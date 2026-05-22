¿Qué es la gestión de activos de hardware (HAM)?

Una estrategia clara y directa de HAM apoya resultados empresariales críticos como la rentabilidad, el cumplimiento y la seguridad. Los activos bien mantenidos no solo son beneficiosos para un equipo de TI. Pueden mejorar la experiencia general del usuario y optimizar las necesidades empresariales.

De hecho, el mercado de HAM se valoró en 33 500 millones de dólares en 2025, según Future Market Perspectivas. Se espera que el mercado crezca significativamente, aproximadamente 64 mil millones de dólares en los próximos 10 años, lo que significa un creciente interés en las prácticas HAM en todas las organizaciones.

HAM es un subconjunto de la gestión de activos de TI (ITAM). El enfoque de HAM está completamente en los componentes físicos, comenzando inmediatamente después de la adquisición del hardware y continuando a lo largo de su ciclo de vida. El ciclo de vida del activo termina con el proceso de desmantelamiento del activo físico.

Las soluciones de gestión de TI actuales ofrecen tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial (IA) que están remodelando la gestión del ciclo de vida de los activos de las organizaciones mediante el seguimiento automatizado, la previsión de las demandas y la optimización inteligente.