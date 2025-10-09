¿Qué es un reembolso?

Este enfoque difiere de los modelos de distribución simples, que asignan una proporción fija de recursos a las unidades de negocio (como marketing, RR. HH., servicio de atención al cliente, finanzas o I+D) con antelación, a menudo en función de su plantilla o de los ingresos que generan.

Un tercer enfoque, conocido como estrategia de visibilidad completa de gastos, puede considerarse como un término medio entre el reembolso y la simple distribución. Realiza un seguimiento del gasto en TI en todas las unidades de negocio y envía a cada departamento un informe completo de uso sin cobrarles los gastos que acumulan. La estrategia tiene como objetivo responsabilizar a los departamentos por el uso de sus recursos sin la distracción de la recuperación de costes.

Las organizaciones pueden incorporar un modelo de reembolso por varias razones, entre ellas para fomentar una cultura de gasto eficiente en infraestructura y optimización de costes en toda la empresa. Dado que los departamentos son directamente responsables de sus propios costes energéticos y de TI, cada uno está motivado para tomar decisiones estratégicas de uso y reducir los comportamientos derrochadores. Los reembolsos también pueden contribuir a una sensación de equidad en toda la empresa, permitiendo a los equipos individuales asignar recursos en sus propios términos.

La gestión de reembolsos puede entrar en el programa de gestión de riesgos de una organización, donde el departamento de TI y el de finanzas se encargan del seguimiento, la facturación y el cumplimiento de forma colaborativa. Un director de sistemas de información (CIO) suele ser el encargado de supervisar la estrategia.

Los enfoques de reembolsos suelen encajar en las estrategias más amplias de FinOps (o FinOps en la nube) y gestión tecnológica empresarial (TBM) de una empresa. FinOps enfatiza la colaboración multifuncional entre los equipos de TI, finanzas y negocios para maximizar el valor comercial de las inversiones en la nube e infraestructura en entornos cloud híbrido y multinube.

Los reembolsos respaldan los principios clave de FinOps al promover la responsabilidad (los equipos son responsables de su uso y costes), la optimización (la visibilidad permite tomar decisiones más inteligentes) y el gobierno (las políticas guían el consumo responsable). Estos modelos ayudan a las organizaciones a pasar del control de costes reactivo a las operaciones financieras proactivas, un paso cada vez más crítico, ya que se espera que el gasto en TI alcance los 5,74 billones de dólares en 2025, un 9,3 % más que en 2024, según Gartner.

Pero una estrategia de reembolso puede no ser adecuada para todas las empresas. Es más complejo desde el punto de vista operativo porque requiere un seguimiento detallado del consumo de recursos en varias divisiones, muchas de las cuales se basan en diferentes servicios y metodologías. Una estrategia de reembolso también puede generar hostilidad entre los equipos de TI y las BU, que pueden sentirse injustamente agobiados por el uso de los recursos sobre el que tienen poco control. También impone a los departamentos más responsabilidades financieras, incluida la previsión o el proceso de anticipar los acontecimientos futuros en función de los datos y las tendencias actuales.