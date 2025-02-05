¿Qué es la orquestación de API?

Una capa de orquestación realiza varias funciones vitales que mejoran la eficiencia de las API de una organización. Estas funciones incluyen:

Integración

Transformación de datos

Flujos de trabajo lógicos

automatización

Notificaciones de error

Reintentos

Autenticación y seguridad de API

Almacenamiento en caché

Estas funciones son clave para agilizar los flujos de trabajo de las API de una organización y reducir la cantidad de intervención humana necesaria en procesos empresariales complejos.

Integración: las organizaciones suelen utilizar una mezcla de tipos, estilos y lenguajes de API, como GraphQL, RPC, WebSocket y API REST para diferentes casos de uso. Además, las organizaciones pueden tener una combinación de sistemas nuevos y heredados en el mismo entorno informático. Una capa de orquestación ayuda a normalizar las estructuras de datos entre sistemas y coordina la comunicación entre estos diversos tipos de API

Transformación de datos: cuando una aplicación cliente envía una llamada a la API, el formato tanto de la llamada como de la respuesta depende del protocolo, el lenguaje o el estilo arquitectónico de la API. Si un flujo de trabajo requiere que estas API se comuniquen y compartan datos entre sí, entonces la respuesta de una API debe convertirse en un formato legible para enviar a la siguiente API.



La orquestación introduce un formato de llamada estandarizado que cumple tanto con los requisitos del cliente que realiza la llamada como con la API de backend que responde a ella.

Flujos de trabajo lógicos: cuando un flujo de trabajo digital implica varias API, suele ser importante que estas API se llamen en una secuencia específica. Las herramientas de orquestación de API pueden refinar esta complicada serie de procesos de llamada y respuesta a través de herramientas como el diseño visual del flujo de trabajo.

Automatización: la automatización es un aspecto crucial de la racionalización de los flujos de trabajo digitales. Las herramientas de orquestación de API ofrecen características como conectores no-code que permiten a los usuarios crear y automatizar interacciones entre diferentes servicios.

Notificaciones de errores: las herramientas de orquestación de API ayudan a monitorizar y marcar errores en la capa de orquestación, lo que reduce la necesidad de comprobar cada aplicación y microservicio si se produce un error.

Reintentos: la comunicación entre APIs puede fallar en ocasiones y las herramientas de orquestación de API pueden reintentar estas comunicaciones fallidas, manteniendo el flujo de datos a pesar de las interrupciones momentáneas.

Autenticación y seguridad de API: la seguridad de API es importante, pero los flujos de trabajo de autenticación a veces pueden ralentizar la comunicación entre las API. Además, las organizaciones pueden tener API que utilizan varias medidas de autenticación de API para conceder permisos, como API keys, OAuth y tokens de API. Las herramientas de orquestación de API pueden automatizar la canalización de autenticación, manteniendo seguros los datos confidenciales sin interrumpir el flujo de datos.

Almacenamiento en caché: para ayudar a mantener la eficiencia de los flujos de trabajo de las API, las herramientas de orquestación de API admiten el almacenamiento en caché de datos, almacenando los datos a los que se hace referencia con frecuencia en una caché para que se pueda acceder a ellos sin un proceso de llamada y respuesta de API.