¿Qué es la gestión energética?

La gestión energética incluye medidas más modestas, como controlar las facturas mensuales de energía y adoptar bombillas de bajo consumo. Pero también puede implicar mejoras a mayor escala, como añadir aislamiento, instalar una cubierta reflectante o mejorar la calefacción y la refrigeración para optimizar el rendimiento energético.

Además, la gestión energética también incluye actividades más elaboradas, como la creación de previsiones financieras para la puesta en marcha de servicios de energías renovables y otras mejoras con vistas a consumir energía limpia y reducir los costes energéticos en los próximos años.

Los programas de gestión energética más sofisticados se benefician de la tecnología. Por ejemplo, el software de seguimiento de servicios públicos predice el uso futuro de la energía y planifica los presupuestos energéticos. Lo que ayuda a los responsables de la toma de decisiones estratégicas de una empresa a garantizar que su estrategia de gestión energética se correlaciona con sus objetivos y su planificación financiera. El software de gestión empresarial utiliza IoT, conectividad avanzada y big data, lo que permite a una corporación beneficiarse del análisis de datos energéticos para una mejor gestión de las instalaciones, y ayuda con el consumo de energía y los retos de la gestión energética.