte, son excelentes en el movimiento de datos por lotes y en las transformaciones complejas para análisis, pero no son adecuadas para eventos en tiempo real, flujos de trabajo de aplicación o integraciones bidireccionales.
En la práctica, muchas organizaciones utilizan ahora iPaaS low-code como capa de conexión entre aplicaciones, usuarios y datos, mientras que ESB y ETL desempeñan funciones más especializadas. ESB sigue siendo útil en entornos altamente regulados o con mucho legado que necesitan un control estricto de los mensajes, y ETL sigue siendo esencial para los pipelines de análisis a gran escala.
Dimensión
iPaaS low-code
ESB
ETL
Propósito principal
Integración de aplicaciones, datos y procesos en la nube
Enrutamiento de mensajes y mediación entre sistemas
Mueva y transforme datos para análisis
Modelo de implementación
Servicio basado en la nube
Antes se instalaba localmente; ahora se utiliza en la nube o en un entorno híbrido
Antes se instalaba localmente; ahora se utiliza en la nube o en un entorno híbrido
Estilo de integración
Basado en eventos, en tiempo real, centrado en API
Centralizado, basado en mensajes
Por lotes, programado
Ideal para
SaaS, automatización de procesos en la nube y de procesos empresariales
Entornos heredados y estrechamente controlados
Almacenamiento de datos e informes
A medida que crecen las necesidades de integración y los entornos técnicos se vuelven más distribuidos, la iPaaS low-code proporciona una forma flexible de agilizar y escalar el trabajo de integración. Los beneficios comunes incluyen:
Las soluciones iPaaS low-code ayudan a simplificar el trabajo de integración al centralizar la lógica de integración en una única plataforma gestionada en la nube. Las herramientas low-code, que incluyen interfaces de arrastrar y soltar y componentes prediseñados, facilitan a los equipos la creación de flujos de trabajo y la implementación de integraciones sin depender de los enfoques de codificación tradicionales.
Los precios basados en suscripciones y los servicios gestionados pueden reducir los costes iniciales y el mantenimiento continuo, lo que ayuda a las organizaciones a evitar costosos middleware personalizados o infraestructuras internas.
Dado que el servicio es nativo de la nube, las organizaciones pueden conectar rápidamente nuevos sistemas, incorporar aplicaciones empresariales adicionales y ajustar los flujos de trabajo a medida que evolucionan las necesidades. Las herramientas visuales de creación de aplicaciones basadas en la nube también permiten a los equipos actualizar o crear integraciones con una interrupción mínima.
La sincronización y orquestación en tiempo real ayudan a romper los silos de datos, garantizando que los equipos y las herramientas de análisis accedan a información precisa y actualizada cuando sea necesario. Los controles centralizados también facilitan la gestión de las políticas de flujo de datos y los permisos de los usuarios en todos los sistemas.
Las interfaces de usuario y plantillas intuitivas low-code permiten a los desarrolladores ciudadanos participar en proyectos de integración, lo que reduce la presión sobre los equipos de TI y acelera la entrega de iniciativas de automatización. El acceso a componentes prediseñados también ayuda a los no desarrolladores a ensamblar soluciones de forma rápida y coherente.
Los controles integrados para autenticación, cifrado y aplicación de políticas proporcionan a las organizaciones la visibilidad y cumplimiento necesarios para gestionar las integraciones y las actividades relacionadas de desarrollo de aplicaciones a escala.
Las soluciones iPaaS low-code funcionan proporcionando un entorno de desarrollo visual en el que los usuarios pueden diseñar, configurar e implementar integraciones sin programación codificada a mano. El proceso suele implicar varios pasos:
Identifique las aplicaciones, bases de datos y servicios que necesitan compartir datos o desencadenar procesos. Los usuarios identifican los sistemas implicados, como plataformas CRM, herramientas financieras, aplicaciones de RR. HH. o servicios de almacenamiento en la nube, y definen la dirección del flujo de datos entre ellos. Esto ayuda a establecer el alcance de la integración y garantiza que la plataforma iPaaS low-code pueda aplicar los conectores, métodos de autenticación y modelos de datos adecuados durante la configuración.
En la base de una solución típica de iPaaS low-code se encuentra una biblioteca de conectores prediseñados para sistemas de software populares como ERP, sistemas de RR. HH., bases de datos, pasarelas de pago y servicios en la nube. Una vez autenticado, un conector actúa como un puente preparado, permitiendo a los usuarios enviar o recibir datos de una aplicación.
A continuación, los usuarios diseñan flujos de trabajo de integración utilizando herramientas de integración visual. En lugar de escribir líneas de código, arrastran y sueltan componentes en un lienzo, creando una representación similar a un diagrama de flujo de cómo deben moverse los datos entre sistemas. Por ejemplo, un flujo de trabajo podría comenzar cuando se crea una nueva oportunidad en Salesforce y los datos se dirigen automáticamente a los sistemas posteriores para su cumplimiento o la elaboración de informes.
La plataforma iPaaS low-code gestiona entonces la transformación de datos automáticamente o mediante una configuración sencilla. Dado que los distintos sistemas suelen utilizar formatos y estructuras de datos diferentes, la plataforma proporciona herramientas para mapear campos entre sistemas, convertir tipos de datos y aplicar reglas empresariales. Un usuario, por ejemplo, puede especificar que un campo "customer_name" en un sistema debe asignarse a un campo "clientName" en otro, y la plataforma se encarga de la conversión.
Una vez configurada, la integración se ejecuta según una programación o en tiempo real en función de los desencadenantes. La plataforma iPaaS low-code gestiona todos los detalles técnicos (llamadas a la API, autenticación, gestión de errores y transferencia de datos) entre bastidores. Los usuarios pueden monitorizar las integraciones a través de paneles que muestran el flujo de datos, identifican problemas y proporcionan métricas de rendimiento.
Muchas plataformas iPaaS low-code también incluyen entornos de prueba integrados en los que los usuarios pueden validar sus integraciones antes de implementarlas en producción. Esto reduce el riesgo de interrumpir las operaciones empresariales y facilita la iteración de los diseños de integración.
Las soluciones iPaaS de Integración low-code admiten una variedad de casos de uso comunes que se han vuelto más frecuentes a medida que los entornos tecnológicos se expanden y diversifican. Cada caso de uso que se muestra a continuación destaca un escenario empresarial típico, junto con el punto de dolor subyacente que aborda.
Problema principal: “Nuestros sistemas no se comunican entre sí”.
A medida que las empresas añaden aplicaciones y plataformas, los datos pueden fragmentarse y resultar más difíciles de encontrar. Las soluciones iPaaS low-code pueden crear una única capa en la que la información fluya de forma limpia entre los sistemas, lo que reduce las preguntas internas y la confusión que surgen cuando los datos están dispersos en las aplicaciones.
Problema: “Dedicamos demasiado tiempo al trabajo manual”.
En lugar de que los empleados pierdan horas transfiriendo datos entre hojas de cálculo y herramientas internas, la plataforma iPaaS low-code puede automatizar estas transferencias, lo que permite a los equipos centrarse en los clientes y el crecimiento.
Punto débil: "Las experiencias del cliente parecen inconsistentes"
Cuando los datos no están sincronizados, los clientes reciben correos electrónicos duplicados, facturas inexactas o redirecciones innecesarias a la sección de preguntas frecuentes. Las organizaciones pueden implementar una plataforma iPaaS low-code para mantener los sistemas alineados sin necesidad de que los equipos comprendan las bases de datos o escriban consultas SQL.
Punto de dolor: "No podemos confiar en nuestros informes"
Los distintos sistemas almacenan y actualizan la información por separado (a menudo en formatos de datos complejos), lo que da lugar a informes que muestran valores contradictorios, dificultando que los equipos determinen qué datos son precisos. La iPaaS low-code puede ayudar a mejorar la calidad de los datos al sincronizar los registros entre aplicaciones en tiempo real, aplicar reglas y validaciones coherentes y facilitar a los equipos la depuración de discrepancias para que todos trabajen desde una única fuente fiable.
Problema: “El departamento de TI siempre es un cuello de botella”.
En lugar de exigir a los desarrolladores que escriban scripts o reglas específicas para cada nueva solicitud, las plataformas iPaaS low-code permiten a los equipos definir visualmente la lógica personalizada y reutilizar la lógica y los componentes de integración, de modo que los cambios se produzcan más rápidamente sin tener que esperar largos ciclos de desarrollo.
Punto de dolor: "Nuestra pila tecnológica está fuera de control"
A medida que las empresas adoptan más herramientas SaaS, la gestión de las integraciones se convierte en un reto tan importante como la ejecución de numerosas aplicaciones. Una solución es construir una capa de integración centralizada que encaje de forma natural en los entornos DevOps modernos sin añadir más infraestructura que gestionar.
Las plataformas low-code y no-code están cada vez más entrelazadas con la inteligencia artificial, amplificando cada una el valor de la otra. La financiación de la IA está aumentando: los ejecutivos predicen que la inversión en IA aumentará aproximadamente un 150 % entre 2025 y 2030, según un estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV).2 Sin embargo, el mismo estudio reveló que al 68 % de los ejecutivos les preocupa que sus esfuerzos de IA fracasen debido a la falta de Integración con las actividades principales.
El estudio también señala un cambio en las habilidades humanas necesarias, ya que "los ejecutivos dicen que la resolución de problemas y la innovación son las más importantes hoy en día, y la IA generativa las hará aún más importantes en los próximos tres años".
A medida que las organizaciones aceleran el uso de la IA generativa, el papel de las herramientas impulsadas por IA dentro de plataformas de no-code y low-code se vuelve aún más importante. Más allá de acelerar la entrega, la aplicación de la IA a estas plataformas puede mejorar el diseño y el funcionamiento de las integraciones y los flujos de trabajo. Por ejemplo, analizando los flujos de datos, los patrones de uso y las dependencias para sugerir un enrutamiento o un uso de los recursos más eficiente.
Combinados con herramientas de desarrollo visual, estas perspectivas pueden ayudar a los usuarios a probar ideas rápidamente, automatizar flujos de trabajo y construir aplicaciones impulsadas por IA sin depender demasiado de recursos especializados de desarrollo. Este enfoque agiliza la creación de prototipos y permite una iteración más rápida, lo que ayuda a las plataformas low-code a cerrar la brecha entre los conceptos innovadores de IA y la realidad operativa, y a aumentar la probabilidad de que las iniciativas de IA tengan éxito.
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1 IDC 2026 Application Services Survey – Worldwide. IDC. 15 de enero de 2026
2 The Enterprise in 2030. IBM Institute for Business Value. 19 de enero de 2026