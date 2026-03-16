¿Qué es la recuperación de activos de TI?

La recuperación de activos de TI es un proceso en el que confían las empresas para asegurar, evaluar y deshacerse de forma segura de los equipos informáticos en desuso. Es una parte fundamental de la gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) de TI, un enfoque estratégico para prolongar la vida útil de los activos y aumentar su eficacia.
La recuperación de activos sustenta varios aspectos importantes de las prácticas informáticas de las empresas modernas, como el ahorro de costes, la seguridad de datos y su destrucción segura.
Las organizaciones dependen de una amplia gama de activos de TI para sus procesos de actividad principal, incluidos ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y servidores. Cuando estos activos llegan al final de su ciclo de vida, deben encontrar formas de recuperar su valor residual y gestionar su disposición final.
En la gestión de la cadena de suministro (SCM) moderna, la recuperación de activos de TI se ha convertido en una parte clave de la economía circular. Este enfoque implica un modelo económico que ayude a eliminar los residuos electrónicos y a promover la sostenibilidad al extender los ciclos de vida del hardware de TI mediante la reutilización y la reventa. La economía circular depende de un conjunto diverso de prácticas conocidas como disposición de activos de TI (ITAD) que incluyen el borrado de datos, la eliminación de datos, la trituración y el remarketing de dispositivos fuera de servicio.
Los programas de recuperación de activos de TI se definen mediante certificaciones reconocidas nacional e internacionalmente y marcos de protección de datos. Algunas de las más comunes las ofrecen organizaciones como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa.
Todos los activos de TI, independientemente de su tamaño o complejidad, pasan por las cinco fases del ciclo de vida de los activos de TI:
Dependiendo de la cantidad y complejidad de los activos de TI que se recuperen, puede llevar desde unos días (por ejemplo, borrado in situ) hasta unas semanas (por ejemplo, renovación y remarketing). Cada etapa depende de un seguimiento y una documentación precisos y detallados de los activos, la base de un enfoque sólido de la gestión de los activos de TI (ITAM).
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El proceso de recuperación de activos se basa en una serie de cinco pasos coordinados diseñados para optimizar el valor del activo y la seguridad de datos. A continuación, se detalla cada paso y su importancia en el proceso general.
Para establecer un enfoque sólido de recuperación de activos informáticos, las organizaciones necesitan mantener un inventario en tiempo real de sus equipos informáticos retirados, incluidos ordenadores portátiles, discos duros y componentes de hardware desmontables.
Los inventarios completos y en tiempo real pueden ayudar a las organizaciones a realizar un seguimiento del estado de los activos, evaluar el valor residual y elegir el enfoque de recuperación más rentable.
Al deshacerse de datos y activos sensibles en las instalaciones (normalmente en centros de datos), la mayoría de las organizaciones prefieren la destrucción y borrado de datos in situ frente a la destrucción fuera de las instalaciones .
Tácticas como la sanitización de datos (un proceso que elimina de manera permanente la información sensible de los dispositivos de almacenamiento multimedia) ayudan a garantizar que no abandonen las instalaciones.
El tercer paso del proceso de recuperación de activos de TI se centra en el borrado seguro de datos, la limpieza de datos y la destrucción física de los activos de TI, cuando sea necesario.
Los proveedores de destrucción de datos deben obtener certificaciones de organizaciones como la Asociación Nacional para la Destrucción de Información (NAID) cuya calificación más alta, NAID AAA, se considera el estándar del sector. Los proveedores de servicios gestionados (MSP) con estas certificaciones, prácticas documentadas de destrucción de datos y un compromiso probado con la responsabilidad medioambiental suelen ser partners sólidos.
Los activos que tienen un valor potencial de reventa y cuyos datos se han eliminado de forma segura son aptos para reacondicionamiento y redistribución o reventa.
En la fase de reforma, los activos se reparan, prueban y actualizan para poder volver a utilizarse. A continuación, las empresas pueden volver a implementar el activo dentro de su propia organización o optar por revenderlo, utilizando herramientas de remarketing para aumentar su valor de reventa.
Los activos de TI que no pueden revenderse o reasignarse dentro de una organización se reciclan. El quinto paso del proceso de recuperación de activos informáticos implica la eliminación final de los dispositivos que se consideran irrecuperables y que ya no contienen datos sensibles.
Las placas de circuitos, por ejemplo, están llenas de metales y plásticos valiosos que pueden desviarse de los vertederos y reprocesarse para minimizar el impacto medioambiental. La quinta y última etapa de la recuperación de activos de TI es fundamental para la responsabilidad medioambiental y la economía circular.
La recuperación de activos de TI puede beneficiar muchos aspectos de una organización, desde reducir los costes generales y aumentar la eficiencia hasta mejorar su perfil de gobierno ambiental y social (ESG). Estos son algunos de sus principales beneficios a nivel empresarial:
Las ventajas de una recuperación adecuada de los activos de TI no se limitan a los departamentos de TI de las organizaciones individuales; a menudo se extienden a sectores enteros. Estos son algunos sectores y partes interesadas que se benefician con frecuencia:
Para implantar un proceso sólido de recuperación de activos de TI, las organizaciones deben tener en cuenta varios factores. Estos son algunos de los más importantes:
A pesar de sus numerosas ventajas, instaurar una práctica sólida de recuperación de activos de TI sigue siendo un reto. Estos son algunos de los obstáculos más comunes a los que se enfrentan las organizaciones.
Las operaciones empresariales deben alinearse con un conjunto diverso de normas y marcos de cumplimiento que cambian entre sectores y territorios. La disposición de activos de TI (ITAD) se sitúa en la intersección de marcos regulatorios superpuestos que pueden dificultar el cumplimiento y requerir tiempo y recursos significativos.
El auge de la inteligencia artificial (IA) ha hecho que las vulneraciones de datos sean más complejas y sofisticadas.
Según el último informe Cost of a Data Breach de IBM, el 97 % de las organizaciones sufrieron un incidente de seguridad relacionado con la IA el año pasado. Entre estas organizaciones, el 63 % dijo que carecía de las políticas de gobierno de la IA adecuadas para gestionar o prevenir la IA en la sombra. El panorama de la recuperación de activos de TI es vulnerable cuando una mala limpieza o destrucción de datos expone datos confidenciales.
El seguimiento de activos, la monitorización en tiempo real de la ubicación, procedencia y estado de un activo de TI, puede ser complicado para organizaciones responsables de miles de ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, servidores y otro tipo de hardware informático.
Las inconsistencias en el seguimiento de activos pueden resultar en registros incompletos del ciclo de vida del activo y en historiales de mantenimiento deficientes que, en última instancia, reducen el valor de reventa de un activo.
Con el rápido ritmo del cambio tecnológico, los ciclos de actualización de hardware más cortos (el plazo para retirar y reemplazar los componentes tecnológicos por otros más nuevos) están limitando las oportunidades de reventa.
Por ejemplo, en algunos sectores, las tecnologías que se compraron hace solo unos años ya no son compatibles con el software que los empleados necesitan para hacer su trabajo. Este aspecto dificulta la reventa de los activos.
Antes de iniciar un programa de recuperación de activos de TI, las organizaciones deben asegurarse de haber realizado estos pasos:
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1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, Foro Económico Mundial. Enero 2026