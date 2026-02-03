¿Qué es la integración low-code?

Tradicionalmente, los desarrolladores integraban sistemas escribiendo código personalizado, utilizando varios lenguajes de programación para crear integraciones punto a punto, o utilizando middleware empresarial, como buses de servicios empresariales (ESB). Era un proceso que llevaba mucho tiempo y que creaba una gran dependencia de los recursos especializados en el desarrollo de software.

Al mismo tiempo, los entornos de TI empresariales se han vuelto más complejos, lo que tensa aún más el status quo de la integración. Las aplicaciones y los datos están ahora dispersos en entornos híbridos y multinube, y la rápida adopción de numerosas herramientas de software como servicio (SaaS) ha llevado a la "expansión de SaaS" (la proliferación descontrolada de la adopción y el uso de productos SaaS dentro de una organización). Como resultado, la aplicación, los datos y la integración de API se han convertido en un reto cada vez mayor para los equipos de TI, ya de por sí sobrecargados.

Las plataformas de integración low-code, que a menudo se ofrecen como productos de plataforma como servicio (iPaaS low-code), se introdujeron para ayudar a resolver estos desafíos. Estas plataformas basadas en la nube incluyen herramientas low-code, como lienzos de arrastrar y soltar, flujos de trabajo con estilo de diagrama de flujo, configuraciones gráficas y nodos y bloques prediseñados que representan operaciones o tareas en un flujo de trabajo, lo que reduce la dependencia del código personalizado y de las habilidades de desarrollo especializadas. Estas herramientas visuales y fáciles de usar ayudan tanto a los equipos técnicos como a los usuarios no técnicos a crear, implementar y mantener las Integraciones con mayor facilidad.



Las soluciones iPaaS low-code también pueden ayudar a los miembros del equipo a diseñar y automatizar flujos de trabajo, eliminar tareas repetitivas y mantener la coherencia de los datos en todas las aplicaciones y plataformas. Las herramientas low-code y no-code amplían el acceso a las capacidades de integración, lo que permite a más personas de toda la empresa participar en la creación de soluciones, reducir los cuellos de botella y agilizar la entrega.

El desarrollo de fusión, o el modelo de fusión, es un enfoque popular de esta tecnología. En el desarrollo de fusión, los desarrolladores ciudadanos y profesionales trabajan juntos para crear, implementar y gestionar aplicaciones. Por ejemplo, los desarrolladores ciudadanos pueden usar herramientas low-code para un desarrollo rápido y visual en el front-end, mientras que los desarrolladores profesionales escriben código tradicional para características más complejas, configuraciones de backend e integraciones personalizadas que superan las capacidades de las herramientas low-code y los desarrolladores ciudadanos.

Los ejecutivos estiman que casi el 28 % de sus portfolios de aplicaciones se gestionan hoy en día con tecnología low-code o no-code, una cifra que se espera que aumente hasta casi el 40 % en los próximos cinco años, según IDC.1 Este rápido crecimiento refleja las ventajas que la Integración low-code aporta tanto a los equipos de TI como a los desarrolladores ciudadanos.