¿Qué es la gestión de activos de hardware (HAM)?

La gestión de activos de hardware (HAM) es el conjunto de prácticas para gestionar los activos físicos de TI de la tecnología de la información (TI). Estos activos de hardware son esenciales para hacer negocios e incluyen ordenadores portátiles, servidores, ordenadores de sobremesa, centros de datos y equipos de red.
Una estrategia clara y directa de HAM apoya resultados empresariales críticos como la rentabilidad, el cumplimiento y la seguridad. Los activos bien mantenidos no solo son beneficiosos para un equipo de TI. Pueden mejorar la experiencia general del usuario y optimizar las necesidades empresariales.
De hecho, el mercado de HAM se valoró en 33 500 millones de dólares en 2025, según Future Market Perspectivas. Se espera que el mercado crezca significativamente, aproximadamente 64 mil millones de dólares en los próximos 10 años, lo que significa un creciente interés en las prácticas HAM en todas las organizaciones.
HAM es un subconjunto de la gestión de activos de TI (ITAM). El enfoque de HAM está completamente en los componentes físicos, comenzando inmediatamente después de la adquisición del hardware y continuando a lo largo de su ciclo de vida. El ciclo de vida del activo termina con el proceso de desmantelamiento del activo físico.
Las soluciones de gestión de TI actuales ofrecen tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial (IA) que están remodelando la gestión del ciclo de vida de los activos de las organizaciones mediante el seguimiento automatizado, la previsión de las demandas y la optimización inteligente.
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Los activos físicos son caros y una gestión adecuada minimiza los riesgos de seguridad, evita las compras excesivas y ayuda a garantizar que no se pierdan las garantías. El coste financiero de una mala gestión de activos de hardware (HAM) puede ser perjudicial para el negocio y las operaciones en general.
El dicho "no se puede proteger lo que no se ve" suena cierto con respecto a HAM. El proceso de gestión de activos proporciona visibilidad integral de activos y reduce el riesgo de vulneraciones de datos en dispositivos perdidos o no rastreados.
Por otra parte, el HAM es importante para mantener el cumplimiento de la normativa. Las auditorías y los estándares del sector exigen un registro documental claro desde la compra hasta la jubilación. Los procesos HAM pueden garantizar que todos los activos estén contabilizados y que cualquier hardware al final de su vida útil se elimine correctamente, protegiendo los datos sensibles de la empresa y los clientes.
Las herramientas modernas de gestión de activos de TI integran datos históricos del ciclo de vida en procesos y herramientas de gestión de activos , permitiendo una toma de decisiones más estratégica basada en datos en tiempo real. Los líderes de TI pueden tomar decisiones basadas en datos sobre la vida útil del hardware y los ciclos de actualización.
Las características de automatización pueden reducir los errores humanos y agilizar las tareas rutinarias, como el seguimiento de activos y la incorporación y desvinculación de equipos. HAM puede ayudar a optimizar las operaciones y flujos de trabajo de TI, dando a los equipos de TI más tiempo para centrarse en objetivos empresariales de mayor prioridad.
La gestión de activos de hardware (HAM) y la gestión de activos de TI (ITAM) entran en el mismo ámbito de la gestión de activos. Sin embargo, ITAM es el término más amplio que abarca HAM, gestión de activos de software (SAM), gestión de servicios de TI (ITSM), licencias y nube.
ITAM es el seguimiento y la gestión integrales de los activos de TI, que pueden ser cualquier información, software o hardware que una organización utilice como parte de sus actividades empresariales.
HAM se centra únicamente en equipos informáticos físicos y ayuda a los equipos de TI a gestionar su entorno físico de TI. SAM funciona en paralelo a HAM y actúa como su contraparte. En lugar de activos físicos, SAM se centra en todas las aplicaciones de software instaladas licenciadas por la organización, incluyendo aplicaciones locales, basadas en la nube y software como servicio (SaaS ).
Los tres sistemas de gestión trabajan juntos para mantener los procesos básicos de presupuesto, planificación y auditoría. Cada uno de ellos desempeña un papel distinto en un negocio y no deben confundirse entre sí. Los recursos de software asignados diferirán del coste del inventario de hardware físico. Por eso es crucial contar con líderes de TI para cada enfoque para gestionar toda la infraestructura de TI correctamente.
Por otra parte, la gestión de activos empresariales (EAM) es otro marco de gestión del ciclo de vida que se centra en el equipo operativo industrial y pesado. Esta práctica de gestión del ciclo de vida sirve a una parte separada de un negocio, pero puede intersectarse en plataformas unificadas.
Un activo de hardware puede abarcar cualquier activo tangible de la empresa en cualquier etapa del ciclo de vida de uso. Normalmente, los activo de hardware pueden clasificarse en cuatro categorías:
Hay varios elementos esenciales que trabajan juntos para proporcionar mantenimiento y visibilidad de los activos de hardware. Estos componentes son cruciales para sentar las bases del seguimiento de los activos de hardware y la optimización del uso de los activos:
Varios pasos básicos en el ciclo de vida de la gestión de activos de hardware (HAM) son clave para adquirir, monitorizar, mantener y retirar activos físicos. Los equipos de TI deben comprender en qué punto de su ciclo de vida se encuentran los activos para tomar decisiones más estratégicas de presupuestación y planificación.
La gestión de activos de hardware (HAM) ofrece a las organizaciones un conjunto claro de prácticas y procedimientos para gestionar el volumen, a menudo abrumador, de hardware empresarial.
Estos son algunos de los principales beneficios:
Dependiendo del tamaño de la organización, monitorizar cientos o incluso miles de activos de hardware puede ser un reto.
Estos son algunos de los principales retos de la gestión de activos de hardware (HAM) a los que pueden enfrentarse las organizaciones y sugerencias sobre cómo afrontarlos:
Las organizaciones a menudo carecen de las herramientas para mantener el inventario de activos o de las prácticas para hacer un seguimiento de los activos. Esta falta de supervisión puede generar preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la TI invisible, que ocurre cuando los recursos de TI se utilizan en una red empresarial sin el conocimiento del departamento de TI. Cuando se produce esta situación, la organización queda expuesta a vulnerabilidades e imprecisiones.
Qué hacer: Una forma de superar este problema es introducir una herramienta HAM que gestione el inventario durante todo el ciclo de vida, lo que permita tomar decisiones más informadas y ahorrar costes.
Al elegir los activos empresariales, es importante considerar dónde se adquieren. El proceso de compra puede complicarse cuando los activos provienen de varios países, lo que requiere múltiples proveedores regionales y diferentes regulaciones aduaneras. Además, pueden entrar en juego múltiples tipos de cambio, lo que puede causar retrasos en la implementación y confusión sobre las políticas de precios.
Qué hacer: Una buena forma de evitar este escenario es limitar los activos de hardware a un solo país para simplificar el proceso de compras, envío y recuperación.
La gestión de activos de hardware de TI requerirá recursos significativos a lo largo de todo el ciclo de vida de la gestión. Un equipo de TI necesitará recursos y soporte para planificar, adquirir, instalar, solucionar problemas, mantener y eliminar activos. La escasez de personal o la existencia de prioridades contrapuestas podrían afectar al servicio informático y suponer una carga para los equipos de TI.
Qué hacer: para evitar esta escasez de recursos, comunique las necesidades con antelación y establezca las expectativas desde el principio.
Los requisitos de cumplimiento pueden variar según el número de activos de hardware y el tamaño de la organización. Si una organización carece de una pista de auditoría clara, puede resultar difícil cumplir con los requisitos de cumplimiento específicos.
Qué hacer: para evitar este problema, las organizaciones deben hacer un seguimiento del cumplimiento y utilizar sistemas HAM que permitan a los empleados avisar al servicio de asistencia cuando es necesario realizar mantenimiento.
La gestión de activos de hardware (HAM) evoluciona a medida que avanza la tecnología y surgen nuevas herramientas y casos de uso. Las organizaciones innovadoras y con visión de futuro ya están adoptando herramientas impulsadas por IA, que proporcionan fiabilidad y visibilidad.
El futuro de los HAM es análisis predictivo. Las herramientas de gestión de activos impulsadas con algoritmos de ML (machine learning) pueden analizar datos de activos para predecir fallos de hardware, vidas útiles óptimas del hardware y plazos de reemplazo.
Por otra parte, los flujos de trabajo automatizados del ciclo de vida permiten a las organizaciones lograr una gestión de activos fluida. De este modo, los activos pasan de una fase del ciclo de vida a la siguiente sin necesidad de intervención manual ni supervisión humana.
Este impulso hacia la automatización inteligente se alinea con el panorama de TI en general. La IA ha demostrado ser una herramienta transformadora en lo que respecta a las funciones de TI en las empresas modernas.
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