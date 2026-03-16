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Gestión de activos

¿Qué es la recuperación de activos de TI?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Publicado el 16 de marzo de 2026

¿Qué es la recuperación de activos de TI?

La recuperación de activos de TI es un proceso en el que confían las empresas para asegurar, evaluar y deshacerse de forma segura de los equipos informáticos en desuso. Es una parte fundamental de la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) de TI, un enfoque estratégico para prolongar la vida útil de los activos y aumentar su eficacia.

La recuperación de activos sustenta varios aspectos importantes de las prácticas informáticas de las empresas modernas, como el ahorro de costes, la seguridad de datos y su destrucción segura.

Las organizaciones dependen de una amplia gama de activos de TI para sus procesos de actividad principal, incluidos ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y servidores. Cuando estos activos llegan al final de su ciclo de vida, deben encontrar formas de recuperar su valor residual y gestionar su disposición final.

En la gestión de la cadena de suministro (SCM) moderna, la recuperación de activos de TI se ha convertido en una parte clave de la economía circular. Este enfoque implica un modelo económico que ayude a eliminar los residuos electrónicos y a promover la sostenibilidad al extender los ciclos de vida del hardware de TI mediante la reutilización y la reventa. La economía circular depende de un conjunto diverso de prácticas conocidas como disposición de activos de TI (ITAD) que incluyen el borrado de datos, la eliminación de datos, la trituración y el remarketing de dispositivos fuera de servicio.

Los programas de recuperación de activos de TI se definen mediante certificaciones reconocidas nacional e internacionalmente y marcos de protección de datos. Algunas de las más comunes las ofrecen organizaciones como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa.

Las fases del ciclo de vida de los activos de TI

Todos los activos de TI, independientemente de su tamaño o complejidad, pasan por las cinco fases del ciclo de vida de los activos de TI:

  • Planificación
  • Compras
  • Implementación
  • Operación y mantenimiento
  • Eliminación

Dependiendo de la cantidad y complejidad de los activos de TI que se recuperen, puede llevar desde unos días (por ejemplo, borrado in situ) hasta unas semanas (por ejemplo, renovación y remarketing). Cada etapa depende de un seguimiento y una documentación precisos y detallados de los activos, la base de un enfoque sólido de la gestión de los activos de TI (ITAM).

  • Planificación: las organizaciones evalúan la necesidad de un nuevo dispositivo o dispositivos, realizan análisis coste-beneficio, calculan el coste total de propiedad (TCO) y comparan diferentes métodos de adquisición.
  • Compras: en la fase de compras, se identifica, evalúa y compra el activo específico, junto con cualquier componente adicional de hardware o software o más infraestructura de TI necesaria para satisfacer las necesidades de la empresa.
  • Implementación: el activo se instala e integra en el entorno informático de la organización para que pueda proporcionar las capacidades, el acceso de los usuarios y la asistencia necesarios.
  • Operación y mantenimiento: el activo pasa a ser operativo, lo que significa que se utiliza y se mantiene de la forma que la organización requiere y puede recibir las mejoras o reparaciones necesarias.
  • Eliminación: una vez que finaliza su vida útil y su funcionamiento deja de ser rentable, el activo de TI se desmantela, un proceso que implica su retirada física, destrucción segura de datos y eliminación final.

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Los cinco pasos del trabajo de recuperación de activos de TI

El proceso de recuperación de activos se basa en una serie de cinco pasos coordinados diseñados para optimizar el valor del activo y la seguridad de datos. A continuación, se detalla cada paso y su importancia en el proceso general.

1. Inventario y evaluación de activos

Para establecer un enfoque sólido de recuperación de activos informáticos, las organizaciones necesitan mantener un inventario en tiempo real de sus equipos informáticos retirados, incluidos ordenadores portátiles, discos duros y componentes de hardware desmontables.

Los inventarios completos y en tiempo real pueden ayudar a las organizaciones a realizar un seguimiento del estado de los activos, evaluar el valor residual y elegir el enfoque de recuperación más rentable.

2. Borrado de datos in situ y transporte seguro

Al deshacerse de datos y activos sensibles en las instalaciones (normalmente en centros de datos), la mayoría de las organizaciones prefieren la destrucción y borrado de datos in situ frente a la destrucción fuera de las instalaciones .

Tácticas como la sanitización de datos (un proceso que elimina de manera permanente la información sensible de los dispositivos de almacenamiento multimedia) ayudan a garantizar que no abandonen las instalaciones.

3. Destrucción de datos

El tercer paso del proceso de recuperación de activos de TI se centra en el borrado seguro de datos, la limpieza de datos y la destrucción física de los activos de TI, cuando sea necesario.

Los proveedores de destrucción de datos deben obtener certificaciones de organizaciones como la Asociación Nacional para la Destrucción de Información (NAID) cuya calificación más alta, NAID AAA, se considera el estándar del sector. Los proveedores de servicios gestionados (MSP) con estas certificaciones, prácticas documentadas de destrucción de datos y un compromiso probado con la responsabilidad medioambiental suelen ser partners sólidos.

4. Remodelación

Los activos que tienen un valor potencial de reventa y cuyos datos se han eliminado de forma segura son aptos para reacondicionamiento y redistribución o reventa.

En la fase de reforma, los activos se reparan, prueban y actualizan para poder volver a utilizarse. A continuación, las empresas pueden volver a implementar el activo dentro de su propia organización o optar por revenderlo, utilizando herramientas de remarketing para aumentar su valor de reventa.

5. Reciclaje

Los activos de TI que no pueden revenderse o reasignarse dentro de una organización se reciclan. El quinto paso del proceso de recuperación de activos informáticos implica la eliminación final de los dispositivos que se consideran irrecuperables y que ya no contienen datos sensibles.

Las placas de circuitos, por ejemplo, están llenas de metales y plásticos valiosos que pueden desviarse de los vertederos y reprocesarse para minimizar el impacto medioambiental. La quinta y última etapa de la recuperación de activos de TI es fundamental para la responsabilidad medioambiental y la economía circular.

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Beneficios de la recuperación de activos de TI

La recuperación de activos de TI puede beneficiar muchos aspectos de una organización, desde reducir los costes generales y aumentar la eficiencia hasta mejorar su perfil de gobierno ambiental y social (ESG). Estos son algunos de sus principales beneficios a nivel empresarial:

  • Mejores rendimientos financieros: las organizaciones que practican una sólida recuperación de activos de TI normalmente pueden recuperar el valor de los activos revendiendo, reutilizando o reacondicionando dispositivos (después de eliminar los datos confidenciales).
  • Seguridad de datos mejorada: cada activo de TI es una oportunidad potencial para que los ciberdelincuentes roben información confidencial que no se ha eliminado adecuadamente. La recuperación certificada de activos de TI es esencial para garantizar que los datos sensibles sean destruidos y que no se produzcan vulneraciones de datos.
  • Reducción de residuos electrónicos: la mayoría de las organizaciones generan volúmenes crecientes de residuos electrónicos cada año, como activos de TI rotos, desechados u obsoletos. La eliminación adecuada de los activos de TI (ITAD), una parte clave de la recuperación de activos de TI, ayuda a reducir los residuos electrónicos mediante el reciclaje de metales, plásticos y otros materiales.
  • Mejora de la optimización de los recursos: la recuperación de activos de TI ayuda a las organizaciones a ampliar los ciclos de vida de sus activos de TI más valiosos y a garantizar que funcionen a niveles máximos durante períodos de tiempo más largos.
  • Mayor eficiencia operativa: mediante el uso de herramientas automatizadas que ayudan a optimizar los flujos de trabajo, los programas modernos de recuperación de activos de TI mejoran la eficiencia operativa de los activos de TI y prolongan su ciclo de vida.

¿Quién se beneficia de la recuperación de activos de TI?

Las ventajas de una recuperación adecuada de los activos de TI no se limitan a los departamentos de TI de las organizaciones individuales; a menudo se extienden a sectores enteros. Estos son algunos sectores y partes interesadas que se benefician con frecuencia:

  • Proveedores de servicios: muchas empresas y compañías de TI ofrecen a sus clientes la recuperación integral de activos y el ITAD como un servicio premium o un paquete de servicios.
  • Proveedores de centros de datos: a menudo, los proveedores de centros de datos gestionan el desmantelamiento y la sustitución de los servidores que ofrecen a los clientes con una interrupción mínima.
  • Grupos ecologistas: los grupos ecologistas como Sierra Club y Greenpeace monitorizan activamente la eliminación de residuos electrónicos y reconocen a las organizaciones que lo hacen bien.
  • Consumidores: uno de los aspectos que a menudo se pasan por alto de una sólida recuperación de activos de TI es el beneficio para el consumidor en forma de equipos de TI reutilizados y de menor precio, como ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y teléfonos móviles.

Consideraciones clave sobre la recuperación de activos de TI

Para implantar un proceso sólido de recuperación de activos de TI, las organizaciones deben tener en cuenta varios factores. Estos son algunos de los más importantes:

  • Conformidad: garantizar que las prácticas de destrucción de datos se ajustan a las normas de seguridad de datos como NIST, ISO y RGPD debe ser siempre una consideración primordial para la recuperación de activos informáticos. El incumplimiento de estas normas puede conllevar multas elevadas y la revocación de la certificación.
  • Precios: las organizaciones deben evaluar rigurosamente el valor de reventa de todo su hardware de TI y sopesar su potencial de recuperación con los costes de servicio y reacondicionamiento. La práctica de revisar regularmente los activos de TI es una parte esencial de los programas de recuperación sólidos.
  • Presentación de informes: establecer una sólida estructura de informes sobre el estado y la situación de los activos informáticos es esencial para la transparencia de la organización. Las organizaciones deben elegir proveedores y contratistas que puedan proporcionar una documentación rigurosa de la cadena de custodia y métricas en tiempo real relacionadas con la recuperación de activos.
  • Sostenibilidad: los residuos electrónicos están supervisados de cerca por las Naciones Unidas (ONU), que informaron en 2024 de que los niveles de residuos electrónicos habían aumentado un 82 % desde 2010. La ONU también reveló que se preveía que aumentaran otro 32 % para 2030.1 Los servicios responsables de recuperación de activos de TI ayudan a prevenir este aumento al extender los ciclos de vida de los activos de TI, mejorar el ahorro de costes, aumentar el valor de reventa y reducir el impacto ambiental general.

Retos de la recuperación de activos informáticos

A pesar de sus numerosas ventajas, instaurar una práctica sólida de recuperación de activos de TI sigue siendo un reto. Estos son algunos de los obstáculos más comunes a los que se enfrentan las organizaciones.

Complejidad regulatoria

Las operaciones empresariales deben alinearse con un conjunto diverso de normas y marcos de cumplimiento que cambian entre sectores y territorios. La disposición de activos de TI (ITAD) se sitúa en la intersección de marcos regulatorios superpuestos que pueden dificultar el cumplimiento y requerir tiempo y recursos significativos.

Vulneraciones de datos

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha hecho que las vulneraciones de datos sean más complejas y sofisticadas.

Según el último informe Cost of a Data Breach de IBM, el 97 % de las organizaciones sufrieron un incidente de seguridad relacionado con la IA el año pasado. Entre estas organizaciones, el 63 % dijo que carecía de las políticas de gobierno de la IA adecuadas para gestionar o prevenir la IA en la sombra. El panorama de la recuperación de activos de TI es vulnerable cuando una mala limpieza o destrucción de datos expone datos confidenciales.

Seguimiento de activos

El seguimiento de activos, la monitorización en tiempo real de la ubicación, procedencia y estado de un activo de TI, puede ser complicado para organizaciones responsables de miles de ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, servidores y otro tipo de hardware informático.

Las inconsistencias en el seguimiento de activos pueden resultar en registros incompletos del ciclo de vida del activo y en historiales de mantenimiento deficientes que, en última instancia, reducen el valor de reventa de un activo.

Cambio tecnológico

Con el rápido ritmo del cambio tecnológico, los ciclos de actualización de hardware más cortos (el plazo para retirar y reemplazar los componentes tecnológicos por otros más nuevos) están limitando las oportunidades de reventa.

Por ejemplo, en algunos sectores, las tecnologías que se compraron hace solo unos años ya no son compatibles con el software que los empleados necesitan para hacer su trabajo. Este aspecto dificulta la reventa de los activos.

Lista de comprobación para la recuperación de activos de TI

Antes de iniciar un programa de recuperación de activos de TI, las organizaciones deben asegurarse de haber realizado estos pasos:

  • Haber mantenido listas de activos de TI que pretenden recuperar, junto con registros detallados del ciclo de vida
  • Haber validado todas las certificaciones de proveedores relevantes (R2, e-Stewards, ISO 14001, NAID)
  • Haber establecido una cadena de custodia y procesos de sanitización de datos in situ
  • Haber requerido comprobante de destrucción segura de datos por parte de todos los proveedores.
  • Haber documentado el valor residual y los resultados de reventa de los activos relevantes
  • Haber garantizado su cumplimiento de las normativas ESG para su disposición final
  • Haber alineado las políticas que rigen sus programas de recuperación de activos de TI con sus políticas de gestión de activos de TI
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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