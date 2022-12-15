¿Qué es la gestión energética?

La gestión energética consiste en monitorizar, controlar y optimizar de forma proactiva y sistemática el consumo de energía de una organización, con el fin de ahorrar energía y reducir los costes energéticos.
La gestión energética incluye medidas más modestas, como controlar las facturas mensuales de energía y adoptar bombillas de bajo consumo. Pero también puede implicar mejoras a mayor escala, como añadir aislamiento, instalar una cubierta reflectante o mejorar la calefacción y la refrigeración para optimizar el rendimiento energético.
Además, la gestión energética también incluye actividades más elaboradas, como la creación de previsiones financieras para la puesta en marcha de servicios de energías renovables y otras mejoras con vistas a consumir energía limpia y reducir los costes energéticos en los próximos años.
Los programas de gestión energética más sofisticados se benefician de la tecnología. Por ejemplo, el software de seguimiento de servicios públicos predice el uso futuro de la energía y planifica los presupuestos energéticos. Lo que ayuda a los responsables de la toma de decisiones estratégicas de una empresa a garantizar que su estrategia de gestión energética se correlaciona con sus objetivos y su planificación financiera. El software de gestión empresarial utiliza IoT, conectividad avanzada y big data, lo que permite a una corporación beneficiarse del análisis de datos energéticos para una mejor gestión de las instalaciones, y ayuda con el consumo de energía y los retos de la gestión energética.
En todo el mundo crece la necesidad de ahorrar energía, lo que repercute en los precios, los objetivos de emisiones y la legislación que nos afecta a todos. La gestión energética no sólo puede ayudar a reducir las emisiones de carbono que contribuyen al calentamiento global, sino que también puede reducir nuestra dependencia de unos combustibles fósiles cada vez más finitos.
Según energystar.gov (enlace externo a IBM), el consumo de energía es el mayor gasto de funcionamiento de los edificios comerciales de oficinas en Estados Unidos. Representa alrededor de un tercio del presupuesto operativo habitual de una empresa y casi el 20 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del país. Energy Star afirma que los edificios de oficinas desperdician hasta un tercio de la energía que consumen.
La gestión de la energía es aún más importante en Europa, donde el suministro de energía (enlace externo a IBM) es especialmente vulnerable a los ciberataques. Por término medio, las empresas de la UE invierten un 41 % menos en seguridad informática que las estadounidenses. Por ello, las empresas europeas necesitan más iniciativas para implantar soluciones de seguridad energética y ayudarles a proteger los datos, el acceso a los mismos y las redes.
Además de contribuir a paliar los problemas globales causados por las emisiones de carbono, los programas de gestión energética también aportan beneficios a las empresas.
Implantar un software de gestión energética ayuda a controlar el presupuesto de una empresa y a reducir el riesgo asociado a las subidas del precio de la energía, que pueden repercutir en la capacidad de funcionamiento de una empresa. El seguimiento de los costes de los servicios públicos y la eficiencia energética permite a las empresas elaborar presupuestos más eficaces y conocer mejor los costes operativos globales. Según Energy Star, una reducción del 10 % en el consumo de energía puede suponer un aumento del 1,5 % en los ingresos netos de explotación.
El control y la gestión de la energía no sólo permiten a una empresa ahorrar gracias a la reducción del consumo y el uso, sino también reducir su dependencia de cadenas de suministro a veces inestables. Los programas de gestión de la energía también pueden ayudar a las empresas a reducir costes mediante la contratación competitiva.
Contar con una sólida base medioambiental, social y de gobernanza (ESG) ayuda a las empresas a ahorrar energía, aumentar la transparencia y alcanzar mejores objetivos de sostenibilidad.
Las soluciones de gestión energética que utilizan un sistema único de registro para reducir el consumo de energía, los costes, el tiempo y la carga de los informes permiten a los clientes gestionar el impacto de los riesgos medioambientales. Al mismo tiempo, se identifican oportunidades de eficiencia y se evalúan los riesgos para la sostenibilidad, centrándose así en los resultados estratégicos ESG.
Además de ahorrar energía y reducir las emisiones de carbono, la reducción de la huella de carbono de su empresa también demuestra su compromiso con el medio ambiente, dando una mejor imagen de sostenibilidad y defensa de la energía verde. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero permite a las empresas asumir una mayor responsabilidad social y ser reconocidas por ello.
Un enfoque estratégico para consultar a expertos en sostenibilidad sobre su estrategia y hoja de ruta de sostenibilidad es la forma más segura de adoptar una gestión energética y ESG eficaz. Además de otros beneficios, recibir asesoramiento sobre iniciativas como la descarbonización y la transición a las energías renovables también puede ayudar a su empresa a atraer a nuevos empleados, a menudo más jóvenes, para quienes la optimización de la energía sostenible y el uso de energías renovables es importante, y que se toman en serio la responsabilidad social corporativa.
La gestión inteligente de activos puede generar eficiencia energética para varios casos de uso sectoriales. Algunos de ellos son:
La gestión de la energía también plantea sus propios retos. Algunos de ellos son:
Ahorre energía y reduzca las emisiones de carbono mediante la gestión inteligente de activos.
Reduzca la energía y las emisiones de carbono con centros de datos eficientes y operaciones informáticas más sostenibles y seguras.
Acelere la sostenibilidad gestionando todos sus indicadores ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en una única plataforma.
Optimice sus operaciones inmobiliarias y de gestión de instalaciones para lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad.
Impulse su viaje hacia la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de la energía trazando un camino sostenible y rentable hacia el futuro con soluciones y plataformas abiertas con IA, además de la profunda experiencia en el sector de IBM.
Libere todo el potencial de los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite unificando los sistemas de mantenimiento, inspección y fiabilidad en una sola plataforma. Es una solución integrada basada en la nube que aprovecha el poder de la IA, el IoT y la analítica avanzada para maximizar el rendimiento de los activos, extender sus ciclos de vida, minimizar los costes operativos y reducir el tiempo de inactividad.