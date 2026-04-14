El desmantelamiento de activos es una parte vital de la gestión de activos, ya que ayuda a las organizaciones a retirar sus activos de TI de una manera que priorice la seguridad de datos, el cumplimiento normativo, la rentabilidad y la sostenibilidad.

En los entornos de TI empresariales modernos y complejos, como los centros de datos y los ecosistemas de Internet de las cosas (IoT), la información y los datos confidenciales suelen permanecer en un dispositivo mucho después de que termine su vida útil. El desmantelamiento y la eliminación de activos de TI (ITAD) ayudan a las organizaciones a destruir los datos de estos dispositivos para que puedan reutilizarse, reciclarse o revenderse.

El proceso moderno de desmantelamiento de activos se extiende a lo largo de toda la vida útil de un activo, integrando en todo momento las mejores prácticas en materia de privacidad de datos y ciberseguridad. La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) eficaz ayuda a garantizar que las empresas cumplen los requisitos normativos y los estándares industriales en evolución en torno al borrado de datos y la gestión de los residuos electrónicos (dispositivos electrónicos obsoletos o desechados).

La demanda de herramientas y flujos de trabajo eficaces para el desmantelamiento de activos es elevada y no deja de crecer. Según un informe reciente, el mercado mundial de capacidades de ITAD se valoró en 17 500 millones de dólares en 2025. Se espera que alcance los 40 100 millones de USD para 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,9 %. 1