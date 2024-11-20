¿Qué es la gestión de la capacidad?

La gestión de la capacidad abarca las herramientas, los procesos y las estrategias necesarios para que una organización mantenga los recursos adecuados para satisfacer las demandas de datos actuales y futuras con la máxima eficiencia operativa. La gestión de la capacidad pretende reducir costes, optimizar la productividad y eliminar las limitaciones de capacidad.
La gestión de la capacidad a menudo se confunde con la gestión de recursos. Esto suele ocurrir por dos razones principales. En primer lugar, ambos términos parecen describir el mismo tipo de cosa, pero no es así. En segundo lugar, ambos términos describen actividades que deberían ocurrir al principio de la historia de una empresa, durante las primeras etapas de planificación conceptual.
Pero la gestión de la capacidad y la gestión de los recursos no son términos intercambiables. Son términos secuenciales, y es importante mantener la secuencia. Durante la etapa de planificación, la gestión de la capacidad es una actividad clave de planificación, tan importante que generalmente debe preceder a la mayoría de las demás consideraciones.
Aquí está la diferencia entre los dos:
La gestión de la capacidad aborda aspectos de la planificación de recursos y de proyectos, pero reduce sus conclusiones a un conjunto de métricas impulsoras: si la empresa planificada podrá procesar su asignación prevista de cargas de trabajo y ejecutar los requisitos empresariales.
Pero esa es solo una parte de la gestión de la capacidad: la otra parte requiere cierta previsión en forma de previsión de la demanda futura y de cómo el sistema se adaptará a ese crecimiento antes de que llegue ese momento y las necesidades futuras se conviertan en demandas presentes.
Antes de continuar, conviene definir los diferentes significados del término "gestión de la capacidad" para evitar confusiones. En realidad, existen tres "ampliaciones" de la palabra, cada una de las cuales se refiere a un sentido específico en cuanto a la escala:
A los efectos de esta discusión, estamos considerando los tres niveles de ampliación simultáneamente porque así es como funciona el negocio. Por lo general, todo sucede a la vez y, a menudo, deben mantenerse múltiples perspectivas al mismo tiempo.
Gestionar la capacidad es algo más que vigilar los límites de capacidad de almacenamiento y asegurarse de que los activos tienen suficiente espacio para caber. Abordar eficazmente los problemas de capacidad requiere implementar técnicas de forecasting y utilizar datos e inteligencia artificial (IA) para estudiar proyectos anteriores y planificar nuevos. Estos son los pasos clave implicados en los procesos de gestión de la capacidad:
Las diferentes organizaciones abordan sus problemas de gestión de la capacidad con diversas estrategias y métodos. Las siguientes estrategias reflejan múltiples niveles de gestión del rendimiento.
Hay varias formas de jugar al juego de la gestión de la capacidad empresarial. Una forma es implementar una estrategia de retraso, en la que la organización adopta una postura empresarial más relajada en lugar de un enfoque más proactivo. Las organizaciones que utilizan una estrategia de retraso esperan para aumentar su capacidad hasta que la demanda haya crecido lo suficiente.
En esta estrategia, la empresa no intenta hacer previsiones de demanda, sino que espera a que las cifras sólidas indiquen un aumento de la misma. Esta opción suele ser elegida por empresas con bases de clientes sólidas, pero que podrían estar lidiando con restricciones presupuestarias.
Para las organizaciones que desean adoptar un enfoque más comprometido y proactivo de la gestión de la capacidad, hay que tener en cuenta la estrategia de capacidad principal. En este caso, una empresa aumentará su capacidad de producción a la espera de la próxima demanda futura.
El beneficio obvio para la organización es que está mejor preparada para cumplir con esa demanda futura, en caso de que se materialice como se espera. Un ejemplo de estrategia de capacidad de liderazgo ampliamente utilizada se encuentra en las empresas de juguetes, que ajustan la producción en previsión de la temporada navideña de compras. Este enfoque agresivo suele basarse en la previsión avanzada de la demanda.
En un enfoque híbrido, la estrategia de capacidad media busca ocupar un término medio entre un enfoque agresivo (estrategia de capacidad líder) y uno reactivo (estrategia rezagada). En consecuencia, la estrategia de capacidad media busca encontrar la capacidad que coincida con su demanda media esperada.
En cierto modo, esto puede resultar una estrategia arriesgada, aunque basándose en promedios amplios, este tipo de "acto de equilibrio" con una capacidad alineada con el nivel esperado de demanda debería funcionar si las estimaciones promedio de la empresa resultan fiables. La calidad de la previsión de la organización es especialmente importante.
La estrategia de capacidad de coincidencia es, en realidad, una modificación de la estrategia de capacidad de ventaja. La diferencia clave estriba en la inversión.
En una estrategia de capacidad líder, la empresa invierte en más capacidad anticipándose a la demanda futura. La estrategia de capacidad de coincidencia logra la mayoría de los mismos objetivos sin desembolsar grandes sumas de dinero por adelantado. En su lugar, la empresa opta por microgestionar los datos entrantes sobre la demanda actual real y se ajustará en función de esos hallazgos. La estrategia de capacidad de coincidencia depende en gran medida de observar las tendencias emergentes y cambiantes del mercado y de basar las acciones rápidas en los datos resultantes.
Hay al menos media decena de razones por las que las organizaciones recurren a estrategias y soluciones eficaces de gestión de la capacidad:
La gestión eficaz de la capacidad encuentra formas de obstaculizar algunos desafíos persistentes que pueden afectar negativamente a la eficiencia:
Varias herramientas de gestión de la capacidad son de uso popular, incluidas las siguientes:
IBM Process Mining ofrece un ROI del 176 %, un crecimiento de los ingresos de 968 000 USD y un ahorro de costes, según el estudio Total Economic Impact de Forrester.
Descubra cómo la IA puede mejorar las experiencias de servicio de atención al cliente mediante el autoservicio, la derivación a agentes humanos y el aumento de las habilidades de resolución de problemas.
Aproveche la potencia de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.
Replantee su negocio con la IA y la automatización de IBM, que ayudan a que los sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
Obtenga más de la automatización de procesos empresariales y operaciones de TI con los servicios de consultoría de automatización de IBM.
Aproveche la potencia de la IA y la automatización para resolver problemas de manera proactiva en toda la pila de aplicaciones.