El proceso de desmantelamiento de activos es la fase final del ciclo de vida del activo de la que dependen las organizaciones y los departamentos de TI para disponer de forma segura de activos físicos y digitales.
El desmantelamiento de activos es una parte vital de la gestión de activos, ya que ayuda a las organizaciones a retirar sus activos de TI de una manera que priorice la seguridad de datos, el cumplimiento normativo, la rentabilidad y la sostenibilidad.
En los entornos de TI empresariales modernos y complejos, como los centros de datos y los ecosistemas de Internet de las cosas (IoT), la información y los datos confidenciales suelen permanecer en un dispositivo mucho después de que termine su vida útil. El desmantelamiento y la eliminación de activos de TI (ITAD) ayudan a las organizaciones a destruir los datos de estos dispositivos para que puedan reutilizarse, reciclarse o revenderse.
El proceso moderno de desmantelamiento de activos se extiende a lo largo de toda la vida útil de un activo, integrando en todo momento las mejores prácticas en materia de privacidad de datos y ciberseguridad. La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) eficaz ayuda a garantizar que las empresas cumplen los requisitos normativos y los estándares industriales en evolución en torno al borrado de datos y la gestión de los residuos electrónicos (dispositivos electrónicos obsoletos o desechados).
La demanda de herramientas y flujos de trabajo eficaces para el desmantelamiento de activos es elevada y no deja de crecer. Según un informe reciente, el mercado mundial de capacidades de ITAD se valoró en 17 500 millones de dólares en 2025. Se espera que alcance los 40 100 millones de USD para 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,9 %. 1
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El proceso de desmantelamiento de activos consta de siete pasos diseñados para agilizar las operaciones, garantizar el manejo seguro de los datos y mantener el cumplimiento normativo. Eche un vistazo más de cerca a cada uno.
El primer paso en el proceso de desmantelamiento de activos es la identificación de activos, también conocida como validación de activos.
Durante este paso, los modernos sistemas de seguimiento de activos equipados con herramientas de monitorización en tiempo real pueden ayudar a los equipos informáticos a validar sus registros de inventario. También confirman información crítica sobre un activo, como su estado, historial de rendimiento y criticidad general para la infraestructura de TI.
La desmantelación de activos requiere una amplia coordinación entre las partes interesadas, incluidos los departamentos de TI, los equipos de cumplimiento normativo y los responsables de sostenibilidad.
Durante la fase de desmantelamiento, las organizaciones deben establecer plazos de eliminación y elegir un tipo de eliminación, como la reutilización, la reventa o la destrucción de activos. También deben decidir si un activo se desmantelará in situ o fuera del sitio a través de un proveedor certificado.
Existen tres enfoques comunes para eliminar los datos sensibles de los soportes de almacenamiento:
Para evitar costosas vulneraciones de datos, las organizaciones deben seguir estrictas normas del sector para la destrucción de datos durante esta fase. El manejo inadecuado de discos duros y otros dispositivos puede provocar que la información sensible y los datos personales se vean comprometidos, lo que a menudo conlleva multas costosas y daños reputacionales.
La cuarta fase implica la destrucción física de los soportes de almacenamiento mediante la trituración, el aplastamiento o la incineración de las unidades y los componentes.
Las organizaciones suelen llevar a cabo la destrucción física in situ en un entorno controlado y muy visible para poder garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y de sus propias políticas internas.
Los departamentos de TI deben tener una cadena de custodia rigurosa para los activos que envían fuera de las instalaciones y asegurarse de documentar cada paso del viaje.
Este paso incluye un embalaje seguro, un transporte rastreado y una documentación rigurosa de las entregas entre las partes responsables a lo largo del camino. Las organizaciones más maduras implantan sistemas de seguimiento automatizados durante esta fase para garantizar las pistas de auditoría y minimizar los riesgos de ciberseguridad.
La sexta fase del proceso de desmantelamiento de activos evalúa los activos de TI desinfectados para determinar uno de los tres posibles destinos: reutilización, reventa o reciclaje:
El último paso en el proceso de desmantelamiento de activos implica generar documentación y certificaciones para validar el cumplimiento normativo. Estas certificaciones suelen incluir los siguientes artículos:
Las organizaciones más avanzadas utilizan capacidades de automatización y monitorización de cumplimiento en tiempo real durante esta fase para agilizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia.
Cuando se practican correctamente, los siete pasos del proceso de desmantelamiento de activos pueden ofrecer beneficios medibles en todo el conjunto. He aquí un vistazo a cinco de los más comunes:
Organizaciones de distintos tamaños y en una amplia variedad de sectores dependen del desmantelamiento de activos para prolongar los ciclos de vida de los activos y cumplir con normativas específicas de cada sector. Estos son algunos de sus casos de uso más populares.
Los centros de datos a gran escala requieren actualizaciones frecuentes de la infraestructura para garantizar que las empresas ejecuten los sistemas más avanzados con las herramientas y capacidades más avanzadas. El proceso de desmantelamiento de activos ayuda a sustituir los servidores y sistemas de almacenamiento heredados sin interrumpir las operaciones principales de la empresa ni comprometer la seguridad de los datos.
Durante un proyecto de modernización, las prácticas de desmantelamiento de activos garantizan que los trabajadores sigan estrictos protocolos de cadena de custodia para activos críticos como discos duros de alta capacidad y servidores que contienen datos confidenciales.
Los ciclos de actualización (actualizaciones o sustituciones planificadas y periódicas de los activos de TI) son críticos para optimizar el rendimiento de los activos de TI. Las organizaciones confían en el desmantelamiento de activos para retirar de forma segura los equipos de TI antiguos e ineficientes y sustituirlos por herramientas y sistemas modernos. Los equipos de TI sustituyen de forma rutinaria ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y otros dispositivos como parte de los ciclos de actualización de la tecnología, lo que genera grandes volúmenes de activos retirados que contienen datos confidenciales.
El desmantelamiento eficaz de los activos de TI garantiza la sanitización de todos los dispositivos al final de su vida útil, de acuerdo con los estándares del sector.
Cuando dos organizaciones o divisiones se fusionan, es habitual tener duplicados de activos comunes de TI, como ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y servidores. Para aumentar la eficacia, las entidades que se fusionan suelen retirar a la vez un gran volumen de activos de TI redundantes. Durante este tipo de eventos, las organizaciones que se fusionan deben mantener el cumplimiento de la normativa y practicar tácticas seguras de manejo de datos durante todo el proceso.
Las organizaciones que atraviesan fusiones dependen del proceso de desmantelamiento de activos para mantener la integridad de los entornos informáticos y garantizar la sanitización de los dispositivos retirados.
El auge de la fuerza de trabajo móvil ha creado nuevos enfoques para el desmantelamiento de activos, lo que expone a los dispositivos de TI personales, como los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles, a amenazas que van más allá del ecosistema de TI tradicional de oficina o in situ. La recopilación, seguimiento y desinfección de este tipo de activos introduce nuevos desafíos en el proceso de desmantelamiento de activos.
El transporte seguro y la destrucción verificada de datos son esenciales para prevenir vulneraciones de datos cuando los activos de TI que han permitido el teletrabajo están llegando al final de su vida útil. Los ordenadores portátiles y otros dispositivos móviles que contienen datos sensibles, por ejemplo, pueden olvidarse o perderse en la casa o el coche de alguien cuando se sustituyen por dispositivos más nuevos. Estos dispositivos antiguos deben desinfectarse y retirarse adecuadamente para evitar vulneraciones de datos.
Los sectores altamente regulados, como la sanidad, las finanzas y el gobierno, tienen requisitos únicos en torno a los datos personales y la protección de datos. El desmantelamiento de activos en estos sectores debe cumplir con las normativas específicas del sector, como la mejora de los procedimientos de documentación y verificación diseñados para añadir rigor y más niveles de seguridad.
En el sector sanitario, por ejemplo, las organizaciones deben garantizar la gestión segura y conforme de activos retirados como dispositivos de imagen y equipos médicos habilitados para IoT que contienen datos sensibles. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) exige que cualquier activo que almacene o procese información médica protegida electrónica (ePHI) sea sometida a una sanitización verificable de datos antes de su retirada.
Las estrategias de TI verdes, los enfoques estructurados para reducir el impacto medioambiental de los activos a lo largo de su ciclo de vida, dependen del desmantelamiento de los activos para promover las buenas prácticas mediante la reutilización y el reciclaje. El desmantelamiento eficaz de los activos ayuda a las empresas a minimizar su impacto medioambiental y, al mismo tiempo, a mantener el cumplimiento de los estándares más rigurosos.
Por ejemplo, la economía circular, un modelo económico ampliamente utilizado que tiene como objetivo eliminar los residuos y promover la sostenibilidad, depende del proceso de desmantelamiento de activos para ayudar a las empresas a reparar, reutilizar y reciclar dispositivos. Este enfoque reduce las emisiones de carbono y apoya operaciones más sostenibles.
El desmantelamiento de activos está preparado para un rápido crecimiento y cambio impulsado principalmente por factores tecnológicos. El auge de la automatización con IA y las nuevas capacidades en IoT y robótica seguirán impulsando la innovación en tres áreas clave:
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