¿Qué es la recuperación de activos de TI?

La recuperación de activos sustenta varios aspectos importantes de las prácticas informáticas de las empresas modernas, como el ahorro de costes, la seguridad de datos y su destrucción segura.

Las organizaciones dependen de una amplia gama de activos de TI para sus procesos de actividad principal, incluidos ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y servidores. Cuando estos activos llegan al final de su ciclo de vida, deben encontrar formas de recuperar su valor residual y gestionar su disposición final.

En la gestión de la cadena de suministro (SCM) moderna, la recuperación de activos de TI se ha convertido en una parte clave de la economía circular. Este enfoque implica un modelo económico que ayude a eliminar los residuos electrónicos y a promover la sostenibilidad al extender los ciclos de vida del hardware de TI mediante la reutilización y la reventa. La economía circular depende de un conjunto diverso de prácticas conocidas como disposición de activos de TI (ITAD) que incluyen el borrado de datos, la eliminación de datos, la trituración y el remarketing de dispositivos fuera de servicio.

Los programas de recuperación de activos de TI se definen mediante certificaciones reconocidas nacional e internacionalmente y marcos de protección de datos. Algunas de las más comunes las ofrecen organizaciones como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa.