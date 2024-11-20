¿Qué es la gestión de la capacidad?

La gestión de la capacidad a menudo se confunde con la gestión de recursos. Esto suele ocurrir por dos razones principales. En primer lugar, ambos términos parecen describir el mismo tipo de cosa, pero no es así. En segundo lugar, ambos términos describen actividades que deberían ocurrir al principio de la historia de una empresa, durante las primeras etapas de planificación conceptual.

Pero la gestión de la capacidad y la gestión de los recursos no son términos intercambiables. Son términos secuenciales, y es importante mantener la secuencia. Durante la etapa de planificación, la gestión de la capacidad es una actividad clave de planificación, tan importante que generalmente debe preceder a la mayoría de las demás consideraciones.