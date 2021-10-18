La asignación se refiere a la programación, organización y asignación de tareas, mientras que la utilización se refiere a la medición estratégica del rendimiento general de los recursos.

La asignación de recursos es cuando las empresas asignan recursos efectivos en función de sus objetivos deseados. Esto suele implicar que los gestores de proyectos asignen tareas específicas a los miembros del equipo o a un recurso del proyecto para asignar la carga de trabajo necesaria para la organización y planificación del proyecto. La gestión eficaz de la programación de un proyecto y de las dependencias internas o externas de un proyecto puede evitar el aumento del alcance y aumentar la rentabilidad.

Aunque muchas empresas siguen utilizando herramientas tradicionales de asignación de recursos (como hojas de cálculo) para hacer previsiones, necesita una herramienta avanzada de gestión de recursos y un software de gestión de proyectos (PMS) para tomar decisiones más rápidas, obtener conocimiento sobre la mejor manera de ordenar tareas y asignar recursos de forma eficaz a lo largo de la duración de un proyecto.

La utilización de recursos difiere de la asignación de recursos en que es un KPI que mide la eficiencia de un equipo en relación con la forma en que utiliza sus recursos disponibles. En otras palabras, la utilización de recursos crea KPIs que miden el rendimiento y el esfuerzo durante una cantidad de tiempo o capacidad disponible.

La utilización óptima de recursos y la asignación inteligente de recursos permiten a los gestores de proyectos prever la disponibilidad de los mismos en múltiples categories. Esta conciencia permite a los equipos planificar estratégicamente los horarios de su personal y realizar esfuerzos correctivos en tiempo real para garantizar el estado óptimo de los nuevos proyectos.

Tanto la asignación de recursos como la utilización de recursos son áreas de la gestión de proyectos que — cuando se utilizan juntas y se complementan con el software de gestión de recursos — pueden sostener el crecimiento, aumentar los beneficios y mejorar la productividad los resultados de una empresa.