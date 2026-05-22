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Gestión de activos

¿Qué es la gestión de activos de hardware (HAM)?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 22 de mayo de 2026

Gestión de activos de hardware (HAM), definida

La gestión de activos de hardware (HAM) es el conjunto de prácticas para gestionar los activos físicos de TI de la tecnología de la información (TI). Estos activos de hardware son esenciales para hacer negocios e incluyen ordenadores portátiles, servidores, ordenadores de sobremesa, centros de datos y equipos de red.

Una estrategia clara y directa de HAM apoya resultados empresariales críticos como la rentabilidad, el cumplimiento y la seguridad. Los activos bien mantenidos no solo son beneficiosos para un equipo de TI. Pueden mejorar la experiencia general del usuario y optimizar las necesidades empresariales.

De hecho, el mercado de HAM se valoró en 33 500 millones de dólares en 2025, según Future Market Perspectivas. Se espera que el mercado crezca significativamente, aproximadamente 64 mil millones de dólares en los próximos 10 años, lo que significa un creciente interés en las prácticas HAM en todas las organizaciones.

HAM es un subconjunto de la gestión de activos de TI (ITAM). El enfoque de HAM está completamente en los componentes físicos, comenzando inmediatamente después de la adquisición del hardware y continuando a lo largo de su ciclo de vida. El ciclo de vida del activo termina con el proceso de desmantelamiento del activo físico.  

Las soluciones de gestión de TI actuales ofrecen tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial (IA) que están remodelando la gestión del ciclo de vida de los activos de las organizaciones mediante el seguimiento automatizado, la previsión de las demandas y la optimización inteligente.

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¿Por qué es importante la gestión de activos de hardware?

Los activos físicos son caros y una gestión adecuada minimiza los riesgos de seguridad, evita las compras excesivas y ayuda a garantizar que no se pierdan las garantías. El coste financiero de una mala gestión de activos de hardware (HAM) puede ser perjudicial para el negocio y las operaciones en general.

El dicho "no se puede proteger lo que no se ve" suena cierto con respecto a HAM. El proceso de gestión de activos proporciona visibilidad integral de activos y reduce el riesgo de vulneraciones de datos en dispositivos perdidos o no rastreados.

Por otra parte, el HAM es importante para mantener el cumplimiento de la normativa. Las auditorías y los estándares del sector exigen un registro documental claro desde la compra hasta la jubilación. Los procesos HAM pueden garantizar que todos los activos estén contabilizados y que cualquier hardware al final de su vida útil se elimine correctamente, protegiendo los datos sensibles de la empresa y los clientes.

Las herramientas modernas de gestión de activos de TI integran datos históricos del ciclo de vida en procesos y herramientas de gestión de activos , permitiendo una toma de decisiones más estratégica basada en datos en tiempo real. Los líderes de TI pueden tomar decisiones basadas en datos sobre la vida útil del hardware y los ciclos de actualización.

Las características de automatización pueden reducir los errores humanos y agilizar las tareas rutinarias, como el seguimiento de activos y la incorporación y desvinculación de equipos. HAM puede ayudar a optimizar las operaciones y flujos de trabajo de TI, dando a los equipos de TI más tiempo para centrarse en objetivos empresariales de mayor prioridad.

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HAM contra ITAM

La gestión de activos de hardware (HAM) y la gestión de activos de TI (ITAM) entran en el mismo ámbito de la gestión de activos. Sin embargo, ITAM es el término más amplio que abarca HAM, gestión de activos de software (SAM), gestión de servicios de TI (ITSM), licencias y nube.

ITAM es el seguimiento y la gestión integrales de los activos de TI, que pueden ser cualquier información, software o hardware que una organización utilice como parte de sus actividades empresariales.

HAM se centra únicamente en equipos informáticos físicos y ayuda a los equipos de TI a gestionar su entorno físico de TI. SAM funciona en paralelo a HAM y actúa como su contraparte. En lugar de activos físicos, SAM se centra en todas las aplicaciones de software instaladas licenciadas por la organización, incluyendo aplicaciones locales, basadas en la nube y software como servicio (SaaS ).

Los tres sistemas de gestión trabajan juntos para mantener los procesos básicos de presupuesto, planificación y auditoría. Cada uno de ellos desempeña un papel distinto en un negocio y no deben confundirse entre sí. Los recursos de software asignados diferirán del coste del inventario de hardware físico. Por eso es crucial contar con líderes de TI para cada enfoque para gestionar toda la infraestructura de TI correctamente.

Por otra parte, la gestión de activos empresariales (EAM) es otro marco de gestión del ciclo de vida que se centra en el equipo operativo industrial y pesado. Esta práctica de gestión del ciclo de vida sirve a una parte separada de un negocio, pero puede intersectarse en plataformas unificadas.

¿Qué cuenta como un activo de hardware?

Un activo de hardware puede abarcar cualquier activo tangible de la empresa en cualquier etapa del ciclo de vida de uso. Normalmente, los activo de hardware pueden clasificarse en cuatro categorías:

  • Dispositivos de usuario: esta categoría incluye cualquier hardware propiedad de la empresa utilizado por empleados, como ordenadores portátiles, sobremesas, dispositivos móviles, tabletas y otros. La categoría de usuario también incluye dispositivos personales utilizados para realizar tareas empresariales.
  • Equipos de red y telecomunicaciones: estos activos se refieren al hardware utilizado para facilitar la comunicación dentro de una organización. Los activos de hardware de redes y telecomunicaciones pueden incluir enrutadores, conmutadores, equilibradores de carga y sistemas de teléfono o videoconferencia.
  • Equipo de centro de datos: el equipo del centro de datos incluye todo el hardware físico y los sistemas de soporte que se utilizan para conectar las aplicaciones de TI. Los activos incluyen servidores, dispositivos de seguridad y servicios públicos.
  • Dispositivo auxiliar: esta categoría incluye activos utilizados en todo el entorno de la oficina para apoyar las tareas diarias. El dispositivo auxiliar puede incluir elementos como monitores, impresoras, escáneres, teclados y cables. Los activos de hardware también incluyen trabajadores remotos o híbridos que operan fuera de la oficina de la organización.

Componentes clave de la gestión de activos de hardware

Hay varios elementos esenciales que trabajan juntos para proporcionar mantenimiento y visibilidad de los activos de hardware. Estos componentes son cruciales para sentar las bases del seguimiento de los activos de hardware y la optimización del uso de los activos:

  • Creación de inventario: desarrollo y recopilación de todos los registros de los activos existentes, incluidos ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, impresoras, escáneres y dispositivos móviles.
  • Tecnologías de etiquetado de activos: pruebe varias tecnologías de etiquetado, como etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), códigos QR y rastreo por GPS.
  • Software de gestión de activos: elija una plataforma que utilice el seguimiento y los informes en tiempo real, junto con un generador de flujos de trabajo simplificado.
  • Programación de mantenimiento: implementación de un programa de mantenimiento que maximice la vida útil de los activos y optimice el rendimiento.
  • Informes de panel de control: al utilizar un panel de control con análisis avanzados para el reconocimiento de patrones, detecta los riesgos de seguridad y gestiona el estado general del hardware.

El ciclo de vida de la gestión de activos de hardware

Varios pasos básicos en el ciclo de vida de la gestión de activos de hardware (HAM) son clave para adquirir, monitorizar, mantener y retirar activos físicos. Los equipos de TI deben comprender en qué punto de su ciclo de vida se encuentran los activos para tomar decisiones más estratégicas de presupuestación y planificación.

  1. Planificación y solicitud: el ciclo de vida comienza antes de que se adquiera cualquier activo. Los equipos de TI deben recopilar información sobre las necesidades de la organización y la financiación disponible. Varios factores influyen en la determinación de las necesidades de hardware de una organización, incluidas las prioridades presupuestarias, los datos de los clientes, los datos empresariales, las incidencias y el cumplimiento. Después de establecer las solicitudes y necesidades, las organizaciones deben identificar soluciones de hardware y adquirir información sobre los activos.
  2. Compras: el siguiente paso del ciclo de vida es adquirir el equipo. Este paso requiere que los equipos realicen una investigación sobre qué proveedores satisfacen mejor sus necesidades, lo que a menudo implica una gestión detallada de los contratos. Tendrán que obtener presupuestos y negociar contratos en nombre de la organización y trabajar con el equipo financiero para garantizar que las necesidades de hardware se alineen con el presupuesto asignado. Considera los activos actuales y futuros, así como la garantía y el soporte técnico del proveedor.
  3. Implementación: la implementación de los activos físicos incluye la configuración del equipo, la instalación del software, la gestión de la configuración y la integración con la infraestructura de TI existente. Los equipos de TI deben probar la compatibilidad de los activos y ayudar a garantizar que todo funcione correctamente. Asegírese de documentar cualquier anomalía o configuración no estándar para que los equipos de servicio tengan la información necesaria para apoyar los activos.
  4. Monitorización: cuando se implementan los activos, los equipos de TI deben monitorizar continuamente el hardware para comprobar su rendimiento y seguridad. Las herramientas HAM modernas ofrecen informes de panel de control y estadísticas analíticas sobre el uso, los riesgos de seguridad y el estado general de los activos. Los equipos de TI pueden utilizar esta información para evaluar los problemas y resolverlos antes de que se produzca un tiempo de inactividad.
  5. Servicio y mantenimiento: los programas de mantenimiento continuo serán cruciales para mantener los activos de hardware y pueden garantizar que todos los dispositivos físicos funcionan correctamente. Mantenga un calendario para supervisar los informes, las métricas y las recomendaciones de los fabricantes. Estos datos de activos son vitales para el éxito de una gestión eficaz de activos de hardware y para aumentar la longevidad de las inversiones en activos.
  6. Retirada y eliminación: la última fase del ciclo de vida es retirar y desechar el hardware. Es importante reconocer cuando una herramienta ya no satisface las necesidades de la empresa y debe desecharse mediante un proceso de recuperación de activos de TI. Retirar un activo al final de su vida útil puede evitar problemas de seguridad, robos o vulnerabilidades. Desarrolle una lista de comprobación sencilla para retirar los activos, incluida la actualización de las hojas de cálculo del inventario de activos, la eliminación de datos confidenciales y la gestión de la eliminación física.

Beneficios de la gestión de activos de hardware

La gestión de activos de hardware (HAM) ofrece a las organizaciones un conjunto claro de prácticas y procedimientos para gestionar el volumen, a menudo abrumador, de hardware empresarial.

Estos son algunos de los principales beneficios:

  • Control de costes y prevención de pérdidas: las herramientas HAM efectivas ayudan a las organizaciones a identificar activos infrautilizados, a controlar el coste total de propiedad y a mantener un inventario preciso del hardware. Este nivel de monitorización puede ayudar a prevenir problemas inesperados y establecer controles de costes en tiempo real.
  • Fortalecer la posición de seguridad: Una supervisión estricta de los activos a través de HAM pone al equipo de TI de la Organización en el controlador. Pueden defenderse de las actividades no autorizadas y de las brechas de datos mediante protocolos de supervisión y mantenimiento continuos.
  • Cumpla con los requisitos de auditoría y cumplimiento: los requisitos reglamentarios y legales definidos en el ciclo de vida del HAM simplifican el proceso de configuración del nuevo hardware. El proceso ayuda a garantizar que el hardware existente también cumpla y siga siendo compatible.
  • Reduzca el tiempo de inactividad y las interrupciones: la gestión de activos adecuada ayuda a garantizar que los empleados tengan equipo actualizado y fiable. Al seguir los pasos del ciclo de vida, las organizaciones pueden minimizar los riesgos de seguridad, los fallos de hardware y la incompatibilidad de modelos.
  • Maximice el valor del proveedor y de la garantía: los programas de mantenimiento metódicos y la supervisión estructurada del uso pueden garantizar que los empleados aprovechan al máximo el equipo. Al maximizar los activos, los equipos de TI pueden ayudar a reducir el gasto general.

Los desafíos más comunes de la gestión de activos de hardware

Dependiendo del tamaño de la organización, monitorizar cientos o incluso miles de activos de hardware puede ser un reto.

Estos son algunos de los principales retos de la gestión de activos de hardware (HAM) a los que pueden enfrentarse las organizaciones y sugerencias sobre cómo afrontarlos:

Dispositivos no registrados y TI invisible

Las organizaciones a menudo carecen de las herramientas para mantener el inventario de activos o de las prácticas para hacer un seguimiento de los activos. Esta falta de supervisión puede generar preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la TI invisible, que ocurre cuando los recursos de TI se utilizan en una red empresarial sin el conocimiento del departamento de TI. Cuando se produce esta situación, la organización queda expuesta a vulnerabilidades e imprecisiones.

Qué hacer: Una forma de superar este problema es introducir una herramienta HAM que gestione el inventario durante todo el ciclo de vida, lo que permita tomar decisiones más informadas y ahorrar costes.

Compras complejas

Al elegir los activos empresariales, es importante considerar dónde se adquieren. El proceso de compra puede complicarse cuando los activos provienen de varios países, lo que requiere múltiples proveedores regionales y diferentes regulaciones aduaneras. Además, pueden entrar en juego múltiples tipos de cambio, lo que puede causar retrasos en la implementación y confusión sobre las políticas de precios.

Qué hacer: Una buena forma de evitar este escenario es limitar los activos de hardware a un solo país para simplificar el proceso de compras, envío y recuperación.

Asignación limitada de recursos

La gestión de activos de hardware de TI requerirá recursos significativos a lo largo de todo el ciclo de vida de la gestión. Un equipo de TI necesitará recursos y soporte para planificar, adquirir, instalar, solucionar problemas, mantener y eliminar activos. La escasez de personal o la existencia de prioridades contrapuestas podrían afectar al servicio informático y suponer una carga para los equipos de TI.

Qué hacer: para evitar esta escasez de recursos, comunique las necesidades con antelación y establezca las expectativas desde el principio.

Lagunas en auditoría y cumplimiento

Los requisitos de cumplimiento pueden variar según el número de activos de hardware y el tamaño de la organización. Si una organización carece de una pista de auditoría clara, puede resultar difícil cumplir con los requisitos de cumplimiento específicos.

Qué hacer: para evitar este problema, las organizaciones deben hacer un seguimiento del cumplimiento y utilizar sistemas HAM que permitan a los empleados avisar al servicio de asistencia cuando es necesario realizar mantenimiento.

Gestión de activos de hardware e IA

La gestión de activos de hardware (HAM) evoluciona a medida que avanza la tecnología y surgen nuevas herramientas y casos de uso. Las organizaciones innovadoras y con visión de futuro ya están adoptando herramientas impulsadas por IA, que proporcionan fiabilidad y visibilidad.

El futuro de los HAM es análisis predictivo. Las herramientas de gestión de activos impulsadas con algoritmos de ML (machine learning) pueden analizar datos de activos para predecir fallos de hardware, vidas útiles óptimas del hardware y plazos de reemplazo.

Por otra parte, los flujos de trabajo automatizados del ciclo de vida permiten a las organizaciones lograr una gestión de activos fluida. De este modo, los activos pasan de una fase del ciclo de vida a la siguiente sin necesidad de intervención manual ni supervisión humana.

Este impulso hacia la automatización inteligente se alinea con el panorama de TI en general. La IA ha demostrado ser una herramienta transformadora en lo que respecta a las funciones de TI en las empresas modernas.

Un informe del IBM Institute for Business Value revela que las organizaciones altamente automatizadas atribuyen un aumento del 10 % en los ingresos a sus esfuerzos de transformación digital y una reducción de casi el 30 % en los costes de TI.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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