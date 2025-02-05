¿Qué es la orquestación de API?

La orquestación de API es un proceso que combina múltiples interfaces de programación de aplicaciones (API) en un único sistema unificado. La orquestación coordina el flujo de datos, la secuencia y las dependencias de varias API para lograr un objetivo empresarial específico y proporcionar una experiencia de usuario más fluida.
Una forma sencilla de entender la orquestación es que presenta una única API (la capa de orquestación) que gestiona otras API. Permite a un cliente recurrir a una API para acceder a un flujo de trabajo que abarca múltiples servicios y recursos, cada uno con su propia API.
Al agregar una capa de orquestación de API entre clientes y API, una organización puede coordinar múltiples servicios y aplicaciones para crear un sistema único y fluido.
Muchas organizaciones confían en una compleja red de API que trabajan juntas para completar las tareas empresariales. Estas API trabajan afanosamente entre bastidores; para trabajar de manera eficiente, necesitan comunicarse tanto con los clientes que realizan solicitudes de API como con otras aplicaciones y servicios. La orquestación de API añade una capa de funcionalidad a los servicios existentes que permite que estos servicios funcionen en conjunto. Esto proporciona al usuario una experiencia de front-end fluida mientras el backend está trabajando afanosamente.
La orquestación de API es especialmente importante cuando una organización está pasando por una transformación digital y tiene sistemas heredados y servicios más nuevos en el mismo entorno informático. Los sistemas heredados suelen utilizar una mezcla de tipos de API y la coordinación de la comunicación entre las aplicaciones SaaS y los sistemas y bases de datos locales se puede lograr a través de una capa de orquestación.
La orquestación de API también es importante en una arquitectura de microservicios, donde la funcionalidad de una aplicación depende de la comunicación entre muchos componentes individuales. Estos componentes se comunican a través de API y la orquestación gestiona y coordina estos componentes individuales para permitir la prestación de un servicio más amplio.
La orquestación de API ayuda a gestionar y enrutar flujos de trabajo complejos mediante la coordinación de varias API en un único sistema. Estos flujos de trabajo a menudo requieren acceso a múltiples servicios o recursos, a cada uno de los cuales se accede a través de una API diferente. Una capa de orquestación presenta un único punto de contacto para aplicaciones y servicios que, de otro modo, tendrían que recurrir a cada API individual.
Considere un caso de uso en un flujo de trabajo de comercio electrónico: cuando un cliente realiza una compra en una plataforma de comercio electrónico, se requieren muchos servicios y llamadas a múltiples endpoints para completar ese pedido. Puede haber una llamada a una API para comprobar el inventario, otra para extraer artículos específicos, acceder a plataformas de pago, extraer datos del software CRM, enviar el paquete al transportista y mucho más.
Para que estos procesos empresariales funcionen en tiempo real, como se espera, todas estas acciones deben realizarse en el orden correcto. Una capa de orquestación pone todas estas llamadas en un flujo de trabajo lógico coherente, agilizando lo que de otro modo sería una compleja secuencia de eventos.
La orquestación de API coordina la comunicación entre estos diferentes servicios, facilitando la ejecución de diversas tareas en un flujo de trabajo para lograr un objetivo específico. La orquestación actúa como un director de orquesta, coordinando varias API para crear un sistema unificado al que se accede a través de una única API front-end.
Aunque la orquestación de API y la integración de API son conceptos diferentes, están relacionados. La integración de API ayuda a facilitar la orquestación de API.
La integración de API es el proceso a través del cual diferentes aplicaciones de software, sistemas y plataformas se conectan entre sí e intercambian datos. La integración de API es sobre utilizar las API para exponer los flujos de integración y permitir que las aplicaciones y los sistemas—ya sean heredados o nuevos—intercambien datos y compartan servicios.
La orquestación de API es el proceso de coordinar varias API, algunas de las cuales ya podrían utilizarse para conectar sistemas empresariales y flujos de integración, para realizar tareas específicas. La orquestación de API puede organizar estas aplicaciones, sistemas y bases de datos integrados en valiosos flujos de trabajo.
En resumen, la integración de API se refiere al uso de API para exponer flujos de integración y conectar sistemas y flujos de trabajo empresariales; La orquestación de API combina varias API para crear un único sistema.
Las pasarelas API y la orquestación de API pueden realizar tareas similares. Si bien una pasarela puede ejecutar algunas funciones de orquestación y habilitarla, la orquestación de API va más allá de sus capacidades.
Una pasarela API es una herramienta de gestión de API. Actúa como un único punto de entrada para las llamadas a la API y dirige las llamadas del cliente a los recursos del backend. Puede realizar funciones similares a la orquestación de API, como el almacenamiento en caché, la monitorización de errores y la transformación de datos. Las pasarelas API también pueden realizar funciones esenciales como la limitación de velocidad.
La principal diferencia es que las pasarelas API proporcionan un único punto de entrada para las solicitudes de API y gestionan el flujo de esas solicitudes. La orquestación de API coordina varias API para completar una tarea específica.
Los microservicios, o arquitectura de microservicios, es un método arquitectónico nativo de la nube en el que una sola aplicación se compone de muchos componentes o servicios más pequeños acoplados de forma flexible e implementables de forma independiente. Estas partes independientes se comunican a través de API y la orquestación de microservicios ayuda a coordinar estos microservicios para crear aplicaciones coherentes más grandes.
Una arquitectura de microservicios solo puede funcionar según lo previsto cuando la comunicación entre todos los componentes es coordinada y coherente, y la orquestación facilita esa coordinación. La orquestación también incluye la detección de servicios, el control del flujo de trabajo y la gestión de errores, y permite a las organizaciones integrar los microservicios con sus sistemas heredados.
Una capa de orquestación realiza varias funciones vitales que mejoran la eficiencia de las API de una organización. Estas funciones incluyen:
Estas funciones son clave para agilizar los flujos de trabajo de las API de una organización y reducir la cantidad de intervención humana necesaria en procesos empresariales complejos.
Integración: las organizaciones suelen utilizar una mezcla de tipos, estilos y lenguajes de API, como GraphQL, RPC, WebSocket y API REST para diferentes casos de uso. Además, las organizaciones pueden tener una combinación de sistemas nuevos y heredados en el mismo entorno informático. Una capa de orquestación ayuda a normalizar las estructuras de datos entre sistemas y coordina la comunicación entre estos diversos tipos de API
Transformación de datos: cuando una aplicación cliente envía una llamada a la API, el formato tanto de la llamada como de la respuesta depende del protocolo, el lenguaje o el estilo arquitectónico de la API. Si un flujo de trabajo requiere que estas API se comuniquen y compartan datos entre sí, entonces la respuesta de una API debe convertirse en un formato legible para enviar a la siguiente API.
La orquestación introduce un formato de llamada estandarizado que cumple tanto con los requisitos del cliente que realiza la llamada como con la API de backend que responde a ella.
Flujos de trabajo lógicos: cuando un flujo de trabajo digital implica varias API, suele ser importante que estas API se llamen en una secuencia específica. Las herramientas de orquestación de API pueden refinar esta complicada serie de procesos de llamada y respuesta a través de herramientas como el diseño visual del flujo de trabajo.
Automatización: la automatización es un aspecto crucial de la racionalización de los flujos de trabajo digitales. Las herramientas de orquestación de API ofrecen características como conectores no-code que permiten a los usuarios crear y automatizar interacciones entre diferentes servicios.
Notificaciones de errores: las herramientas de orquestación de API ayudan a monitorizar y marcar errores en la capa de orquestación, lo que reduce la necesidad de comprobar cada aplicación y microservicio si se produce un error.
Reintentos: la comunicación entre APIs puede fallar en ocasiones y las herramientas de orquestación de API pueden reintentar estas comunicaciones fallidas, manteniendo el flujo de datos a pesar de las interrupciones momentáneas.
Autenticación y seguridad de API: la seguridad de API es importante, pero los flujos de trabajo de autenticación a veces pueden ralentizar la comunicación entre las API. Además, las organizaciones pueden tener API que utilizan varias medidas de autenticación de API para conceder permisos, como API keys, OAuth y tokens de API. Las herramientas de orquestación de API pueden automatizar la canalización de autenticación, manteniendo seguros los datos confidenciales sin interrumpir el flujo de datos.
Almacenamiento en caché: para ayudar a mantener la eficiencia de los flujos de trabajo de las API, las herramientas de orquestación de API admiten el almacenamiento en caché de datos, almacenando los datos a los que se hace referencia con frecuencia en una caché para que se pueda acceder a ellos sin un proceso de llamada y respuesta de API.
La orquestación de API puede ayudar a optimizar el entorno de API de una organización. Los principales beneficios de la orquestación de API incluyen:
La orquestación de API puede simplificar flujos de trabajo digitales complejos y facilitar el flujo de datos. Esto es especialmente útil para las organizaciones que utilizan una mezcla de tipos de API, o que actualmente están integrando sistemas heredados y aplicaciones en un nuevo entorno informático.
La orquestación de API facilita el flujo de datos y la comunicación de API, creando ecosistemas de API más flexibles. Esta flexibilidad hace que los entornos sean más escalables y facilita la adición de nuevas API, aplicaciones y servicios sin interrumpir los sistemas existentes.
La orquestación de API ofrece una API front-end unificada para interactuar con una compleja red de aplicaciones y servicios. Esto simplifica el proceso para los usuarios finales y ayuda a que los procesos se muevan más rápidamente. En el backend, la implementación de una capa de orquestación mejora la eficiencia de la gestión de solicitudes sin necesidad de intervención de los empleados.
